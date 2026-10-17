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Matilda, la hija de Luciana Salazar, fue la encargada de abrir el concierto de Palito Ortega

La modelo vivió una noche histórica en la Avenida Corrientes por la actuación de su hija. El Rey estuvo acompañado por su esposa y sus dos hijas

La pequeña fue la elegida para dar inicio al show de su tío abuelo en el Teatro Ópera (Video: Instagram)
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Palito Ortega brindó anoche un show multitudinario en el Teatro Ópera, donde repasó su extensa discografía y tocó sus grandes clásicos. Aunque los focos principales se los llevó el cantante, hubo una presencia infantil que también conmovió al público: Matilda, hija de Luciana Salazar, pisó el escenario del emblemático recinto para presentar al artista, que es su tío abuelo por estar casado desde hace décadas con Evangelina Salazar, tía de la modelo.

La nena tomó el micrófono entre aplausos y se dirigió a los presentes con una confesión personal antes de dar paso al protagonista de la noche: “Hola a todos, qué alegría verlos acá. Yo soy Matilda Salazar y les cuento un secreto. Mi tío abuelo, Palito Ortega, me invitó acá a Show Ópera para que yo lo presente. Yo exploté de la alegría. Bueno, pero acá llegó el momento de presentarles a mi tío abuelo, ¡Palito Ortega!”. El anuncio generó una ovación del público, acompañada por música rock.

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El vínculo entre Matilda y Palito Ortega también quedó registrado detrás de escena, en una fotografía tomada en el camarín donde la nena posó junto al cantante, vestido con un traje blanco, mientras él la abrazaba por detrás. La imagen incluyó una frase atribuida a Matilda: “La única persona que admiro en este mundo es a Él”, acompañada por un emoji de corona, que reforzó el tono afectivo de ese momento compartido antes de la función.

Un hombre con traje blanco abraza a una niña con vestido azul oscuro en una sala con espejos de maquillaje iluminados
Matilda fue la encargada de abrir el concierto de su tío abuelo
Una niña con vestido azul y zapatos blancos posa de pie junto a una mujer con vestido rojo en un camerino con espejos iluminados
Antes del show, Matilda posó junto a Evangelina (Instagram)

Evangelina Salazar, madrina de Matilda, también estuvo presente en el camarín junto a su ahijada. Otra fotografía las mostró juntas mientras la actriz le acomodaba el cabello a la nena, en una escena que llevó la leyenda “Madrina y ahijada”, acompañada por un emoji de corazón, en el mismo espacio donde horas más tarde Matilda subiría al escenario para presentar a su tío abuelo.

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Luciana Salazar también compartió fragmentos del espectáculo a través de sus redes sociales. Primero subió un video de Palito Ortega cantando “La Felicidad” sobre el escenario, vestido de blanco, mientras el público lo acompañaba entre aplausos y gritos. En otra de las imágenes compartidas, se lo vio interpretar un fragmento de una canción con la frase “Antes nunca estuve así enamorado” proyectada en la pantalla detrás suyo.

Luciana también difundió el momento en el que Palito Ortega y Evangelina Salazar compartieron el escenario. La pareja apareció abrazada, con los micrófonos en mano, mientras detrás de ellos se proyectaban fotografías de su casamiento, entre ellas una imagen en blanco y negro del día de la boda. Luciana acompañó esa publicación con el mensaje “Los amo”, seguido de emojis de corazones.

El cantante dio su primer show en la Avenida Corrientes y lo hizo acompañado de su familia (Video: Instagram)

Luli no fue la única integrante de la familia que asistió al concierto. También estuvieron presentes Julieta y Rosario, hijas de Palito Ortega, Dante Ortega, nieto del cantante por parte de su hijo Sebastián, y Marcelo Polino, padrino de Matilda.

El show de Palito Ortega en el Teatro Ópera se produjo en medio de un momento delicado para la familia. Julieta Prandi anunció el lunes 12 de octubre, a través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram, su separación de Emanuel Ortega, hijo del cantante, apenas 27 días después de haberse casado en el Registro Civil de San Isidro.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió la conductora en el mensaje que puso fin a un vínculo que había comenzado durante la pandemia. La boda, celebrada el 15 de septiembre con 36 invitados, había contado con la presencia de Palito Ortega y Evangelina Salazar, además de Martín Ortega, el único de los hermanos del cantante que asistió a la ceremonia.

julieta prandi emanuel ortega
El comunicado con el que Julieta anunció su separación

Emanuel se refirió al tema un día después y reconoció que atravesaba un momento difícil. “No estoy bien, pero ya va a pasar. Es un momento triste y privado y espero que entiendan que quisiera conservarlo en ese ámbito”, expresó ante la prensa. La propia Prandi le dijo a la periodista Pilar Smith que por el momento no quería dar notas, que necesitaba recuperar su paz y que estaba avergonzada por la situación.

Consultado sobre la ruptura durante la entrega de los Premios Martín Fierro de la Música 2026, donde recibió un reconocimiento a su trayectoria en la música popular, Palito Ortega prefirió no hablar del tema. “Estoy contento de haber recibido este Martín Fierro”, respondió ante la insistencia de los cronistas, y cerró el intercambio con una frase breve: “Ese es un tema que no puedo hablar. Gracias por todo”. Martín Ortega afirmó que la noticia sorprendió a toda la familia y que su prioridad era el bienestar de su hermano.

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