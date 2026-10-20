Las empresas de colectivos del AMBA reducirán a la mitad los servicios nocturnos

Las empresas de colectivos del AMBA advirtieron sobre una reducción progresiva de frecuencias ante un desfasaje de 40.000 millones de pesos. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Las empresas de colectivos del AMBA que operan 104 líneas de jurisdicción nacional informaron que restringirán progresivamente las frecuencias, a modo de protesta porque no se actualizan los costos y compensaciones del sistema. La medida podría afectar los servicios que conectan la provincia de Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires, ante un desfasaje de $ 40.000 millones en la recaudación proyectada entre junio y octubre, según indicaron.

La reducción alcanzaría primero al servicio nocturno, el de menor demanda. Marcelo Paciutto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), indicó en declaraciones Somos Radio AM 530 que las compañías recortarán “en principio” 50% de las frecuencias entre las 22:00 y las 05:00.

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El sistema transportó 200,9 millones de pasajeros en septiembre, frente a 225,379 millones en el mismo mes de 2025: una caída de 10,88%. La flota activa también se redujo de 17.310 a 16.700 unidades, una baja de 3,52%, de acuerdo con los datos incluidos en el relevamiento sectorial.

Cuatro cámaras empresarias —CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA— reclamaron una recomposición de los ingresos para evitar una paralización total de los servicios. Las entidades sostuvieron que las autoridades nacionales aún no definieron mecanismos concretos para actualizar la estructura de costos ni las compensaciones.

El comunicado conjunto plantea que la restricción sería gradual y administraría los recursos disponibles de las compañías. Las empresas vincularon esa posibilidad con el pago próximo de aguinaldos, nuevas negociaciones paritarias y el aumento de los costos operativos.

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La diferencia entre la estimación oficial de ingresos y la recaudación efectiva concentró una parte del reclamo. Paciutto afirmó que los funcionarios calcularon una recaudación de $ 280.000 millones, pero las empresas percibieron $ 240.000 millones, una brecha que atribuyó a una menor cantidad de viajes o a errores en la elaboración de las proyecciones.

Los horarios nocturnos de colectivos en el AMBA se verán reducidos (Fotografía: Adrián Escandar)

El dirigente cuestionó que la deuda se arrastre desde junio sin un cronograma de pago. “Cuando uno se sienta a preguntar y dice: ‘Bueno, vamos a ver si la pagamos en ocho cuotas’, no tenemos fecha”, expresó.

Las cámaras empresarias también señalaron que los costos insuficientemente reconocidos incluyen la compra de unidades, el gerenciamiento y otros gastos necesarios para operar. A eso sumaron cuestionamientos a los indicadores de operatividad, que, según plantearon, sancionan a las compañías por la antigüedad de los vehículos aun cuando las condiciones económicas dificultan la renovación de la flota.

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El costo real del boleto y la caída de la cobertura tarifaria

El Índice Bondi de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) estimó que el costo real del sistema en septiembre fue de $ 453.495,79 millones. Las estructuras oficiales reconocieron $ 361.692,50 millones, por lo que la diferencia mensual ascendió a $ 91.803,29 millones.

Según el cálculo de Aaeta, un boleto sin subsidios debería costar $ 2.494,13. La cobertura tarifaria llegó a 33,91%, mientras que el déficit por cada pasajero fue de $ 456,92.

Paciutto contrastó el valor mínimo del pasaje nacional, de $ 742, con los $ 1.215 de la provincia de Buenos Aires y los $ 920 de la Ciudad de Buenos Aires. Sostuvo que las líneas nacionales mantienen una tarifa congelada y subsidios sin actualización, pese a que recorren zonas y transportan pasajeros similares a los de otras jurisdicciones.

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El director de CETUBA pidió equiparar la tarifa nacional con la provincial y cuestionó que el sostenimiento de una tarifa menor recaiga sobre las 7.500 unidades de jurisdicción nacional. “El financiamiento del Estado para que no haya inflación no lo pueden pagar los 7.500 colectivos”, afirmó.

Las empresas reconocieron que una reducción de los servicios afectaría a los millones de usuarios que viajan a diario en transporte público. “Somos conscientes de las dificultades que esta situación ocasionará a los millones de pasajeros que diariamente utilizan el transporte público y les pedimos sinceras disculpas por los inconvenientes que puedan generarse”, señalaron las cámaras.

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