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Ben Affleck admite que Jennifer Garner siempre lo hace sentir "un poco corto" como padre

El actor habló sobre la crianza compartida de sus tres hijos con su exesposa y se autocalificó con un "B+"

Ben Affleck admite que Jennifer Garner siempre lo hace sentir "un poco corto" como padre
Ben Affleck abordó el esquema de crianza compartida con Jennifer Garner (Grosby/REUTERS)
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Ben Affleck aseguró esta semana que la crianza compartida con su exesposa Jennifer Garner siempre lo deja “un poco corto” frente a ella, aunque lo reconoció con humor propio.

El actor de 54 años reconoció esta dinámica de coparentalidad en un adelanto de su entrevista con el programa Sunday TODAY with Willie Geist, que se emitirá en su versión completa este domingo 11 de octubre por la cadena NBC.

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En el clip, Affleck habló sobre la crianza de sus tres hijos en común: Violet, de 20 años; Seraphina, de 17; y Samuel, de 14.

“Su madre es espectacular, y siempre me hace sentir que me estoy quedando un poco corto”, declaró Affleck en el programa.

La estrella de cine fue más lejos y contó que les dice a sus hijos: “Creo que lo estoy haciendo un 75% tan bien como su mamá. Y ellos me dicen: ‘Quizás un 40%’”.

Jennifer Garner Ben Affleck
El actor y su exesposa comparten la custodia de sus tres hijos, Violet, Seraphina y Samuel. (The Image Direct/The Grosby Group)

La autocrítica, sin embargo, no pareció perturbarlo. “Estoy dando el máximo. B+”, añadió, en tono de burla hacia sí mismo.

Ben Affleck y Jennifer Garner estuvieron casados desde junio de 2005 hasta su separación una década después.

Sobre el vínculo que mantienen hoy, el ganador del Premio de la Academia fue directo: “La respeto. Le estoy agradecido. Creo que lo más importante es tener ese respeto mutuo, poder llevarse bien con esa persona”, afirmó también en Sunday TODAY with Willie Geist.

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Cabe destacar que la actriz actualmente tiene una relación con el empresario tecnológico John Miller.

Affleck describió además su rutina con sus hijos en términos concretos. “Trabajo duro, y luego voy a casa y busco a los chicos en la escuela. Cenamos si aceptan pasar el rato conmigo. Están conmigo una semana, y luego con su mamá otra semana”, señaló.

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La estrella de cine organiza las rutinas semanales para alternar la convivencia de sus tres hijos con su exesposa. (Photo © 2024 x17/The Grosby Group)

Sobre Garner, agregó: “Tienen algo muy bueno con su mamá, por quien también estoy muy, muy agradecido. Sé que van a surgir cosas difíciles y no quiero tentar a la suerte, pero este momento de mi vida como ser humano es realmente maravilloso”.

El intérprete también precisó que filtra sus compromisos laborales según la distancia geográfica. “Soy divorciado, tengo custodia compartida y no quiero perderme estos años. Mis hijos están aquí y su vida pasa volando”, explicó.

Y, en esa misma línea, agregó: “No quiero tener que estar en Shreveport o en Nuevo México para poder trabajar”.

Hasta la fecha, Ben Affleck no ha confirmado un nuevo romance. Su relación mediática más reciente fue con la cantante Jennifer Lopez, de quien se divorció en 2025 luego de casi tres años de matrimonio.

Ambos aún mantienen una relación cercana y cordial, con él incluso reconociendo las actuaciones de Lopez en Hustlers y El beso de la mujer araña en recientes declaraciones a la prensa.

Ben Affleck - Jennifer Lopez
El vínculo sentimental más reciente de Ben Affleck concluyó con su divorcio de la cantante Jennifer Lopez tras casi tres años de matrimonio. (REUTERS/Mike Blake)

Ben Affleck insulta a niños en ‘Fortnite’

En el pódcast New Heights, conducido por los hermanos Travis Kelce y Jason Kelce, Ben Affleck contó que su hijo Samuel —aficionado al videojuego Fortnite— lo llevó a intentar adentrarse en el juego.

El artista llegó con cierta confianza, respaldada por su experiencia previa con títulos como Madden y juegos de disparos en primera persona. El resultado fue otro.

“Los niños de doce años te destrozan”, reconoció ante los Kelce. “Me matan de inmediato, y luego te insultan y te dicen: ‘¡Eres una mierda! ¡A la mierda tú!’”.

Lejos de quedarse callado, Affleck admitió que terminó respondiendo a las provocaciones. “Acabo metiéndome en peleas. ‘¡A la mierda tú! No soy una mierda, ¡soy un adulto!’”, relató.

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