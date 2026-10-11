Kelly Osbourne revela que hizo un ritual en la tumba de su padre Ozzy Osbourne para pedirle ayuda

Kelly Osbourne revela cómo enfrentó el duelo por Ozzy Osbourne. (REUTERS)

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Kelly Osbourne habló sobre los cambios en su peso, su estado de salud y el proceso de duelo que ha atravesado tras la muerte de su padre, Ozzy Osbourne.

En una entrevista reciente con The Sun, la personalidad televisiva explicó que ha recuperado cerca de 30 libras (13.6 kilogramos) desde su aparición en los BRIT Awards de 2026, celebrados el 28 de febrero.

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La hija del líder de Black Sabbath recordó que quedó sorprendida al ver las fotografías de aquella ceremonia, en las que su pérdida de peso llamó la atención.

“No sabía que me veía así hasta que vi las fotos. Cuando las vi, no podía creerlo. Estaba tan sorprendida como todos los demás. No era un trastorno alimenticio. Simplemente no podía hacer nada por mí misma. Comer me daba ganas de vomitar”, recordó.

La artista vinculó esta etapa con un periodo personal marcado por acontecimientos familiares y sentimentales. Su padre murió el 22 de julio de 2025 y, poco después, terminó su relación con Sid Wilson, integrante de Slipknot y su entonces prometido.

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Kelly Osbourne y Sid Wilson se separaron poco tiempo después de la muerte de Ozzy Osbourne. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Kelly Osbourne describió los últimos meses como el año más difícil de su vida, aunque también explicó que el duelo le permitió comprender de otra manera el vínculo que mantenía con su padre.

“En muchos sentidos, no puedo ni explicártelo. Pero también ha sido muy hermoso porque he aprendido que mi dolor es un honor, ya que realmente amo a alguien con mucha intensidad”, declaró.

Durante los momentos más complicados, la celebridad contó que visitaba la tumba del músico para pedirle ayuda.

“Sé que suena un poco esotérico, pero practico mucho la magia con velas. Mi padre me dijo que me enviaría mensajes. Sentía que todo dentro de mí estaba muerto, y no quería que mi hijo me viera así”, dijo.

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En una de esas ocasiones, acudió al cementerio con una vela blanca en la que escribió un deseo para pedir apoyo.

Kelly Osbourne llevó una vela blanca a la tumba de Ozzy Osbourne para pedirle apoyo. (Mark RALSTON/AFP)

“Fui a la tumba de mi padre con una vela blanca y escribí un deseo que decía: ‘Por favor, ayúdenme’. Al día siguiente, mi madre apareció en un Mercedes negro con un hombre que llevaba una chaqueta color mostaza”, relató.

Kelly pensó inicialmente que su madre, Sharon Osbourne, pretendía enviarla a un centro de rehabilitación, pero posteriormente conoció a Chris Miller, terapeuta y asesor de vida, a quien atribuyó un papel importante en su recuperación personal.

La también cantante señaló que el acompañamiento de Miller produjo cambios significativos en su vida y que su intervención fue fundamental durante ese periodo.

Kelly Osbourne y las críticas de las personas por su peso

Kelly Osbourne también expresó su desacuerdo con la forma en que algunas personas comentan sobre su aspecto sin conocer las circunstancias personales que atraviesa.

“La mayoría de la gente no es amable. Solo pedía un poco de comprensión, porque la historia es mucho más compleja de lo que parece. Ya no soy una niña. Cumplo 42 este mes y me siguen tratando como a una de 16, lo cual me resulta incomprensible”, indicó.

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Kelly Osbourne aseveró que la gente no conoce su verdadero dolor. REUTERS/Mario Anzuoni

Y añadió: “Nadie sabe por lo que está pasando la gente en privado. Simplemente estaba triste. No le deseo ese dolor a nadie. Y tener que pasar por eso delante de todos fue horrible”.

Además de hablar sobre su salud, Osbourne se refirió a las reacciones que ha recibido en redes sociales por su apariencia física.

Desde que alcanzó notoriedad durante la adolescencia con el programa de telerrealidad The Osbournes, su vida personal y sus cambios de imagen han sido objeto de comentarios públicos.

La artista afirmó que con frecuencia ha sido cuestionada por su pérdida de peso y acusada de someterse a procedimientos estéticos.

Kelly Osbourne señaló que no tiene alguna cirugía estética. (Instagram/@kellyosbourne)

“No me he hecho ni una sola cirugía plástica. Lo único que me he puesto es bótox entre las cejas para no tener once arrugas, y en la mandíbula porque aprieto los dientes y me da migrañas terribles”, recalcó.

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Sobre la posibilidad de someterse a procedimientos estéticos en el futuro, la hija de Ozzy Osbourne señaló que consideraría algunas intervenciones si llegara a sentirse incómoda con determinados cambios físicos. Sin embargo, aclaró que no recurriría a implantes mamarios.