La gala más importante de los actores de Hollywood distinguirá a Al Pacino en febrero de 2027

FOTO DE ARCHIVO: El actor Al Pacino habla durante la ceremonia de develación de la estrella de la actriz Jessica Chastain en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, California, EE. UU., el 4 de septiembre de 2025. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

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Al Pacino construyó una de las carreras más reconocidas de la actuación estadounidense a partir de personajes de enorme intensidad, desde Michael Corleone en la trilogía de El Padrino hasta Frank Serpico, Tony Montana en Scarface, Sonny Wortzik en Tarde de perros y Frank Slade en Perfume de mujer. Nacido en Nueva York como Alfredo James Pacino, comenzó en el teatro durante la década de 1960 y alcanzó notoriedad internacional tras su elección para la película de Francis Ford Coppola de 1972.

Su trabajo se extendió durante más de seis décadas entre cine, televisión y escenarios. En los últimos años encarnó a Jimmy Hoffa en El irlandés, de Martin Scorsese, actuación que le valió su novena nominación al Oscar, y participó en títulos como Érase una vez en Hollywood, La casa Gucci y Knox Goes Away. También mantuvo su vínculo con el teatro y sumó reconocimientos como dos premios Tony, dos Emmy y el premio Cecil B. DeMille.

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A los 86 años, el actor será distinguido con el Premio SAG-AFTRA a la Trayectoria Profesional, un galardón que entrega el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio, entidad que representa a intérpretes y trabajadores de los medios en Estados Unidos.

Al Pacino será premiado por su trayectoria

Se trata del máximo reconocimiento que concede el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio. La distinción reconoce su trabajo en cine, televisión y teatro durante más de 60 años, además de sus aportes humanitarios.

Durante su historia, la residencia fue parte de la 'Casa Blanca de invierno', escenario de Scarface y apareció en Miami Vice.

La organización, conocida por sus siglas en inglés como SAG-AFTRA, reúne a cerca de 160 mil profesionales del entretenimiento y los medios de comunicación en Estados Unidos, entre ellos actores, locutores, periodistas, bailarines, cantantes y especialistas. El galardón se entrega cada año a un intérprete que represente los más altos ideales de la profesión.

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Al Pacino se convertirá en el 62.º ganador del premio, que ya recibieron figuras como Katharine Hepburn, Paul Newman, James Earl Jones, Jane Fonda y Harrison Ford. Según el comunicado del sindicato, el reconocimiento contempla tanto su trayectoria artística como sus iniciativas de ayuda ante desastres naturales, combate contra el hambre y la pobreza, y respaldo a compañías teatrales locales.

La ceremonia tendrá lugar el 28 de febrero de 2027 en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, durante la 33.ª edición de los Premios de Actores. Netflix transmitirá el evento en directo y el anuncio fue realizado por la entidad el 15 de octubre, de acuerdo con Reuters y AP.

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El actor agradeció la distinción en una declaración difundida por la entidad: “He vagado y explorado durante gran parte de mi vida, pero siempre me he sentido como en casa con un guion y mis compañeros actores”. Luego añadió: “El trabajo y los actores con los que he compartido este camino han sido algunas de las mayores alegrías de mi vida”.

Cast member Al Pacino attends the Premiere of the film 'House of Gucci' at Jazz at Lincoln Center in New York City, New York, U.S., November 16, 2021. REUTERS/Eduardo Munoz

El presidente de SAG-AFTRA, Sean Astin, justificó la decisión al destacar la influencia del célebre intérprete sobre varias generaciones. “Al verlo actuar, uno presencia a un alumno y a un maestro”, afirmó en el comunicado. También lo definió como un artista de “valentía, intensidad y pasión”, cuya obra estableció un estándar dentro de la actuación.

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Una carrera llena de distinciones

La carrera de Al Pacino acumuló premios en cine, televisión y teatro. El actor obtuvo un Oscar como mejor actor por Perfume de mujer en 1993 y recibió nueve nominaciones de la Academia a lo largo de su trayectoria.

También ganó cuatro Globos de Oro: por Serpico, Perfume de mujer, Angels in America y You Don’t Know Jack. La organización le concedió además el premio Cecil B. DeMille en 2001, una distinción honorífica que reconoce las contribuciones de una figura a la industria cinematográfica.

En televisión, el neoyorquino recibió dos premios Emmy como mejor actor en miniserie o película para televisión. Los obtuvo por su interpretación de Roy Cohn en Angels in America, y del médico Jack Kevorkian en You Don’t Know Jack. Ambos papeles también le valieron premios individuales del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio.

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Su recorrido en los escenarios le dio dos premios Tony: el primero en 1969 por Does a Tiger Wear a Necktie? y el segundo en 1977 por The Basic Training of Pavlo Hummel. Esos triunfos, sumados al Oscar y a los Emmy, lo ubicaron entre los intérpretes que completaron la llamada Triple Corona de la actuación en Estados Unidos.

Entre sus otras distinciones figuran el Premio a la Trayectoria del American Film Institute, la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos, el Kennedy Center Honor y el León de Oro a la Trayectoria del Festival de Venecia.

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