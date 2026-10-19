Entretenimiento

Hunter Schafer, famosa actriz transgénero, se sometió a una cirugía de reafirmación genital: "Fue increíble y me encanta"

A inicios de este año, la protagonista de Euphoria rentó un departamento amplio para permanecer acostada, mientras amistades y familiares la visitaban conforme a las indicaciones médicas durante el proceso de sanación

La actriz explica que tomó la decisión médica tras replantear la forma en que deseaba proyectar su identidad. (REUTERS/Mario Anzuoni)
La actriz explica que tomó la decisión médica tras replantear la forma en que deseaba proyectar su identidad. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Guardar

Hunter Schafer reveló que se sometió a una cirugía de reafirmación genital en diciembre, durante una entrevista con Elle. La actriz de 27 años describió el procedimiento como una decisión que tomó tras replantear la forma en que quería presentar su identidad.

“Fue increíble y me encanta”, dijo Schafer a Elle sobre la intervención.

PUBLICIDAD

La actriz explicó que durante mucho tiempo abrazó la parte expansiva de su identidad de género e intentó mantener su cuerpo anterior, al considerar que había algo valioso en esa experiencia. Su decisión cambió cuando la visión LGBTQ+ que buscaba construir para sí misma no se materializó de la manera que esperaba.

Según UChicago Medicine, el término “cirugía genital” abarca distintos procedimientos de reafirmación de género realizados en los genitales, que pueden tener objetivos feminizantes o masculinizantes.

La recuperación incluyó un límite de 150 pasos al día

Schafer pasó la recuperación a inicios de este año en un departamento amplio que rentó para restringir sus movimientos. Amigos y familiares la visitaron mientras seguía las indicaciones médicas de permanecer acostada.

PUBLICIDAD

“Creo que mi límite era de 150 pasos diarios, lo cual no es nada”, dijo Schafer a Elle.

El proceso de recuperación postoperatoria obligó a Schafer a cumplir un límite de 150 pasos al día. (REUTERS/Mario Anzuoni)
El proceso de recuperación postoperatoria obligó a Schafer a cumplir un límite de 150 pasos al día. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz interpretó a Jules, una adolescente transgénero, en Euphoria, y mantuvo una postura pública en defensa de los derechos de las personas transgénero. En 2016, participó en una protesta contra la llamada ley de baños de Carolina del Norte durante una sesión especial de la Asamblea General estatal, de acuerdo con WUNC.

Schafer tenía 18 años y cursaba la preparatoria cuando sostuvo un cartel que decía que las juventudes trans existen, son válidas y merecen derechos humanos básicos.

Schafer cuestionó el cambio de marcador de género en su pasaporte

El año pasado, Schafer criticó a la administración de Donald Trump después de que su nuevo pasaporte incluyó el marcador “masculino” en lugar de “femenino”, a raíz de una orden ejecutiva presidencial. En un video compartido en redes sociales, dijo que la modificación le complicaría algunos aspectos de su vida cotidiana.

La actriz afirmó que no había tenido problemas con su marcador de género desde que lo modificó una década antes. También indicó que nunca cambió su acta de nacimiento y consideró que las agencias responsables de los pasaportes podrían estar cotejando ese documento.

Hunter Schafer - TikTok
Schafer criticó a la administración de Donald Trump por incluir el marcador masculino en su pasaporte nuevo. (Créditos: TikTok)

“Quiero reconocer mi privilegio, no solo como una mujer trans famosa, blanca y delgada, que puede ajustarse a los estándares de belleza actuales y pasar desapercibida, y aun así me ocurrió”, dijo Schafer en el video.

Schafer sostuvo que la letra incluida en su pasaporte no modifica su identidad, aunque anticipó que podría obligarla a revelar más veces su condición transgénero ante agentes de control fronterizo durante sus viajes. “Una letra en un pasaporte no puede cambiar eso”, afirmó.

