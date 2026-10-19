Uno de los denunciantes de Hernán Casciari relató su experiencia como socio productor: “Pedimos los papeles y los rendimientos y nos mandaron un Excel”

El inversor Nicolás Expósito expone irregularidades en la rendición de cuentas de proyectos audiovisuales gestionados por el escritor Hernán Casciari.

Guardar

Nicolás Expósito, uno de los denunciantes en la causa contra Hernán Casciari y su proyecto audiovisual, aseguró que su reclamo no se centra en la posibilidad de que una película haya tenido pérdidas, sino en la falta de información detallada sobre el destino de los aportes y los rendimientos que recibieron los socios productores.

En una entrevista con el ciclo Lape Club Social, Expósito relató que invirtió 500 dólares en La muerte de un comediante, la película dirigida y protagonizada por Diego Peretti. Ese monto, según explicó, equivalía a 10 bonos de la producción. Tras el estreno comercial del film, afirmó que recibió cerca de 14 dólares.

PUBLICIDAD

“El tema no es si hubo un riesgo en la inversión. Uno sabe que puede perder. El problema es que, cuando pedimos papeles, documentación o el valor de los bonos, no nos explican nada”, sostuvo durante la entrevista.

Expósito forma parte del grupo que presentó una denuncia penal contra Casciari y Orsai Audiovisuales. En su exposición televisiva, describió cómo ingresó al sistema de financiamiento colectivo luego de seguir los contenidos del escritor y productor en YouTube y otras plataformas.

El escritor y productor Hernán Casciari habla frente a un micrófono en un estudio de transmisión. En pantalla se incluye un código QR junto al texto «Presupuestos Orsai Audiovisuales», destinado a dirigir a los espectadores a información sobre la financiación de proyectos de la productora.

El denunciante explicó que no había participado de los proyectos anteriores de Orsai, como el vinculado con Canelones, pero se interesó cuando conoció la modalidad de financiamiento para otras películas.

PUBLICIDAD

Según su relato, el esquema permitía realizar aportes desde 50 dólares. “Me resultó interesante porque era colaborativo”, señaló. Aclaró que los inversores podían adquirir bonos y participar como socios productores de cada obra.

Expósito afirmó que, en su caso, el atractivo inicial no estuvo relacionado con una expectativa de ganancias extraordinarias. Dijo que le interesó formar parte de un proyecto cultural que proponía involucrar a la comunidad en la producción y difusión de una película.

Sin embargo, contó que comenzaron a aparecer dudas cuando los socios pidieron explicaciones sobre los números de las producciones. “Cuando empezamos a pedir los papeles y los rendimientos de cuenta, nos mandaban un Excel”, afirmó.

PUBLICIDAD

Basada en una historia real escrita por Hernán Casciari

Para Expósito, ese material no fue suficiente para reconstruir los ingresos de la película, los gastos asumidos ni la proporción que debía cobrar cada inversor por los bonos adquiridos.

Durante el programa, Expósito cuestionó que los socios productores recibieran información general sobre la recaudación en salas, aunque sin respaldo documental suficiente para verificar los cálculos.

“Te muestran que ingresó una plata o que hubo un saldo de entrada de dinero de los cines. Pero cuando querés saber qué te corresponde por los bonos, te ponen un monto como si fuera el que te toca, sin explicarte nada”, expresó.

PUBLICIDAD

El denunciante detalló que recibió un pago de alrededor de 14 dólares por los 500 que había aportado. “Fue un 2.5 o 2.6, por 14 dólares de los 500”, indicó al responder una pregunta sobre el retorno que obtuvo.

Expósito remarcó que el bajo rendimiento no constituye, por sí solo, el núcleo de su cuestionamiento. “Podés tener un riesgo en una inversión. Eso no lo estamos negando”, dijo. A su criterio, la discusión debe enfocarse en si los aportantes tuvieron acceso a la documentación necesaria para controlar el cálculo de los pagos.

Hernán Casciari presentó los númeos de los distintos proyectos (Crédito: Diego Barbatto)

“Por ahí me están pagando mal el valor del bono, menos de lo que corresponde o más de lo que corresponde. Nosotros pedíamos transparencia”, agregó.

PUBLICIDAD

Consultado sobre las condiciones que aceptaban quienes ingresaban al proyecto, Expósito indicó que no firmó un contrato individual. Según dijo, el mecanismo se basaba en términos y condiciones que aparecían durante el proceso de inscripción.

“Tenías los famosos términos y condiciones que aparecen en las aplicaciones. Como estás rellenando un formulario, hay cosas que no se leen”, explicó.

También sostuvo que parte de los inversores se sumó a partir de los mensajes difundidos por Casciari en redes sociales. Expósito señaló que algunas personas pudieron haber tomado la decisión de aportar dinero ante expectativas de rendimientos que, según dijo, incluían referencias a duplicar o quintuplicar la inversión.

PUBLICIDAD

No obstante, diferenció su caso de las decisiones de otros socios. “Yo no puedo opinar por cómo ingresó otra persona”, aclaró.

Hernan Casciari explicó las dudas sobre los distintos proyectos (Candela Teicheira)

En ese contexto, Expósito afirmó que existían otras películas financiadas mediante el mismo sistema cuyos resultados tampoco habrían sido esclarecidos ante los aportantes. El denunciante vinculó la difusión reciente del caso con la aparición de los reclamos en televisión y con un video de Casciari en el que pidió disculpas por la situación de una producción.

Otro de los puntos que planteó durante la entrevista fue el papel que, según dijo, asumieron los socios productores en la difusión de La muerte de un comediante.

PUBLICIDAD

Expósito aseguró que varios inversores acudieron a los cines, registraron videos y compartieron contenidos en sus redes sociales para promocionar el estreno. “La publicidad de la película mayormente nos encargamos los socios productores”, afirmó.

Según relató, los aportantes que asistieron a presentaciones de la película tuvieron una participación activa en la convocatoria de público. Expósito señaló que esto ocurrió porque, de acuerdo con lo que les comunicaron, no habría presupuesto disponible para llevar adelante acciones de promoción desde la estructura del proyecto.

El denunciante también cuestionó la organización de una función de avant-première. Dijo que los socios productores fueron recibidos por integrantes de la producción a quienes no conocían, mientras que el elenco y otras figuras participaron de otro sector del evento.

PUBLICIDAD

"Cuando en unos proyectos se acumulan más de 22.000 seres humanos que participaron, es inevitable que algunas personas terminen desilusionadas", destacaron desde Orsai

Además, denunció que algunos intercambios con responsables del proyecto fueron hostiles. Aseguró que hubo bloqueos en canales de comunicación y respuestas que consideró despectivas cuando los socios reclamaron información.

Expósito afirmó que Casciari realizó reuniones virtuales con algunos socios para abordar los reclamos. Si bien reconoció que en esos encuentros existieron pedidos de disculpas, cuestionó la forma en que se desarrollaron.

“En esos encuentros también se generaron bastantes discusiones, porque a la gente le decía: ‘Si esto no te alcanza, demandame’”, relató.

La frase fue mencionada por Expósito como parte de su experiencia y de los intercambios que, según sostuvo, tuvieron los inversores con el responsable del proyecto. El denunciante consideró que esas respuestas no resolvieron las dudas sobre los fondos ni sobre los pagos efectuados.

Su planteo se concentra en la necesidad de acceder a comprobantes y documentación contable que permitan establecer la recaudación de cada película, los costos de producción, los gastos de distribución y publicidad, y la forma en que se determinó el valor de los bonos.

“Ahora subieron algunos papeles por otros proyectos, pero preferimos que presenten todo”, afirmó Expósito.