Economía

Las empresas de colectivos del AMBA reducirán a la mitad los servicios nocturnos

La medida alcanzará primero las frecuencias entre las 22 y las 5, en 104 líneas nacionales que unen la provincia de Buenos Aires con la Ciudad, según informó la cámara CETUBA

(Imagen ilustrativa Infobae)
Las empresas de colectivos del AMBA advirtieron sobre una reducción progresiva de frecuencias ante un desfasaje de 40.000 millones de pesos. (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

Las empresas de colectivos del AMBA que operan 104 líneas de jurisdicción nacional informaron que restringirán progresivamente las frecuencias, a modo de protesta porque no se actualizan los costos y compensaciones del sistema. La medida podría afectar los servicios que conectan la provincia de Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires, ante un desfasaje de $ 40.000 millones en la recaudación proyectada entre junio y octubre, según indicaron.

La reducción alcanzaría primero al servicio nocturno, el de menor demanda. Marcelo Paciutto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), indicó en declaraciones Somos Radio AM 530 que las compañías recortarán “en principio” 50% de las frecuencias entre las 22:00 y las 05:00.

PUBLICIDAD

El sistema transportó 200,9 millones de pasajeros en septiembre, frente a 225,379 millones en el mismo mes de 2025: una caída de 10,88%. La flota activa también se redujo de 17.310 a 16.700 unidades, una baja de 3,52%, de acuerdo con los datos incluidos en el relevamiento sectorial.

Cuatro cámaras empresarias —CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA— reclamaron una recomposición de los ingresos para evitar una paralización total de los servicios. Las entidades sostuvieron que las autoridades nacionales aún no definieron mecanismos concretos para actualizar la estructura de costos ni las compensaciones.

El comunicado conjunto plantea que la restricción sería gradual y administraría los recursos disponibles de las compañías. Las empresas vincularon esa posibilidad con el pago próximo de aguinaldos, nuevas negociaciones paritarias y el aumento de los costos operativos.

PUBLICIDAD

La diferencia entre la estimación oficial de ingresos y la recaudación efectiva concentró una parte del reclamo. Paciutto afirmó que los funcionarios calcularon una recaudación de $ 280.000 millones, pero las empresas percibieron $ 240.000 millones, una brecha que atribuyó a una menor cantidad de viajes o a errores en la elaboración de las proyecciones.

Paro de colectivos - 6 de mayo
Los horarios nocturnos de colectivos en el AMBA se verán reducidos (Fotografía: Adrián Escandar)

El dirigente cuestionó que la deuda se arrastre desde junio sin un cronograma de pago. “Cuando uno se sienta a preguntar y dice: ‘Bueno, vamos a ver si la pagamos en ocho cuotas’, no tenemos fecha”, expresó.

Las cámaras empresarias también señalaron que los costos insuficientemente reconocidos incluyen la compra de unidades, el gerenciamiento y otros gastos necesarios para operar. A eso sumaron cuestionamientos a los indicadores de operatividad, que, según plantearon, sancionan a las compañías por la antigüedad de los vehículos aun cuando las condiciones económicas dificultan la renovación de la flota.

El costo real del boleto y la caída de la cobertura tarifaria

El Índice Bondi de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) estimó que el costo real del sistema en septiembre fue de $ 453.495,79 millones. Las estructuras oficiales reconocieron $ 361.692,50 millones, por lo que la diferencia mensual ascendió a $ 91.803,29 millones.

Según el cálculo de Aaeta, un boleto sin subsidios debería costar $ 2.494,13. La cobertura tarifaria llegó a 33,91%, mientras que el déficit por cada pasajero fue de $ 456,92.

Paciutto contrastó el valor mínimo del pasaje nacional, de $ 742, con los $ 1.215 de la provincia de Buenos Aires y los $ 920 de la Ciudad de Buenos Aires. Sostuvo que las líneas nacionales mantienen una tarifa congelada y subsidios sin actualización, pese a que recorren zonas y transportan pasajeros similares a los de otras jurisdicciones.

El director de CETUBA pidió equiparar la tarifa nacional con la provincial y cuestionó que el sostenimiento de una tarifa menor recaiga sobre las 7.500 unidades de jurisdicción nacional. “El financiamiento del Estado para que no haya inflación no lo pueden pagar los 7.500 colectivos”, afirmó.

