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Rada habló de la polémica de Hernán Casciari: “No pongo las manos en el fuego por nadie, pero no creo que sea un estafador”

El actor de Canelones, película que realizó la productora del escritor, afirmó en Intrusos a la denuncia que presentaron un grupo de inversores

Agustín Rada Aristarán afirmó que no considera estafadores a Hernán Casciari ni a los integrantes de Orsai (Video: Intrusos, América TV)
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Agustín “Rada” Aristarán rompió el silencio en medio de la controversia que envuelve a Hernán Casciari por la denuncia de un grupo de inversores que participó en producciones audiovisuales de Orsai. Consultado por un móvil de Intrusos (América TV), el mago y actor reconoció su sorpresa ante la noticia y marcó distancia de cualquier juicio categórico sobre el escritor. “Sí, por supuesto que me sorprendió, obvio. Soy parte de una de las películas de Casciari y de Orsai”, señaló Rada ante las cámaras del ciclo.

El artista, que participó como actor en Canelones, una de las producciones financiadas bajo el esquema de Orsai, fue tajante al definir su postura sobre el escritor. “No creo que Orsai, que Casciari sean estafadores. No pongo las manos en fuego por nadie, pero no creo que lo sean, porque conozco cómo trabajaron y demás”, afirmó en declaraciones recogidas por Intrusos. De todas formas, reconoció que al menos uno de los proyectos no tuvo el resultado esperado. “Sí creo que no le salió bien uno de los proyectos. Hubo gente que quedó, que no tiene lo que esperaban. Pero bueno, cuando uno invierte también esas cosas pueden pasar”, sostuvo.

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Se estrenó la película Canelones
El comediante actuó en la película Canelones y remarcó que su vínculo con Casciari es exclusivamente laboral

Consultado sobre si mantiene contacto directo con Casciari, Rada fue categórico al aclarar que su vínculo con el escritor se limita exclusivamente a lo laboral. “No, para nada. No, en absoluto. Fui contratado por una película, por Canelones. No tengo una relación de amistad tampoco, ni eso”, explicó. En esa misma línea, el artista reconoció que no estuvo al tanto de los detalles del esquema de financiamiento que sostenía la producción en la que participó. “Mis condiciones sí, por supuesto. Mis contratos los leo siempre. Todo lo demás no, porque, de hecho, ni sé cómo se financia el programa en el que estoy entrando a trabajar”, detalló.

Sobre el descargo que el propio Casciari realizó públicamente, en el que reconoció errores de gestión pero negó cualquier maniobra fraudulenta, Rada coincidió con esa lectura. “Opino lo mismo, pero tampoco sé en profundidad todo lo que pasó alrededor. Yo creo que Hernán Casciari no es estafador. Lo creo, y es lo que digo en todos lados”, remarcó el artista, quien indicó además que se enteró de la denuncia “por los medios y por las redes sociales”.

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CASCIARI ENTREVISTA TATIANA
Hernán Casciari aceptó fallas en la gestión de sus proyectos audiovisuales y rechazó cualquier acusación de fraude

Tras la entrevista, el panel de Intrusos analizó las declaraciones de Rada y profundizó sobre los cuestionamientos que persiguen a Casciari. Rodrigo Lussich retomó la postura del artista y dio pie al debate entre los panelistas. Adrián Pallares planteó que la diferencia con otros casos radica en que las producciones efectivamente se realizaron. “No da ganancia. Y entonces, como no dio ganancia, él tendría que decir, no dio ganancia por tanto, tanto, tanto. Haber presentado un balance y decir: ‘Muchachos, en esta nos tocó perder’”, analizó el conductor.

Paula Varela puso el foco en los montos involucrados en el reclamo de los aportantes. “Se hablaba de seis millones de dólares. Entonces, se pregunta, ¿seis millones de dólares una película?”, planteó la panelista, quien además señaló que algunos inversores recibieron sumas mínimas en relación con lo aportado. Pallares coincidió en que la clave del reclamo pasa por la falta de rendición de cuentas. “¿Cuál es el porcentaje?”, repreguntó, mientras Varela insistió en que la duda central de los denunciantes apunta a si los fondos recaudados se destinaron realmente a la producción cuestionada.

Daniel Ambrosino aportó otra arista al debate al señalar el rol que tuvo Casciari como columnista dentro del programa de Andy Kusnetzoff, desde donde promocionaba sus propios proyectos. “En ese momento se estaba hablando de algo que Casciari estaba promocionando para su propio beneficio”, planteó el panelista, en una comparación con otros casos de divulgación mediática ligados a intereses personales.

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