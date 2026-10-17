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El romántico video de Gimena Accardi y Seven Kayne a los besos que sorprendió a sus fans: "Quiero darte todo mi amor"

La pareja se mostró cantando un fragmento del nuevo tema del cantante y selló el momento con un gesto que rápidamente se volvió viral

Seven Kayne compartió un video a los besos con Gimena Accardi
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Tras los románticos viajes, los mensajes en redes sociales y otras señales de afecto que compartieron en las últimas semanas, Gimena Accardi y Seven Kayne parecen haber afianzado su vínculo. En ese contexto, el rapero de 27 años sorprendió a sus seguidores al publicar un video de su intimidad junto a la actriz para promocionar su canción “bbylove todomiamor 4u”.

En las imágenes, Accardi y el artista —cuyo nombre es Joaquín Cordovero— cantan el estribillo del tema: “Ey, quiero darte todo mi amor. Yo con vos no pienso en competir. Quiero hacerte olvidar de todo. Solo quiero hacerte sonreír”. Al finalizar la secuencia, ella le da un beso en la mejilla, un gesto que alimentó las especulaciones sobre el vínculo entre ambos.

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La publicación generó múltiples reacciones entre sus seguidores. “Al final sí se volvió a enamorar”, escribió una usuaria. Otros comentarios apuntaron a la diferencia de edad entre la actriz y el músico, con mensajes como “Qué linda tu abuela”.

Horas después de difundir el video, la pareja fue vista en un bar de Palermo. De acuerdo con las versiones que circularon, el encuentro habría coincidido con el cierre del rodaje del último capítulo de la nueva temporada de TILF, la serie vertical impulsada por Accardi.

gimena accardi seven kayne
Las versiones sobre la relación comenzaron en el rodaje de TILF tras la separación de Accardi y Nicolás Vázquez

La actriz también dirige el proyecto y avanza en la edición de los nuevos episodios junto a su colega y amiga Agustina Navarro, con quien desarrolló la producción.

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Antes de ese video, las redes sociales ya habían reunido varias postales que alimentaban las versiones sobre el vínculo. Gimena Accardi compartió imágenes de una escapada a la Costa Atlántica y, más tarde, publicó un saludo por el cumpleaños número 27 de Seven Kayne. “Feliz cumple baby, que siempre tengas motivos para celebrar”, escribió la actriz sobre un video en el que el músico disfrutaba de un atardecer junto a amigos.

El rapero también dejó registro de esa fecha con un álbum de fotografías. Entre las postales, una llamó especialmente la atención de sus seguidores: ambos aparecen en la tribuna de un recital de Kanye West en Madrid. La imagen se sumó a una serie de publicaciones con las que dejaron atrás el bajo perfil de sus primeras salidas.

Serie vertical Gimena Accardi y Seven Kayne
Los seguidores reaccionaron a la publicación con mensajes sobre el romance y la diferencia de edad entre ambos

Las primeras especulaciones habían surgido a partir de TILF, la ficción vertical en la que Accardi comparte elenco con Joaquín Cordovero, el nombre real del artista. El proyecto se conoció después de la separación de la actriz de Nicolás Vázquez, con quien mantuvo una relación durante casi dos décadas. La cercanía entre los intérpretes dentro y fuera del rodaje instaló las primeras versiones.

Con el paso de las semanas, las señales fueron más visibles. En junio y julio, ambos compartieron fotos tomadas en Buenos Aires y recibieron mensajes de apoyo de sus seguidores. “Te merecés todo lo hermoso de la vida” y “Reinona, el aura te aumentó mil veces” fueron algunas de las reacciones que aparecieron en las publicaciones.

También circularon imágenes de una cena en un local de hamburguesas, donde Seven Kayne le toma la mano a Accardi. En una de las postales se distingue la frase “Directo al corazón” en el fondo del establecimiento, un detalle que sus seguidores replicaron en redes sociales.

Seven Kayne difundió un video junto a Gimena Accardi para promocionar su canción 'bbylove todomiamor 4u'
Seven Kayne difundió un video junto a Gimena Accardi para promocionar su canción 'bbylove todomiamor 4u'

Sin realizar declaraciones públicas sobre la relación, Accardi y Cordovero sostuvieron el contacto con sus seguidores a través de estas publicaciones. El video que el músico difundió para presentar “bbylove todomiamor 4u” se incorporó así a una secuencia de imágenes que expuso la cercanía entre ambos.

Previamente, a principios de julio, Accardi y Kayne habían compartido una íntima foto durante un viaje. La publicación de la actriz, acompañada por el músico, fue celebrada por seguidores y colegas, marcando un nuevo capítulo en la vida sentimental de ambos.

La foto más comentada muestra a la pareja bajo el sol de Buenos Aires. Accardi, con gafas redondas y un abrigo de piel sintético, posa junto a Seven Kayne, quien luce su característica gorra color vino, una campera de cuero y los tatuajes en los dedos que ya son parte de su identidad pública. La personas que rodean a la pareja rescatan que la química entre ambos es innegable.

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