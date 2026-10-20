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Emanuel Ortega reflexionó sobre su separación de Julieta Prandi: “La amé y ella eligió hacer las cosas como las eligió”

El cantante habló en SQP sobre el momento que atraviesa y dijo que el anuncio de su exesposa lo llevó a un ámbito mediático que no deseaba transitar en ese momento

El músico se refirió a la ruptura, ocurrida 27 días después de la boda, y cuestionó la exposición mediática: “Todos los duelos son dolorosos” (Video: SQP/ América TV)
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Emanuel Ortega, en medio del mediático momento que vive, se refirió a su separación de Julieta Prandi y, en una entrevista con SQP (América TV), dejó entrever el malestar que le generó la forma en la que la modelo expuso públicamente la ruptura. “No sé cómo estoy”, respondió el músico cuando le consultaron por su presente, a una semana de que la animadora anunciara el final del matrimonio tras seis años de relación y apenas 27 días después de la boda.

El cantante había dado sus primeras declaraciones de manera informal, oculto detrás de una puerta para resguardar su intimidad. Esta vez, ante la insistencia de la prensa, aceptó formalizar el contacto, aunque dejó en claro que no era su intención hacerlo. “Yo recién salía de acá y ustedes estaban afuera. Tuvimos una charla breve fuera de cámara, yo te pedí por favor que no quería hacer esto”, relató Ortega sobre el momento previo a la entrevista.

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emanuel ortega julieta prandi
Emanuel Ortega habló de su separación de Julieta Prandi en SQP

Sin nombrar en ningún momento a su expareja, el músico apuntó contra la exposición mediática que generó el comunicado que ella publicó en sus redes sociales. “Cuando uno no elige estar en el ojo público ante determinadas situaciones de la vida, es muy feo que te lleven ahí y verte en un barro que no elegiste”, expresó. La frase resumió el eje de su malestar frente a una separación que, según remarcó, no fue decisión propia.

Durante el intercambio, el cronista le mencionó que distintos integrantes de su familia, entre ellos su hermana y su padre, se habían referido públicamente al tema. Ortega desestimó esa versión de manera tajante. “No, pero eso no es cierto. Nadie salió a hablar. Yo tengo familia grande, somos muchos. Creo que agarraron a un par y le preguntaron, pero nadie, ninguno en mi familia salió con ganas de decir nada ni aclarar nada”, sostuvo.

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Ante la repregunta sobre los motivos de la ruptura, el cantante evitó profundizar en los detalles íntimos del conflicto. “Perdón, no es algo que yo quiera hablar frente a una cámara. Estábamos en la calle y yo te dije, acá no, por favor. Y entramos, pero yo no tengo ganas de hablar de esto”, explicó. Y agregó una reflexión que dejó entrever el dolor del momento: “Todos los duelos son dolorosos y yo no elegí estar en esta situación. Puedo hablar por mí, no por las decisiones ni las actitudes de otros. Eso lo tendrá que responder cada quien”.

Emanuel Ortega para Personajes con Tatiana Schapiro
El cantante evitó detallar las causas de la ruptura y remarcó que él no tomó la decisión de separarse

El tramo más revelador de la entrevista llegó cuando Ortega, sin mencionar a Prandi de manera directa, se refirió al vínculo que mantuvieron durante los últimos años. “Estuve seis años con una persona que quise mucho, que amé, que respeto y que eligió hacer las cosas como las eligió”, afirmó el músico, en una declaración que marcó distancia respecto del accionar de su expareja sin entrar en acusaciones explícitas.

Consultado sobre la posibilidad de una reconciliación, el cantante se mostró reticente y reconoció que atraviesa un momento de confusión. “No sé, fue todo muy raro, tengo en este momento muy poca claridad, menos puedo tener claridad con una cámara prendida. Estoy aturdido, estoy tratando de concentrarme en mi trabajo, que es lo único que me salva”, sostuvo.

Ortega también se refirió a las versiones que circularon en torno a presuntas infidelidades como causa del quiebre matrimonial y pidió frenar las especulaciones. “Les pido que las corten con las especulaciones, en general, hay gente que quedó herida, que está envuelta que no tiene nada que ver. Siempre fui partidario que estas cosas se diriman puertas adentro. Lamento que todo esto haya terminado en esta situación pública lamentable”, expresó. Cerró su descargo con una definición clara sobre el carácter privado del conflicto: “No hay un escándalo, pasó algo entre dos personas, tiene que quedar entre dos personas”.

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