Las empresas reconocieron que una reducción de los servicios afectaría a los millones de usuarios que viajan a diario en transporte público. “Somos conscientes de las dificultades que esta situación ocasionará a los millones de pasajeros que diariamente utilizan el transporte público y les pedimos sinceras disculpas por los inconvenientes que puedan generarse”, señalaron las cámaras.

Temas Relacionados

ColectivosAMBASubsidiosTarifas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vaca Muerta, cabeza del récord: más de la mitad del superávit comercial del país ya se explica por las exportaciones de energía

El saldo positivo del sector alcanzó los USD 9.427 millones entre enero y septiembre, frente a los USD 7.815 millones que había generado en los doce meses del año anterior, según datos oficiales

Vaca Muerta, cabeza del récord: más de la mitad del superávit comercial del país ya se explica por las exportaciones de energía

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 5% y el riesgo país subió por séptimo día consecutivo

Los títulos públicos en dólares restaron 0,8%, lo que elevó al indicador de JP Morgan a 675 puntos, máximo en casi un año. El dólar subió a $1.540 en el Banco Nación y el BCRA compró solo USD 18 millones en el mercado

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 5% y el riesgo país subió por séptimo día consecutivo

El Banco Central ya compró más de USD 1.000 millones en lo que va de octubre

La autoridad monetaria adquirió USD 18 millones este lunes y apunta a cerrar 2026 con adquisiciones cercanas a USD 20.000 millones

El Banco Central ya compró más de USD 1.000 millones en lo que va de octubre

Las exportaciones superaron los USD 10.000 millones en un solo mes por primera vez en la historia

En septiembre, la balanza comercial marcó un superávit de USD 2.976 millones, con combustibles y energía como el rubro de mayor crecimiento exportador y una reducción interanual de las compras externas

Las exportaciones superaron los USD 10.000 millones en un solo mes por primera vez en la historia

Por qué el riesgo país argentino se acerca otra vez a los 700 puntos, su nivel más alto en un año

Mientras los bonos en dólares de Argentina caían por séptima rueda seguida, el indicador de JP Morgan trepaba a 678 puntos básicos, un máximo desde el 28 de octubre del año pasado

Por qué el riesgo país argentino se acerca otra vez a los 700 puntos, su nivel más alto en un año

DEPORTES

Uno por uno: qué se juegan los tenistas argentinos en la última gira europea del año

Uno por uno: qué se juegan los tenistas argentinos en la última gira europea del año

Estados Unidos protagonizó la mayor goleada en la historia de los Mundiales: venció 17-0 a Samoa en el Femenino Sub-17

Pateó una pelota de rugby desde una terraza y lo busca la Policía: la insólita secuencia que involucra a un club de Premier League

La cocinera de la Selección reveló los tres platos preferidos de La Scaloneta y habló del histórico abrazo con Messi el Mundial 2022

El video inédito del golazo de Messi tras ridiculizar a Junior Alonso: la inesperada reacción de los hinchas rivales

TELESHOW

Emanuel Ortega reflexionó sobre su separación de Julieta Prandi: “La amé y ella eligió hacer las cosas como las eligió”

Emanuel Ortega reflexionó sobre su separación de Julieta Prandi: “La amé y ella eligió hacer las cosas como las eligió”

Rada habló de la polémica de Hernán Casciari: “No pongo las manos en el fuego por nadie, pero no creo que sea un estafador”

Iliana y Marina se emocionaron por el homenaje a Juan Carlos Calabró en Canal 7: “El humor de papá hoy no sería cancelable”

Murió la exmodelo Marcela Ortiz tras un accidente automovilístico: el dolor de su hija Shelsian

BTS llegó a la Argentina: las primeras fotos de la banda de k-pop que es furor en el mundo

INFOBAE AMÉRICA

Aprehenden a 23 personas señaladas de integrar una presunta red de falsificación y venta de diplomas en Panamá

Aprehenden a 23 personas señaladas de integrar una presunta red de falsificación y venta de diplomas en Panamá

Estadounidense fue asesinado con el vaso de una licuadora en Costa Rica: la principal sospechosa continúa en fuga

Se extendía desde los Alpes hasta Kazajistán, pero una fisura logró drenarlo hace casi 7 millones de años: así era el lago más grande del mundo

Récord en astronomía: captaron la ráfaga rápida de radio más lejana jamás registrada

Congreso Nacional de Honduras advierte que podría intervenir ante conflicto médico