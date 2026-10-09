Ben Affleck admite que discute con niños de 12 años cuando juega Fortnite: “Creo que soy bueno y luego me hacen pedazos”

Ben Affleck reconoció que las burlas de sus rivales pueden hacerlo perder la paciencia durante las partidas.de videojuegos (Composición/Epic Games)

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Ben Affleck puede enfrentarse a secuestradores, amenazas y situaciones extremas en la pantalla grande, pero en los videojuegos tiene rivales que consiguen sacarlo de quicio: niños de apenas 12 años.

La anécdota salió a la luz durante una entrevista con Jason y Travis Kelce en el pódcast New Heights. Ahí, el actor estadounidense confesó que suele participar en partidas en línea de Fortnite y otros juegos de disparos, donde sus derrotas frente a jugadores más jóvenes pueden terminar en cruces de palabras.

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Al hablar con los hermanos Kelce, Affleck explicó que disfruta de los videojuegos aunque su confianza como jugador no siempre coincide con los resultados que obtiene cuando compite por internet.

“Juego a los de disparos en primera persona. A veces creo que soy bueno, y luego los niños de 12 años me hacen pedazos”.

Affleck asegura que es bueno en los juegos de disparos, hasta que se enfrenta a jugadores más jóvenes. (Captura de vdeo)

El actor describió cómo se desarrolla una partida cuando se enfrenta a rivales mucho más jóvenes. Con la seguridad de quien cree dominar el juego, intenta lanzarse al combate, pero suele quedar fuera de inmediato. Las burlas de sus contrincantes son lo que termina por irritarlo.

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“Intento salir y digo: ‘¡Aquí voy!’. Me matan enseguida. Después empiezan a provocarte, con cosas como: ‘No sirves para esto. ¡Jódete!’”, relató.

“Termino discutiendo con ellos. ‘¡Jódete tú! ¡No soy malo! ¡Soy un hombre adulto!’”, añadió entre risas.

Los videojuegos también inspiran su nueva película

Skins de Fortnite. (foto: Móvil Forum)

La afición de Affleck por los videojuegos no se limita a las partidas competitivas. Durante la misma conversación en New Heights, el actor explicó que Fortnite también aportó ideas visuales para Animals, su nuevo thriller, cuyo estreno en Netflix está previsto para el 9 de octubre de 2026.

En la película, el astro de Hollywood interpreta a Mark Kimball, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles cuya vida familiar queda amenazada por una llamada inquietante. Junto a su esposa, Abigail, interpretada por Kerry Washington, debe reaccionar ante una situación que amenaza con desestabilizar el mundo que ambos construyeron.

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Uno de los elementos visuales que llamó la atención del actor fue la máscara de conejo peludo que lleva el misterioso secuestrador de la historia. Para diseñar el aspecto del personaje, Affleck encontró una referencia inesperada en los atuendos y las apariencias disponibles en los videojuegos, como los skins de Fortnite.

Ben explicó que su hijo tiene un interés especial por los skins y los describe como algo “rudo”. El actor bromeó que no entendía cómo se relacionaba ser rudo con una máscara de conejo, pero de todas maneras le sirvió de inspiración.

“Pensé que esos disfraces eran bastante aleatorios e inusuales, y en eso me basé para crear los atuendos”, comentó.

Los atuendos extravagantes de Fortnite sirvieron como referencia para el vestuario de un personaje de "Animals". (Créditos: Netflix)

El actor lleva años inmerso en el mundo “gamer”. En 2023, asistió junto a su hijo al torneo Valorant Champions, celebrado en Los Ángeles, donde incluso comentó los cambios que los organizadores habían aplicado al personaje Jett. También ha revelado que su agente favorito en Valorant es KAY/O.

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Asimismo, en 2025, Affleck participó en una sesión para ver partidas profesionales junto a Sentinels, una organización de e-sports.