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Britney Spears afirma que ser auténtica le ha traído críticas: “El mundo me ha odiado y sigo en pie”

La cantante de 44 años compartió un video en Instagram en el que reflexionó sobre las críticas que ha recibido y los cambios que percibe en la sociedad

Britney Spears fue acusada de protagonizar un escándalo en un restaurante de Los Ángeles
Britney Spears asegura que el mundo ha sido “hostil” con ella. (REUTERS)
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Britney Spears publicó un nuevo video en su cuenta de Instagram el sábado 17 de octubre, en el que compartió reflexiones personales sobre la autenticidad, las críticas que ha recibido y su trayectoria.

La artista, de 44 años, acompañó las imágenes con un mensaje en el que afirmó que el mundo ha sido “hostil” con ella, aunque aseguró que continúa adelante con su vida y sus proyectos personales.

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En el video, grabado en una sala con iluminación tenue, la cantante aparece con un suéter estampado que se quita frente a la cámara. Después, luce una blusa blanca anudada por debajo del pecho, una minifalda gris y botas rojas.

Durante la grabación, la cantante posa en distintas ocasiones y sonríe a la cámara, mientras suena de fondo la canción “Baby Did a Bad Thing”, del músico Chris Isaak.

Britney Spears publicó un video mientras en el pie de foto abordó las críticas que ha recibido.
Britney Spears publicó un video mientras en el pie de foto abordó las críticas que ha recibido.

La publicación estuvo acompañada de un texto en el que la intérprete de Baby One More Time hizo referencia a la imagen que proyectaba cuando era más joven y a las tendencias actuales entre otras artistas.

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“Muchas chicas el año pasado han adoptado por completo la imagen que yo solía tener cuando era más joven. Y bueno, eso está bien, pero al menos la mía era auténtica”, escribió.

Por si fuera poco, Britney Spears recordó que durante su etapa escolar se consideraba una persona tímida o poco popular y expresó su percepción de que “el mundo se ha vuelto falso”.

En el mismo mensaje, sostuvo que le parecía lamentable que las personas que se muestran genuinas reciban críticas y comentó que algunas personas de su entorno le han aconsejado comportarse de manera diferente.

“En realidad soy demasiado amable en la vida real y ese es el problema... a todas las chicas que dicen que soy historia... ¡SOY PROFECÍA!’”, declaró.

Britney Spears posa en lencería y confiesa que sigue "amargada" por su tutela
Britney Spears asegura que la amabilidad le ha traído problemas. (Instagram/@britneyspears)

Y añadió: “Soy la típica chica de la escuela Apple B que hacía volteretas hacia atrás y saltos mortales hacia atrás y se enamoraba de la gente en cada set al que iba... esos años fueron preciosos, tan joven e ingenua. El mundo me ha odiado y sigo en pie, viviendo y soñando”.

Al final de su publicación, la cantante expresó sus planes de compartir fotos de su viaje a Italia “pronto”, antes de añadir: “Aunque quiero guardarlas para mí. PD: Sin maquillaje pareces mucho más joven”.

La actividad reciente de Britney Spears en redes sociales también coincide con otras noticias relacionadas con su carrera y su vida personal.

Este mes, compartió la canción inédita “She’ll Never Be Me”, grabada originalmente para su álbum Britney, publicado en 2001, y en cuya composición y letra participó su expareja Justin Timberlake.

Britney Spears - Justin Timberlake
Britney Spears lanzó una canción inédita en la que colaboró con Justin Timberlake. (AP/Mark J. Terrill)

El lanzamiento se produjo antes de la edición del vigesimoquinto aniversario del disco, prevista para el 6 de noviembre.

La publicación se produjo pocos días después de que la cantante fuera vista en Nueva York, donde acudió a almorzar al restaurante mediterráneo RinTinTin.

Durante esa salida, estuvo acompañada por personal de seguridad y, una vez dentro del establecimiento, se cubrió el rostro con una bufanda y utilizó gafas de sol.

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