12 detenidos y policías heridos tras una emboscada de barras en el ascenso

La barra de San Martín de Burzaco protagonizó serios incidentes con allegados de Excursionistas y la policía durante el partido correspondiente a la Primera B Metropolitana

Guardar

En Burzaco, el local San Martín enfrentó a Excursionistas en un duelo clave por la fecha 40 de la Primera B Metropolitana, que podía coronar como campeón de la categoría al conjunto del Bajo Belgrano. El encuentro terminó empatado 1-1 y no hubo festejos, pero sí hechos de violencia dentro y fuera del estadio que terminaron con 12 personas detenidas y algunos policías heridos.

Dentro del campo de juego, San Martín de Burzaco abrió el marcador a los 5 minutos por intermedio de Richard Jonathan Lazarev, pero Excursionistas logró la igualdad a los 60 gracias a William Giménez. Una vez terminado el encuentro, el plantel visitante se fue a festejar con los 40 allegados que acompañaron al Villero en la tribuna. La barra local no se aguantó esta actitud de la delegación rival y realizó una emboscada a la salida del estadio, sin dejarle posibilidad de escapatoria al público de Excursio.

PUBLICIDAD

Las agresiones se trasladaron en las inmediaciones de la cancha, cuando barras locales empezaron a arrojar piedras. Había solamente 20 guardias de infantería que no pudieron contra los 70 violentos de San Martín de Burzaco, que lanzaban los proyectiles. La batalla duró unos diez minutos hasta que llegaron los refuerzos policiales, que disuadieron con balas de goma.

Se registraron incidentes en el estadio de San Martín de Burzaco luego del partido ante Excursionistas por la Primera B Metropolitana

En cuanto a lo deportivo, Excursionistas se quedó con un empate valioso como visitante, que lo deja muy cerca de conseguir el objetivo de coronarse como campeón y obtener el ascenso a la Primera Nacional para la próxima temporada, ya que quedó con 78 puntos, cinco más que su escolta, Arsenal de Sarandí. El Villero podrá consagrarse el próximo fin de semana, cuando reciba en Belgrano el sábado 24 de octubre a Sportivo Italiano. En caso de obtener una victoria o empate y que el equipo del Viaducto no lo haga ante Camioneros, el Verde será el ganador de la fase regular de la B Metropolitana.

PUBLICIDAD

En caso de no darse los resultados, los del Bajo Belgrano aún podrán festejar en la última fecha, cuando visiten a Camioneros. En el peor de los casos y que Arsenal logre imponerse en puntos, habrá una chance más en el Reducido por el segundo ascenso.