Guatemala

Un nuevo cadáver envuelto en bolsas plásticas fue hallado a la orilla de una carretera en Guatemala

Los Bomberos Voluntarios atendieron una alerta por un paquete sospechoso en la colonia Arimany, zona 6, y notificaron a la PNC y al Ministerio Público, que resguardaron el lugar e iniciaron las diligencias

Los registros del Ministerio Público contabilizan más de 140 cuerpos abandonados en la vía pública dentro de sábanas, bolsas o sacos durante el año.
Los Bomberos Voluntarios localizaron el cadáver de una persona envuelto en bolsas plásticas a la orilla de una carretera en Santa Cruz Chinautla. (Bomberos Voluntarios)
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Un nuevo cuerpo envuelto, ahora entre bolsas plásticas, fue localizado este domingo 18 de octubre a un costado de la vía pública de la metrópoli de Guatemala.

Bomberos Voluntarios informaron que la persona fallecida fue encontrada a la orilla de la carretera en las inmediaciones de la colonia Arimany, zona 6 del municipio de Santa Cruz Chinautla, en Guatemala.

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De acuerdo con los socorristas, acudieron al lugar tras recibir alertas sobre un paquete sospechoso a la orilla del camino.

Al arribar a la zona, los rescatistas verificaron que se trataba del cadáver de una persona que además se encontraba en el interior de bolsas plásticas.

Integrantes de la 122 Compañía de Los bomberos dieron aviso inmediato a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y a los fiscales del Ministerio Público (MP), quienes quedaron a cargo de la preservación de la escena y el levantamiento de indicios.

Las fuerzas de seguridad indicaron que no se logró determinar el sexo ni la identidad del fallecido en el sitio, debido a las diligencias que inició el ente investigador para determinar lo ocurrido.

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Los Bomberos Voluntarios localizaron el cadáver de una persona envuelto en bolsas plásticas a la orilla de una carretera en Santa Cruz Chinautla.
Bomberos Voluntarios acudieron al lugar luego del llamado de alerta sobre un bulto sospechoso en la carretera. (Bomberos Voluntarios)

Mientras que los restos fueron trasladados a la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), entidad que realizará los análisis de laboratorio y la necropsia para establecer la causa precisa del deceso.

Las estadísticas de hallazgos en Guatemala y las hipótesis de las fuerzas de seguridad

El hallazgo registrado en este municipio cercano a la capital se integra a una vertiginosa tendencia en Guatemala.

Datos del MP confirman que entre el inicio del año y mediados de octubre se registraron 137 cuerpos dejados en la vía pública dentro de sábanas, bolsas o sacos, una cifra que con los recientes episodios supera los 140 casos.

Este registro triplica los 39 hallazgos reportados durante todo el año 2025, lo cual mantiene una constante alerta de seguridad.

Dos cuerpos cubiertos con sábanas azules en el suelo, dos bomberos con uniformes rojos, cascos y guantes, ambulancias, un vehículo policial oscuro, luces de emergencia y una calle de noche
Personal de Bomberos Municipales y agentes de policía asisten en una escena nocturna donde dos cuerpos cubiertos con sábanas azules yacen sobre el suelo de una calle, con vehículos de emergencia presentes. (Bomberos Municipales de Guatemala)

El reporte oficial desglosa que 68 víctimas aparecieron dentro de bolsas plásticas, 53 envueltas en sábanas y 10 en costales.

La cobertura geográfica de los hechos muestra una alta concentración en el departamento de Guatemala, donde se contabilizan 105 cadáveres expuestos en calles y tramos carreteros.

Las hipótesis formuladas por la PNC atribuyen esta modalidad a la disputas territoriales entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.

Las autoridades sostienen que las pandillas combaten por el dominio de zonas para la venta de drogas al menudeo y aplican pugnas o purgas internas, por lo que dejan los cuerpos en sitios públicos como señal de amenaza.

Expertos y autoridades plantean reforzar al Ejército, depurar la PNC y coordinar con el Sistema de Justicia para frenar la violencia de pandillas y narcotráfico en Guatemala.
La guerra entre pandillas comenzó en 2024, cuando la Mara Salvatrucha rompió su alianza con Los Caradura y empezó a quitarle territorio de distribución del narcomenudeo en la Ciudad de Guatemala. (PNC)

Pese al aumento de hallazgos bajo esta modalidad, las estadísticas de la Coalición por la Seguridad Ciudadana señalan que el total de homicidios descendió levemente, con 2.338 homicidios registrados entre enero y septiembre.

Para frenar estas acciones, el Gobierno guatemalteco desplegó operativos que permitieron la detención de más de 750 pandilleros y el desmantelamiento de 544 cámaras clandestinas que las bandas utilizaban para vigilar la presencia policial. Las investigaciones sobre el hecho en Chinautla continúan abiertas.

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