La cocinera de la Selección reveló los tres platos preferidos de La Scaloneta y habló del histórico abrazo con Messi el Mundial 2022

Los tres platos preferidos de la Scaloneta en la concentración con la Selección

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Antonia Farías ocupa un lugar especial en la concentración de la selección argentina en el predio de Ezeiza. En una entrevista con AFA Estudio, la cocinera, quien comparte tarea con Diego Iacovone, detalló cuáles son las preparaciones que suelen concentrar los pedidos del plantel durante sus estadías. “Hay tres platos que se escuchan por los pasillos del predio que son la especialidad. Los sorrentinos al scarparo, las milanesas y la pascualina”, afirmó la periodista Carolo Vázquez y Antonia añadió otro favorito del grupo: “Y la tarta de jamón y queso”. Cuando le preguntaron por qué esas comidas sobresalen entre las preferencias de los futbolistas, respondió: “Es lo que ellos dicen”, entre risas.

Antonia explicó el motivo por el que la tarta es un plato fijo entre los gustos del plantel. “Primero, la tarta, generalmente como los chicos, la mayoría hoy en día está afuera, la masa de la tarta no se consigue. Entonces, ese es el punto a favor nuestro, que acá hay siempre. Después, la cantidad de ingredientes, bastantes, como que se note. Ellos esperan, llegan y quieren comer eso”, relató.

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La milanesa napolitana con papas fritas, a su vez, forma parte de una costumbre que se activa cada vez que el equipo juega. La regla no cambia según el desarrollo del partido ni queda limitada a una celebración por una victoria. “Siempre que se juegue, no importa el resultado. Recompensa al juego, al esfuerzo, al sacrificio, a la entrega. Acá siempre que se juegue es milanesa. No importa el resultado”, señaló Antonia. La comida funciona como premio para los jugadores después de cada compromiso y resume una tradición que se mantuvo dentro de la delegación.

Lionel Messi junto a los cocineros Antonia Farías y Diego Iacovone en la celebración de cumpleaños triple (Instagram)

La cocinera se sumó al grupo de trabajo de la Asociación del Fútbol Argentino en 2010 y desde entonces formó una relación de hermandad con Iacovone. El inicio de esa convivencia laboral tuvo una particularidad: “En el momento en que yo entro a trabajar Diego estaba en Sudáfrica 2010”, recordó. Los dos comparten además una coincidencia con Lionel Messi: cumplen años el 24 de junio. Por esa razón, en las concentraciones que coinciden con torneos, la delegación debe preparar más tortas para celebrar los cumpleaños.

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La figura de Farías ganó notoriedad por el abrazo que le dio Messi durante los festejos por el Mundial 2022, una escena que llevó a que algunas personas la confundieran con Celia, la madre del futbolista. La imagen expuso la cercanía que mantiene con los integrantes del plantel, quienes la ven como una tía o una segunda madre. Su recorrido incluye la Copa América de Brasil, La Finalissima, Qatar, la Copa América 2024 y la reciente Copa del Mundo 2026, siempre con la tarea de atender las necesidades gastronómicas de los jugadores.

El abrazo de Lionel Messi con Antonia, la cocinera de la Selección

En la charla, Farías también evocó el abrazo con el 10 y se emocionó al describir lo que representó para ella. “La verdad es que fue un lindo momento, un recuerdo para toda mi vida, no sabría explicarlo con palabras lo que me pasó en ese momento. Yo sé que fue algo muy lindo y muy emocionante. Lo sentía también por Leo, que lo había logrado. Era: ‘Guau, lo lograste’. O sea, se te dio, porque he visto muchas facetas de Leo que no se le daban las cosas y ahí cuando se le da eso como que fue muy lindo”, expresó. La cocinera también se refirió a quienes trabajan junto al plantel: “Nosotros acompañamos siempre. En las buenas y en las malas, acompañamos”.

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Su rol incluye preparar los llamados “permitidos” posteriores a los partidos. Sergio Kun Agüero lo explicó durante Qatar: “Después del partido hay milanesa napolitana con papas fritas. Es una especie de motivación. Igual algunos comen, otros comen lo que venga. Es el permitido, nosotros le decimos. En Inglaterra comíamos pizza o fideos con salsa. Se puede tomar vino, cerveza”, relató. En la división de tareas con Iacovone, Farías se encarga de las tartas, las pascualinas, las pastafrolas y la mesa dulce. “La tarta de jamón y queso es buena, va cargadita. Vienen bien abundantes. En las casas no se hacen, solo en el predio”, sostuvo la cocinera.