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Pateó una pelota de rugby desde una terraza y lo busca la Policía: la insólita secuencia que involucra a un club de Premier League

La histórica institución reportó el incidente a las autoridades luego de la viralización del video. Los detalles

Una grabación muestra a una persona pateando un balón de rugby desde la terraza superior de un edificio colindante en dirección al campo de juego del estadio, mientras se disputaba el encuentro entre el Brentford y el Liverpool. En las imágenes se observa la trayectoria del esférico sobre las gradas y hacia el césped durante el desarrollo del partido.
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Brentford denunció ante la Policía a un hincha que lanzó una pelota de rugby desde la terraza de un edificio hacia el estadio durante la derrota 2-1 del equipo ante Liverpool el sábado. El club calificó el episodio como una conducta “peligrosa y potencialmente perjudicial” luego de que un video del hecho se viralizara en redes sociales.

El Gtech Community Stadium de Brentford está rodeado de una serie de edificios de departamentos de gran altura. Si bien nadie resultó herido, la pelota cayó cerca del campo de juego y debió ser retirada por un miembro del personal del estadio. El objeto llamó la atención por tratarse justamente de una pelota ovalada: el club de rugby Union London Irish disputó sus partidos en ese mismo estadio entre 2020 y 2023, antes de su suspensión de la Premiership por problemas financieros, aunque esta intervención del fin de semana resultó inesperada.

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Según se cree, la pelota fue pateada desde el complejo de departamentos de lujo Memento Kew Bridge, donde el alquiler de una unidad puede costar hasta 37.860 libras esterlinas (algo más de 50.000 dólares) al año. El edificio cuenta con 487 departamentos, cada uno con balcón privado, y varios ofrecen vistas privilegiadas hacia el estadio.

La secuencia del incidente
La secuencia del incidente

En un comunicado, el club señaló: “Brentford tiene conocimiento de un incidente que involucró un objeto arrojado desde una altura hacia el campo de juego durante el partido del sábado contra Liverpool. Semejante conducta es peligrosa y potencialmente muy perjudicial. El asunto fue derivado a la policía y el club colabora con las autoridades correspondientes en la investigación para ayudar a identificar a los responsables y tomar las medidas apropiadas, que podrían derivar en una acción penal. La seguridad de los hinchas, el personal, los jugadores y los árbitros durante los días de partido es de máxima importancia, y el club respaldará todos los esfuerzos para que se tomen medidas”.

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En lo deportivo, Liverpool le arrebató el puesto a Brentford en la tabla tras completar una remontada en el partido. El local se había puesto 1-0 arriba gracias a un cabezazo de Keane Lewis-Potter, pero la expulsión de Yehor Yarmolyuk por un cabezazo contra Jeremy Jacquet al cierre del primer tiempo cambió el curso del encuentro. Liverpool igualó con un gol del delantero Victor Muñoz, que atraviesa un buen momento, y luego Alexander Isak marcó su quinto tanto de la temporada en su regreso tras una lesión.

Brentford se ubica sexto en la Premier League y pelea por un lugar en competiciones europeas, tras una buena primera temporada bajo la conducción del técnico Keith Andrews, que terminó en el noveno puesto. El club, con un estadio de 17.250 espectadores y un costo de 71 millones de libras esterlinas inaugurado en 2020, pertenece al propietario Matthew Benham.

Los departamentos que rodean el estadio ya habían generado atención mediática anteriormente: en 2024, la cantante Noemi Oberhauser, residente de uno de esos edificios con vista al campo, reveló que varios hombres le habían propuesto citas con el único fin de poder visitar su departamento y presenciar los partidos desde la ventana.

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