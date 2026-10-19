BTS llegó a la Argentina: las primeras fotos de la banda de k-pop que es furor en el mundo

La popular banda de K-Pop aterrizó en el país, luego de un vuelo desde Chile (Video: RSFotos)

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Después de su paso por Chile, BTS aterrizó en Argentina a bordo de un avión privado, un Boeing 777 que la banda surcoreana utiliza de forma habitual en sus desplazamientos internacionales. La llegada marcó el inicio de la etapa argentina del BTS World Tour “ARIRANG”, que contempla tres conciertos en el Estadio Único de La Plata.

Según pudo saber Teleshow, un día antes había llegado otra aeronave idéntica al Aeropuerto Internacional de Ezeiza con el resto de la comitiva: personal técnico, equipo de producción y el staff que acompaña al grupo en cada etapa de la gira. El ingreso al país se realizó por el FBO, la terminal destinada a vuelos privados, desde donde los integrantes fueron trasladados en un colectivo convencional hasta el sector de migraciones.

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BTS llegó a la Argentina a bordo de un vuelo privado para iniciar la etapa local de la gira mundial ARIRANG (RSFotos)

J-Hope llegó con un gorro de lana oscuro y caminó junto a V (RSFotos)

Jungkook llevaba una campera con capucha gris que le cubría el rostro

J-Hope llegó a Ezeiza con un gorro de lana oscuro y una campera marrón

Las imágenes del arribo registraron a cada integrante con looks bien diferenciados. V fue captado en la puerta de la terminal con el torso parcialmente descubierto bajo una camisa a cuadros en tonos rojos y negros, unos auriculares celestes colgados del cuello y lentes de sol oscuros. A su lado, personal de seguridad con mochila negra aguardaba el traslado hacia los vehículos.

V llegó a Ezeiza con una camisa a cuadros y auriculares celestes colgados del cuello

J-Hope avanzó por la vereda mientras Jungkook continuaba con la cámara en mano

Jungkook apareció con una campera con capucha gris que le cubría buena parte del rostro, mientras sostenía una cámara fotográfica con la que registró el momento de su propia llegada. Sus manos, con tatuajes visibles, sostenían el equipo con el que suele documentar distintas instancias de la gira, con el cartel de la zona VIP del aeropuerto como fondo.

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El operativo de seguridad incluyó agentes uniformados y armados en motocicletas

Los integrantes de BTS se desplazaron juntos hacia los vehículos que los esperaban

J-Hope avanzó por la vereda del aeropuerto con un bolso cruzado al hombro

En otra de las imágenes, ya dentro de una camioneta negra, se observó a un integrante de la banda que llevaba una gorra que miraba hacia el exterior del vehículo mientras era trasladado por las calles cercanas a Ezeiza. El operativo de traslado incluyó un cordón de seguridad reforzado: una fila de motos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con agentes uniformados y armados, escoltó el convoy de camionetas negras, entre ellas una Toyota con los vidrios polarizados, en una de las postas del recorrido hacia los hoteles.

Suga llegó con una gorra oscura y un buzo negro

La custodia policial acompañó a la comitiva durante todo el trayecto hacia los hoteles

J-Hope fue fotografiado con un gorro de lana oscuro mientras caminaba junto a Jungkook, que continuaba con la cámara en mano y la capucha gris puesta. Ambos se desplazaban desde la puerta de salida hacia los vehículos que los esperaban en la vereda.

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Una cápsula de seguridad reforzada rodeó los vehículos que trasladaban a BTS

V fue uno de los primeros en abandonar el sector de migraciones del aeropuerto

En otra secuencia, Suga vestido con una gorra con la letra “L” y una campera oscura caminó junto a un hombre que trasladaba un bolso de mano con ruedas.

Con el torso parcialmente descubierto, V caminó escoltado por personal de seguridad junto a J-Hope

Jin apenas pudo ser fotografiado a través de una de las ventanillas de la van. Se lo vio vistiendo una camisa Gucci y usando una gorra.

Jin apenas pudo ser fotografiado a través de la ventanilla de una de las vans

Jimin cruzó el estacionamiento con una campera beige y una gorra de cuero negra

Por último, dos de las imágenes mostraron a Jimin, de cabello rubio y largo, con una campera beige, gorra de cuero negra y un bolso de mano, mientras cruzaba el estacionamiento hacia uno de los vehículos que completaban la fila de camionetas oscuras estacionadas frente al edificio.

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Jimin fue captado en dos de las imágenes del operativo de llegada a Ezeiza

Quien no pudo ser captado en fotos fue RM, cuyo nombre real es Kim Nam-joon.

Suga completó el servicio militar obligatorio en junio de 2025, antes de retomar la gira

El dispositivo de arribo, con traslados individuales en siete vans y la custodia policial desplegada en la ruta, anticipó el nivel de expectativa que generan los shows en el Estadio Único Diego Armando Maradona, donde las entradas para las tres fechas se agotaron con anticipación.

Los recitales están previstos para el miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, los tres a las 20.00. La fecha del 21 se sumó después, ante la demanda de entradas que generaron los shows originalmente anunciados para el 23 y el 24, y terminó por convertirse en la primera presentación del grupo en el país.

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Suga avanzó por la zona de descenso del aeropuerto tras el arribo del vuelo

La gira “ARIRANG” reúne nuevamente a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook después de sus proyectos individuales y del cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El recorrido internacional incluye más de 80 conciertos en 34 regiones y, tras su paso por Argentina, continuará hacia San Pablo, Brasil, con una fecha programada para el 30 de octubre.

Jungkook registró su propia llegada a Ezeiza con una cámara fotográfica

El show del sábado 24 en La Plata se transmitirá además en vivo en cines de distintos países de Sudamérica, una iniciativa organizada por HYBE, la empresa que representa a la banda, que eligió únicamente dos conciertos de la región para esa transmisión especial: el de Argentina y el de Brasil.

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Crédito: RSFotos