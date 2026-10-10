The Office y la escena que condensó su particular forma de hacer comedia

Escena inicial del tercer episodio de la novena temporada de The Office (Netflix)

Guardar

Una oficina común, una rutina de mañana y una ausencia que parece menor hasta que altera todo el cuadro. Así comienza una de las bromas más recordadas de The Office. La secuencia, de alrededor de un minuto y medio, condensa el tipo de humor que convirtió a la comedia estadounidense en un fenómeno de larga duración: una premisa sencilla, una reacción desmedida y la complicidad silenciosa de quienes observan.

El fragmento, puesto nuevamente en circulación por Netflix en las redes, forma parte de la escena inicial del tercer episodio de la novena y última temporada, evoca una de las tantas bromas que Jim Halpert le hace a Dwight Schrute.

PUBLICIDAD

Dwight advierte la ausencia de Jim, pero nadie acompaña su sospecha

La escena empieza sin anuncios ni preparativos visibles. Dwight llega a la sede de Dunder Mifflin, se sienta en su escritorio y mira hacia el puesto contiguo. Allí encuentra a un hombre vestido y peinado como Jim Halpert, aunque su apariencia le resulta suficiente para cuestionar que se trate de su compañero habitual.

“Tú no eres Jim. Jim no es asiático”, le dice, convencido de haber detectado el engaño. La frase instala el mecanismo central de la broma: el falso Jim no se limita a negar la acusación, sino que responde con la naturalidad de alguien que siempre trabajó allí. El resto de la oficina, incluido el personal que suele quedar al margen de las disputas entre ambos, no interviene para despejar las dudas, destacan desde AS.

PUBLICIDAD

Randall Park hizo un breve cameo en la serie como el personaje que se hace pasar por Jim Halpert (Captura/YouTube)

Dwight intenta entonces comprobar su hipótesis con datos que deberían ser imposibles de falsear. Pregunta por asuntos comerciales y por la clave del buzón de voz. También revisa el escritorio, donde aparece una foto del supuesto Jim junto a Pam Beesly. Cada prueba que plantea encuentra una respuesta preparada, por lo que la seguridad inicial del personaje empieza a resquebrajarse.

El efecto cómico no depende de una explicación extensa. La cámara registra la incomodidad de Dwight, mientras sus compañeros sostienen el pacto tácito de tratar al actor como si fuera el empleado de siempre. El recurso del falso reemplazo, breve y directo, permite que la serie lleve una rivalidad conocida a una situación que desafía la percepción de uno de sus protagonistas.

PUBLICIDAD

Jim y Pam prepararon una coartada para sostener el engaño

La explicación aparece poco después. Jim no había asistido a la oficina porque tenía turno con el dentista y acordó con Pam que un amigo lo reemplazara durante su ausencia. El plan no se limitaba a sentar a otra persona en el escritorio: incluía datos laborales, objetos personales y una versión compartida por el resto de los empleados.

La foto con Pam, la clave del correo de voz y las referencias a clientes convierten el reemplazo en una prueba difícil de refutar para Dwight. El personaje intenta apoyarse en su memoria y en la información que conoce sobre Jim, pero esos recursos terminan por aumentar su confusión.

PUBLICIDAD

La relación entre Jim y Dwight había sostenido varias de las tramas cómicas de The Office desde sus primeras temporadas. Las bromas de Jim solían transformar objetos cotidianos o procedimientos de oficina en desafíos para su compañero: desde artículos de escritorio intervenidos hasta maniobras que alteraban la rutina laboral.

Los compañeros de la oficina presencian el hecho y sostienen el pacto de tratar al actor como al empleado habitual (Captura/YouTube)

En este caso, la estrategia no cambia un objeto, sino la identidad de quien ocupa el lugar contiguo.

Pam tiene una participación decisiva porque respalda la versión del falso Jim dentro del espacio que ambos comparten. La dinámica también muestra la posición de los otros empleados, que presencian el desconcierto sin desactivar el juego. El episodio convierte una mañana de oficina en una prueba imposible para Dwight, que queda solo frente a un entorno que niega lo que ve.

PUBLICIDAD