Dos centavos de esperanza: Los jóvenes padres que recorren Cuba vendiendo turrones para sobrevivir

Con apenas veintiséis años, la joven recorre las calles ofreciendo golosinas de maní puerta a puerta con márgenes mínimos, mientras atiende a su recién nacido e intenta abrirse paso en plataformas de comercio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con un bebé de pocos meses y una bolsa de dulces en la mano, una madre primeriza cubana explicó que compra turrones de maní para revenderlos casa por casa mientras intenta generar ingresos a través de las redes sociales. Su margen por cada unidad equivale a cerca de USD 0,02 según la cotización informal de la divisa estadounidense.

“Ganarse la vida en Cuba no es nada fácil, y más cuando tienes un bebé”, dijo Yenys, de 26 años, madre primeriza y residente en Cuba. En un video, mostró una parte de su rutina: compra turrones de maní a 50 pesos cubanos y los ofrece a 70. Su esposo, padre del bebé la acompaña en su travesía.

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Tomando como referencia una cotización informal de 807 pesos cubanos por dólar, los 50 pesos que invierte en cada golosina representan alrededor de USD 0,06. El precio final de 70 pesos equivale a unos USD 0,09, por lo que obtiene una ganancia aproximada de USD 0,02 por turrón.

Vale mencionar que fue hasta junio de este año cuando el régimen cubano autorizó las ventas ambulantes de productos como el café, cigarrillos y artículos de segunda mano, como parte de un paquete de transformaciones económicas aprobado en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), celebrada en el Palacio de Convenciones de La Habana, tal como informó CiberCuba.

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Una residente de la isla invierte cincuenta pesos en barritas azucaradas para ofrecerlas a setenta en los hogares, una brecha mínima al cambio paralelo con la que busca asegurar el sustento familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llegar a 5.000 seguidores para activar TikTok Shop

La venta de golosinas forma parte del pequeño emprendimiento con el que Yenys busca sostener a su hogar. A la vez, abrió una cuenta en TikTok con la expectativa de ampliar sus posibilidades de ingreso a través de la plataforma.

La joven afirmó que logró ingresar a un programa piloto para dar los primeros pasos hacia TikTok Shop, la herramienta de comercio electrónico de la red social. Para continuar el proceso, necesita alcanzar los 5.000 seguidores.

“Este es mi tercer video intentando llegar a esa meta”, contó. Yenys agradeció el respaldo recibido en sus publicaciones y destacó el valor de cada reacción, comentario, seguimiento, contenido compartido o video guardado por otros usuarios.

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El objetivo de reunir una audiencia en redes sociales se suma a la reventa de productos de bajo costo, una actividad cuya ganancia individual queda reducida a pocos centavos de dólar al tipo de cambio paralelo.

El cuidado del bebé y las ventas puerta a puerta

Yenys tiene 26 años, un recién nacido y un emprendimiento que combina la reventa de golosinas puerta a puerta con una apuesta digital para transformar sus posibilidades económicas. Cortesía ciudadana

Yenys relató que organiza su jornada entre la maternidad, la compra de mercancía y el recorrido por viviendas para vender los turrones. “Gracias por apoyar mi pequeño proyecto y por acompañarme en este camino”, expresó en el video.

La joven aseguró que cada apoyo recibido la acerca a la posibilidad de consolidar una fuente de ingresos digital. Su actividad diaria depende de adquirir los dulces por 50 pesos cubanos —cerca de USD 0,06— y encontrar clientes que paguen 70 pesos —unos USD 0,09— por cada unidad.

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La diferencia de 20 pesos cubanos, equivalente a alrededor de USD 0,02, resume el margen con el que intenta aportar recursos a su familia mientras cuida a su bebé y busca ampliar su negocio mediante TikTok.