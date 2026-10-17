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El llanto de un participante de 9 años de MasterChef Junior por el odio que recibe en redes: “Me está afectando mucho”

“Toto” compartió un video llorando en sus redes sociales luego del estreno del reality de cocina

Toto, un niño de 9 años, compartió un video llorando luego del estreno del programa (Video: Instagram)
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Durante el primer episodio de MasterChef Junior (Telefe), el programa que lleva a los niños a mostrar sus talentos en la cocina, se vivieron momentos de tensión que derivaron en una ola de críticas en redes sociales. Los participantes tienen entre 9 y 13 años y ninguno de ellos es conocido ni pertenece al mundo del espectáculo, pero uno de los episodios de esa primera emisión generó una repercusión que terminó afectando a uno de los chicos.

Al momento de las devoluciones, el llanto de Ámbar fue el que más sensibilizó a los espectadores. La niña le explicó a Vero Lozano que temía por su eliminación, debido a que junto a su compañero, Toto, no habían tenido buena comunicación durante su trabajo en equipo. Lo que más cuestionó el público fue que el niño mandó al frente a su compañera al decir que la hamburguesa, que le habían señalado como gruesa, la había hecho ella.

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Rápidamente, las redes sociales estallaron en mensajes de odio contra Toto, tanto en X como en su perfil de Instagram manejado por la familia. “Re mal compañero ese Toto jajaja”; “Si tenés que elegir el primer eliminado, ¿quién sería y por qué, Toto?” y “Mal compañero ese pibito Toto, muy botón”, fueron algunas de las reacciones más virales.

Si bien el niño de 9 años no usa las redes sociales, le pidió a su mamá leer las reacciones de su debut en televisión. Lo que vio lo afectó totalmente. Muy triste por la imagen que había dado, decidió grabar un video para pedir que paren de tirarle “hate”.

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El momento que generó los comentarios negativos contra Toto (Video: MasterChef Junior-Telefe)

Hola, ¿cómo está, comunidad? Tengo que decirles algo, que es que yo quería ver las repercusiones del programa, cómo estaba yendo, aunque no tengo acceso a las redes sociales, pero me di cuenta de que está todo mal”, comenzó Toto mientras trataba de contener las lágrimas.

Me están hateando y la verdad que me está afectando mucho. Yo ya le pedí disculpas a Ámbar, pero si no se hizo público, me gustaría pedirle disculpas ahora. Pero no me gusta que me hagan hate. ¡Por favor, pueden parar de hacerlo! Acá detrás hay una persona, solamente se ve esto de mí”, añadió ya quebrando, mientras levantaba su mano y hacía un gesto de mínimo con sus dedos.

Su mamá también se expresó y volvió a remarcar que, si bien Toto no cuenta con redes propias, como cualquier otro participante quería saber qué pensaba el público de él y, al ver las reacciones, se angustió muchísimo. “Soy su mamá. Él no maneja redes ni tiene teléfono. Quiso ver la repercusión de su participación en Instagram (no en X), muy alegre, esperando ver mensajes lindos. Y cuando vio que no, me pidió enviar ese mensaje. Ya está expuesto desde el día 1 que empezó un reality”, señaló.

Aunque muchas personas se pusieron del lado de la familia, muchos otros siguieron atacándolo. Por ejemplo, un usuario escribió: “¡Qué lo eduquen bien en la casa! El pibito muy, pero muy maleducado. Claramente tienen que criticar a los padres, no a él, eso sí”. Por lo que la madre del menor le respondió: “Hola, Lucas. Toto es por lejos el nene más educado que conozco. Tiene AACC (Altas Capacidades Intelectuales) y por este motivo y los nervios quiso ‘justificar’. Se acercó a darle un abrazo a Ámbar mientras lloraba y también le dijo palabras lindas, pero eso no lo mostraron. Duele ver esto”.

Captura de pantalla de un comentario de texto en una red social junto a una fotografía de un niño que se cubre el rostro con la mano
La respuesta de la madre de Toto a los comentarios negativos sobre su hijo (Instagram)

Además, en relación con el hecho de que Toto expuso a Ámbar, agregó: “Soy su mamá y pidió perdón a Ámbar por exponerla. Está lejos de ser un mal compañero o una mala persona. Está muy triste por esta repercusión”.

En un comentario posterior, publicado desde la cuenta de Instagram del pequeño, la madre del niño volvió a explicar lo ocurrido: “Soy su mamá. Toto no maneja sus rrss ni tiene teléfono. Anoche pidió ver sus videos que subió el canal a su ig esperando encontrar mensajes amorosos y cuando vió lo contrario se angustió mucho. Claramente que no le permití ver más pero quiso transmitir este mensaje”.

Sobre el vocabulario que utilizó su hijo en el video, aclaró: “Tiene un vocabulario muy rico desde chiquito porque tiene AACC pero no esta guionado ni vivimos de esto. Muy triste todo la verdad”.

Pese al contexto de críticas, la madre señaló que también recibió muestras de reflexión por parte de otros usuarios. “Pero me quedo con que muchas personas pudieron reflexionar y hasta recibí disculpas por ‘insultarlo’ y amenazarlo”, escribió.

Sin embargo, remarcó que los mensajes negativos continuaron llegando, incluso cuestionando su rol como madre. “Increíblemente el hate sigue llegando… me dicen que soy una mala madre por exponerlo y explotarlo. Solo acompaño con amor sus deseos aunque probablemente siempre me equivoque en algo. Gracias por la empatía a quienes pueden entender más allá de lo superficial”, cerró.

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