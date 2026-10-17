El golazo de uno de los delanteros que sigue Scaloni para la selección argentina en el triunfo de la Roma: “Para frotarse los ojos”

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Santiago Castro se estrenó en la red con la camiseta de la Roma en el triunfo por 2-0 sobre el Genoa en el estadio Olímpico. En un duelo correspondiente a la séptima fecha de la Serie A de Italia, el joven delantero, que forma parte de la nueva camada que sigue Lionel Scaloni para la selección argentina, se lució con un golazo. Leonardo Balerdi y Matías Soulé, que elaboró una sublime jugada individual para el segundo tanto, también fueron titulares en la Loba.

El delantero de 22 años convirtió su primer tanto con la casaca de la Roma en el inicio del complemento. Tras un tiro de esquina ejecutado por su compatriota Soulé, el Toto Castro se adueñó de la pelota luego de una serie de rebotes. En “una baldosa” y rodeado por cinco rivales, el joven surgido de Vélez dio una media vuelta sobre el balón antes de sorprender a todo el estadio y definir con una vaselina exquisita para el 1-0.

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“Jugada mágica: Castro conectó el balón con el pie en un forcejeo y lo picó por encima de la escuadra”, describió el portal italiano La Gazzetta dello Sport. El medio Corriere dello Sport, por su parte, destacó: “Un fantástico golazo de vaselina. Fue una jugada para frotarse los ojos”.

*El compacto de la victoria 2-0 de la Roma

Después de acumular 105 minutos entre cuatro partidos en los que ingresó de suplente, Castro respondió a la confianza que le dio el entrenador Gian Piero Gasperini en su primera titularidad con un golazo que encaminó el triunfo de la Roma. Vale recordar que la Loba pagó cerca de 40 millones de euros por el goleador argentino, que en la pasada temporada se lució con 11 tantos con el Bologna.

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Al igual que el delantero y Leo Balerdi, Matías Soulé completó los 90 minutos y fue protagonista principal en el segundo tanto. El volante ofensivo argentino elaboró una magistral jugada individual en la que gambeteó a sus contrincantes desde la mitad de la cancha hasta el área rival. Tras la demostración de su habilidad, sacó un remate rasante que, tras un leve desvío, le quedó a Emanuele Lulli, quien se encargó de estampar el 2-0 definitivo.

De esta manera, el cuadro conducido por Gian Piero Gasperini obtuvo un triunfo clave para no perderle pisada al Inter en la cima de la Serie A. El equipo de Lautaro Martínez, que quedó marginado de la victoria 3-1 ante Bologna por una lesión, lidera la tabla de posiciones con 19 unidades, mientras que la Loba marcha segunda con 17. No obstante, la Lazio (16) puede alcanzar la línea del Nerazzurri si se impone en condición de visitante frente a la Juventus en la jornada dominical.

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Matías Soulé aclamando a Santiago Castro durante su eufórico festejo por su primer gol con la Roma (REUTERS/Ciro De Luca)

La Roma volverá a jugar el próximo martes 20 de octubre ante el Slovan Bratislava de Eslovaquia por la tercera fecha de la UEFA Champions League. El equipo italiano está obligado a ganar, ya que empató 1-1 contra el Fenerbahce en el debut y perdió 4-3 frente al Real Madrid en una remontada agónica. El sábado siguiente chocará de visitante contra el Napoli en el plano local.

Tanto Santi Castro como Matías Soulé forman parte de la nueva camada que Lionel Scaloni integró a la lista de convocados de la selección argentina, al punto de que ambos sumaron minutos —debutaron en la goleada por 7 a 0 contra Burkina Faso— en la fecha FIFA de septiembre-octubre. Otro de los nombres resonantes que se destacó en la jornada europea fue el defensor Valentín Gómez, quien convirtió de cabeza en la caída por 5-2 del Betis contra el Barcelona.

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En el mismo partido, Giovani Lo Celso fue una de las figuras del elenco Verdiblanco y marcó un golazo: sacó una potente volea desde afuera del área que ingresó en el ángulo. Sin embargo, la acción se invalidó por la intervención del VAR tras una mano de Juan Camilo Hernández en el inicio de la jugada.

*El gol de Valentín Gómez en la caída del Betis contra el Barcelona

TABLA DE POSICIONES DE LA SERIE A