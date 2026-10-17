Política

Pichetto volvió a cuestionar la inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner y no descartó que pueda ser candidata en 2027

El diputado sostuvo que una eventual decisión de Naciones Unidas sobre el caso de la expresidenta podría habilitar un pedido de revisión de pena. También reclamó que se mantengan las PASO

El diputado nacional por Encuentro Republicano Federal Miguel Ángel Pichetto rechazó la inhabilitación perpetua contra Fernández de Kirchner. Reiteró su rechazo al control de la expresidenta a través de una pulsera electrónica
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El diputado nacional por Encuentro Republicano Miguel Ángel Pichetto sostuvo que la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Cristina Fernández de Kirchner debería revisarse y planteó que una modificación de la pena podría devolverle la posibilidad de ser candidata a presidenta. El legislador cuestionó que esa sanción sea perpetua cuando la condena de prisión tiene un plazo determinado.

Durante una entrevista en el programa Futuro Imperfecto, conducido por Lorena Maciel en Radio con Vos, Pichetto afirmó que la eventual participación electoral de la expresidenta dependerá de una resolución judicial. “Si se le levanta la inhabilitación y hay una modificación de la pena, indudablemente que sí”, respondió al ser consultado sobre una candidatura en la próxima elección.

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El legislador también cuestionó que Fernández de Kirchner haya sido retirada del padrón electoral. Sostuvo que esa medida le impide votar pese a que, según indicó, la Cámara Electoral ha reconocido ese derecho incluso a personas con condenas firmes.

Pichetto vinculó esa discusión con la reforma integral del Código Penal, cuyo texto vigente data de 1921 y fue modificado de forma parcial en las últimas décadas. Consideró que el debate debe incluir figuras ligadas a los delitos digitales, la inteligencia artificial, el ambiente y la revisión de sanciones que definió como antiguas.

Cristina Kirchner salió al balcón en el Día de la Lealtad
Miguel Ángel Pichetto planteó que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a Cristina Kirchner debe revisarse.

Al referirse a la pena impuesta a Fernández de Kirchner, Pichetto cuestionó su alcance frente a la condena de privación de libertad de seis años. “La inhabilitación especial perpetua me parece que no es una pena propia del siglo XXI”, dijo.

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El diputado profundizó esa objeción al comparar la sanción con una práctica de la antigüedad. “La perpetuidad y la inhabilitación perpetua es como la figura del ostracismo griego, del destierro”, afirmó.

Para Pichetto, la duración de la restricción para ejercer cargos públicos debería guardar relación con la pena principal. “No puede ser superior la inhabilitación” a la pena de privación de la libertad, planteó.

El histórico legislador también criticó el uso de la tobillera electrónica en la prisión domiciliaria de la expresidenta. Consideró que la medida constituye un “exceso de mortificación” porque Fernández de Kirchner permanece en su domicilio con custodia policial.

Pichetto agregó que una eventual decisión de Naciones Unidas sobre el caso de la expresidenta podría ser utilizada como fundamento para presentar un recurso de revisión ante la Corte. El diputado diferenció ese eventual planteo de su cuestionamiento puntual a la pulsera electrónica.

La defensa de las PASO para ordenar la interna opositora

La eventual candidatura presidencial de la expresidenta dependerá de una resolución judicial que modifique su pena.
La eventual candidatura presidencial de la expresidenta dependerá de una resolución judicial que modifique su pena.

El diputado ubicó la discusión sobre la posible candidatura de Fernández de Kirchner dentro de una reorganización más amplia del peronismo. Mencionó entre las figuras con proyección a Axel Kicillof, Sergio Massa, Sergio Uñac y Gerardo Zamora, y sostuvo que surgirán otros dirigentes con posibilidades de postularse a la presidencia el año que viene.

Ante la posibilidad de eliminar las elecciones primarias, Pichetto reiteró su posición. “Esperemos mantener la primaria”, dijo, y definió a las PASO como un mecanismo democrático para ordenar tanto al peronismo como a los demás espacios opositores.

Según su interpretación, el Gobierno busca modificar el sistema electoral porque le resulta conveniente para la estrategia del presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei. También sostuvo que una primaria con un mal resultado para La Libertad Avanza podría acelerar los conflictos del gobierno con la economía.

También sugirió que Patricia Bullrich tiene aspiraciones presidenciales para 2027: “Cuando Patricia Bullrich en IDEA te habla de que hay que votar al proyecto, no te está diciendo hay que votar a Milei; hay que votar al proyecto y la continuidad del proyecto. Quiere ser presidenta”, afirmó. En esa línea, consideró que a la actual dirigente libertaria le convendría sostener las primarias. “Creo que a ella le interesaría mantener las PASO como mecanismo de definición dentro del plano interno de La Libertad Avanza”.

Pichetto sostuvo que también la vicepresidenta Victoria Villaruel podría disputar una candidatura propia en unas PASO y captar entre siete y ocho puntos en una elección. Atribuyó esa posibilidad al maltrato que, según dijo, recibió dentro del oficialismo y a la existencia de un electorado identificado con una visión nacionalista, católica y militar.

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