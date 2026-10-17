La drástica decisión que tomó el Manchester United con las parejas de los jugadores en medio de la polémica con Lisandro Martínez

Las parejas de los futbolistas del Manchester United cancelaron una reunión después de las críticas de Lisandro Martínez (REUTERS/Phil Noble)

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Una cena de las parejas de los futbolistas del Manchester United quedó cancelada después de la controversia que provocaron las filosas declaraciones de Lisandro Martínez tras la derrota ante el Atlético de Madrid en la Champions League. Según informó el diario británico The Sun, el encuentro estaba previsto para el jueves por la noche en un restaurante italiano de Hale, en el Gran Mánchester, pero el club pidió evitar exposiciones públicas en medio de la crisis.

El grupo había planeado reunirse en Cibo, un local al que también suelen acudir figuras relacionadas con el equipo. La reserva incluía todo un piso del restaurante y anticipaba una noche compartida por varias parejas de integrantes del plantel. “Las chicas estaban deseando reunirse para una buena comida y se había reservado todo el piso del restaurante”, aseguró una fuente al medio inglés. Aunque el plan quedó sin efecto poco antes de concretarse.

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“Tuvieron que cancelarlo en el último minuto después de que el club cerrara filas a raíz de los comentarios de Martínez”, agregó la misma fuente, que luego explicó que la instrucción fue clara para el entorno de los futbolistas: “A todo el mundo se le dijo que mantuviera un perfil bajo con la esperanza de que todo se volteara”.

Muri López Benítez estuvo entre las invitadas a la cena que no logró concretarse

Otro de los motivos de la cancelación pudo haber sido la interpretación que hicieron algunas de las mujeres sobre las palabras del argentino, quien reclamó incorporaciones y mayor ambición deportiva. “Las Wags (mujeres de los futbolistas) son muy protectoras con sus parejas y a algunas no les ha gustado nada lo que dijo, porque parecía que estaba insinuando que algunos de sus compañeros de equipo no son lo suficientemente buenos”, declaró la fuente a The Sun.

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Entre las asistentes previstas figuraban Muriel Muri López Benítez, pareja del defensor argentino, además de Fern Hawkins, esposa de Harry Maguire, y Ana Pinho, casada con el capitán Bruno Fernandes. El medio inglés también incluyó a Lucia Loi, novia de Marcus Rashford, y a Anouska Santos, pareja de Luke Shaw, entre quienes tenían previsto reservar un lugar en la cena.

Fern Hawkins, esposa de Harry Maguire, estuvo en el grupo que esperaba compartir una cena este jueves (@_fernmaguire)

“Algunas de las mujeres gravitan naturalmente entre sí porque son de América del Sur o países europeos como Portugal, mientras que las chicas inglesas también tienen un vínculo estrecho”, afirmó la persona que describió la dinámica del grupo. La fuente también indicó. “En general, como grupo, se llevan muy bien y tratan de reunirse varias veces al año”.

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La misma persona resumió el criterio que llevó a desistir del encuentro: “Pero esta semana se decidió que salir a la calle y que les hicieran fotos cuando el club está en crisis no daría buena imagen, ni para los jugadores ni para sus parejas”. La cancelación se produjo después de que Martínez apuntó contra el director de fútbol Jason Wilcox y reclamó inversión para reforzar al equipo.

Anouska Santos, pareja de Luke Shaw, también tenía planeado asistir al restaurante italiano (@anouskasantos)

El defensor argentino había expresado su malestar en una entrevista con Amazon Prime después del partido ante Atlético de Madrid. “Tengo que controlarme mucho, pero a veces es un reflejo de cómo está nuestro club en este momento. Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir”, lanzó Martínez ante las cámaras en la zona mixta. Más tarde, en declaraciones a CBS, profundizó sus críticas a la conformación del plantel y a las decisiones del club. “No tenemos el mejor plantel en este momento comparado con otros equipos. Como club, espero más. No voy a cerrar la boca. Necesitamos más ambición”, sostuvo el campeón del mundo con Argentina.

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Por su parte, la BBC informó que el Manchester United sancionó formalmente al defensor con una multa económica por sus declaraciones. “Se sabe que ha sido sancionado formalmente con una multa por su arrebato”, señaló el medio británico sobre la respuesta disciplinaria de la institución ante el episodio. Aunque, el técnico Michael Carrick afirmó el viernes, antes del partido del domingo frente a Leeds United, que el jugador reconoció su error tras una reunión con la dirigencia en Carrington. “Ya está, de verdad. Hemos pasado página. Son cosas que pasan. Licha ha reconocido la situación y, como grupo, hemos seguido adelante. No hay ningún drama para nosotros”, declaró el entrenador en conferencia de prensa.

El defensor argentino no se guardó nada

Carrick confirmó además que tendrá en cuenta al argentino y descartó una sanción deportiva. Martínez, por su parte, publicó dos comunicados en redes sociales para disculparse con los hinchas: reconoció que la frustración por la derrota lo llevó a hablar en un momento y un lugar que quizá no fueron adecuados.

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El equipo de Carrick llega al duelo ante Leeds con una victoria en sus últimos nueve partidos y ocupa el 14° puesto de la Premier League. El conjunto suma seis puntos, con un triunfo, tres empates y dos derrotas en seis jornadas, y jugará el domingo desde las 10.00.