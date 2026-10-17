El Salvador

Ormusa documentó 21 feminicidios en El Salvador durante los primeros nueve meses de 2026

Santa Ana reunió el 38,1% de los casos documentados por Ormusa entre enero y septiembre de 2026, mientras San Salvador registró cuatro

Dibujo en blanco y negro del rostro de una mujer de cabello liso mientras dos manos le cubren la boca.
Las parejas o exparejas de las víctimas cometieron más de la mitad de los crímenes registrados por la organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) documentó 21 feminicidios y muertes violentas de mujeres en El Salvador entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026, según un informe elaborado a partir del monitoreo de publicaciones periodísticas.

El reporte señala que 12 de los casos, equivalentes al 57.1%, correspondieron a feminicidios cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Los nueve restantes, el 42.9%, fueron clasificados como muertes violentas o feminicidios atribuidos a otros agresores. La organización aclaró que sus registros parten de notas de prensa y, por esa razón, no representan necesariamente la totalidad de hechos ocurridos en el país.

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La mayor cantidad de casos se concentró en mayo, con cinco víctimas, el 23.8% del total. Septiembre registró cuatro casos; marzo y agosto, tres cada uno; enero y abril, dos; y febrero y julio, uno por mes. Durante junio no se documentaron casos.

Infografía con silueta femenina, textos con cifras, un mapa de El Salvador e iconos de calendario, personas y un cuchillo sobre fondo claro.
Ormusa documentó 21 feminicidios y muertes violentas de mujeres en El Salvador entre enero y septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Santa Ana concentró ocho de los 21 casos registrados

Sobre la distribución territorial, Santa Ana acumula ocho casos, equivalentes al 38.1% del total. San Salvador ocupó el segundo lugar, con cuatro asesinatos de mujeres, el 19%.

Cabañas, La Libertad y La Paz registraron dos casos cada uno. San Miguel, Sonsonate y Usulután reportaron uno, de acuerdo con el informe de Ormusa. Santa Ana y San Salvador, en conjunto, sumaron 12 de los 21 casos documentados durante los primeros nueve meses del año.

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El documento plantea que la concentración territorial requiere medidas de prevención que consideren las particularidades de cada departamento.

La pareja fue el agresor identificado con mayor frecuencia

En 10 casos, el 47.6% del total, el presunto agresor fue la pareja de la víctima. En otros dos casos, el 9.5%, se trató de personas conocidas. El informe incluyó además un caso en cada una de estas categorías: vecino, pareja y conocido, y pareja de una conocida.

En seis expedientes, el 28.6%, no se disponía de información sobre el vínculo entre la víctima y el agresor. Para Ormusa, los datos disponibles muestran que en una parte mayoritaria de los casos existía una relación previa, lo que sitúa la violencia en el ámbito de relaciones de confianza y cercanía.

El grupo etario con más víctimas fue el de mujeres de 26 a 35 años, con seis casos. Le siguieron las mujeres de 36 a 45 años, con tres asesinatos. Los grupos de 19 a 25 años y de 46 a 55 años registraron dos casos cada uno, mientras que hubo una víctima de entre 56 y 65 años. En siete hechos no se informó la edad de la mujer asesinada.

Dibujo de una mujer acurrucada en una esquina, mientras la sombra oscura de un hombre se proyecta en la pared detrás de ella.
Las mujeres de entre 26 y 35 años conformaron el rango de edad con mayor cantidad de víctimas mortales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arma blanca fue el medio más identificado en los asesinatos

El arma blanca apareció como el medio de muerte más frecuente, con ocho casos, el 38.1%. La asfixia y las armas de fuego figuraron en dos casos cada una. En el resto se registraron situaciones como golpes, objetos contundentes, tortura, violación, circunstancias sospechosas o combinaciones de distintos mecanismos.

Además, el observatorio identificó cuatro casos con indicios de posible violencia sexual, equivalentes al 19% del total. Dos incluyeron referencias a indicios de violación; otro, a un intento de abuso sexual; y en uno más se informó que el cuerpo de la víctima fue encontrado casi semidesnudo.

El monitoreo también registró 14 capturas de presuntos agresores. En tres casos se informó que el sospechoso se suicidó y en otro murió en un accidente de tránsito mientras escapaba. En siete hechos no había información disponible sobre posibles responsables.

En su informe, Ormusa sostiene que la prevención exige identificar de forma temprana el riesgo feminicida, reforzar la protección de las mujeres y garantizar investigaciones que permitan establecer las circunstancias de cada crimen y sancionar a los responsables.

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