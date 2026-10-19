Hunter Schafer, famosa actriz transgénero, se sometió a una cirugía de reafirmación genital: "Fue increíble y me encanta"

La actriz explica que tomó la decisión médica tras replantear la forma en que deseaba proyectar su identidad. (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Hunter Schafer reveló que se sometió a una cirugía de reafirmación genital en diciembre, durante una entrevista con Elle. La actriz de 27 años describió el procedimiento como una decisión que tomó tras replantear la forma en que quería presentar su identidad.

“Fue increíble y me encanta”, dijo Schafer a Elle sobre la intervención.

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La actriz explicó que durante mucho tiempo abrazó la parte expansiva de su identidad de género e intentó mantener su cuerpo anterior, al considerar que había algo valioso en esa experiencia. Su decisión cambió cuando la visión LGBTQ+ que buscaba construir para sí misma no se materializó de la manera que esperaba.

Según UChicago Medicine, el término “cirugía genital” abarca distintos procedimientos de reafirmación de género realizados en los genitales, que pueden tener objetivos feminizantes o masculinizantes.

La recuperación incluyó un límite de 150 pasos al día

Schafer pasó la recuperación a inicios de este año en un departamento amplio que rentó para restringir sus movimientos. Amigos y familiares la visitaron mientras seguía las indicaciones médicas de permanecer acostada.

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“Creo que mi límite era de 150 pasos diarios, lo cual no es nada”, dijo Schafer a Elle.

El proceso de recuperación postoperatoria obligó a Schafer a cumplir un límite de 150 pasos al día. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz interpretó a Jules, una adolescente transgénero, en Euphoria, y mantuvo una postura pública en defensa de los derechos de las personas transgénero. En 2016, participó en una protesta contra la llamada ley de baños de Carolina del Norte durante una sesión especial de la Asamblea General estatal, de acuerdo con WUNC.

Schafer tenía 18 años y cursaba la preparatoria cuando sostuvo un cartel que decía que las juventudes trans existen, son válidas y merecen derechos humanos básicos.

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Schafer cuestionó el cambio de marcador de género en su pasaporte

El año pasado, Schafer criticó a la administración de Donald Trump después de que su nuevo pasaporte incluyó el marcador “masculino” en lugar de “femenino”, a raíz de una orden ejecutiva presidencial. En un video compartido en redes sociales, dijo que la modificación le complicaría algunos aspectos de su vida cotidiana.

La actriz afirmó que no había tenido problemas con su marcador de género desde que lo modificó una década antes. También indicó que nunca cambió su acta de nacimiento y consideró que las agencias responsables de los pasaportes podrían estar cotejando ese documento.

Schafer criticó a la administración de Donald Trump por incluir el marcador masculino en su pasaporte nuevo. (Créditos: TikTok)

“Quiero reconocer mi privilegio, no solo como una mujer trans famosa, blanca y delgada, que puede ajustarse a los estándares de belleza actuales y pasar desapercibida, y aun así me ocurrió”, dijo Schafer en el video.

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Schafer sostuvo que la letra incluida en su pasaporte no modifica su identidad, aunque anticipó que podría obligarla a revelar más veces su condición transgénero ante agentes de control fronterizo durante sus viajes. “Una letra en un pasaporte no puede cambiar eso”, afirmó.