Temas Relacionados

Hunter SchaferEuphoriaTransgéneroEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Recen por mí: la historia de Francisco, desde Buenos Aires hasta el Vaticano

Con archivos, testimonios y una mirada biográfica, la película argentina revisa los valores que guiaron la vida pública del pontífice

Recen por mí: la historia de Francisco, desde Buenos Aires hasta el Vaticano

Kylie Jenner provoca críticas al portar el Fantasy Bra en el desfile de Victoria’s Secret: "Una falta de respeto total a las modelos de verdad"

Usuarios de X cuestionan que la firma priorice el alcance digital de la celebridad sobre la trayectoria de las modelos profesionales que han caminado para la marca durante muchos años

Kylie Jenner provoca críticas al portar el Fantasy Bra en el desfile de Victoria’s Secret: "Una falta de respeto total a las modelos de verdad"

Joe Keery habló sobre cómo combina la actuación en Broadway con su carrera musical después de "Stranger Things"

En diálogo con The Hollywood Reporter, el intérprete de 34 años contó de qué manera organizó sus compromisos tras una gira internacional y explicó qué busca en sus próximos proyectos

Joe Keery habló sobre cómo combina la actuación en Broadway con su carrera musical después de "Stranger Things"

Kim Kardashian revela varios secretos de su matrimonio con Kanye West: obsesión, un cambio total de guardarropa y un embarazo inesperado

En un adelanto de su próxima biografía, la socialité brindó varios detalles del impacto que sufrió su vida desde el momento que conoció a West hasta su separación en 2020

Kim Kardashian revela varios secretos de su matrimonio con Kanye West: obsesión, un cambio total de guardarropa y un embarazo inesperado

Aaron Pierre: del éxito de Rebel Ridge al universo de DC y Star Wars

El artista reveló cómo la exposición pública alteró su vida, recordó la precariedad económica previa y anticipó proyectos junto a Ryan Gosling

Aaron Pierre: del éxito de Rebel Ridge al universo de DC y Star Wars

DEPORTES

El ranking ATP se mueve: Novak Djokovic volvió a salir del Top Ten y 10 argentinos siguen entre los 100 primeros

El ranking ATP se mueve: Novak Djokovic volvió a salir del Top Ten y 10 argentinos siguen entre los 100 primeros

Una figura del fútbol y la hija de una leyenda de la NBA participaron del desfile de una reconocida marca de lencería

Se conoció la sanción a Cristiano Ronaldo tras el escándalo en la selección de Portugal: el detalle que causó furor

Kevin y Luciano Benavides, los únicos hermanos en ganar el rally Dakar: su amor por el deporte y el grave accidente que los marcó

Wyatt Trujillo: el boxeador guatemalteco invicto que construye su camino al título mundial desde un garaje en Mixco

TELESHOW

Una serie de posteos de la madre de Tini Stoessel generó polémica en las redes

Una serie de posteos de la madre de Tini Stoessel generó polémica en las redes

Diego Torres recordó a su madre Lolita y recibió una emotiva respuesta de Ángela: “Las canciones son un puente”

Uno de los denunciantes de Hernán Casciari relató su experiencia como socio productor: “Pedimos los papeles y los rendimientos y nos mandaron un Excel”

Vicentico frenó su show en Bogotá por una bengala entre el público: “¿Sabés lo que significa eso para un argentino?"

La increíble imitación de Damián Betular con la que se lució Campi en MasterChef: “Soy el Betu corto”

INFOBAE AMÉRICA

Identifican por primera vez una “estrella verde” en la Vía Láctea y sorprende a los expertos

Identifican por primera vez una “estrella verde” en la Vía Láctea y sorprende a los expertos

Robaron la moto del actor cubano Néstor Jiménez durante el estreno de “Neurótica anónima” en La Habana

Quién es Nilton Condori, el polémico senador que fue detenido en Bolivia acusado de terrorismo

Qué impulsó a Marcella Carrillo a crear la Fundación Edificando Vidas tras recibir un diagnóstico terminal de cáncer en El Salvador

“Creí que la violencia política había terminado”: familia de Solórzano Foppa exige en Guatemala una investigación exhaustiva, objetiva y transparente