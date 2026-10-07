Paul McCartney reveló una charla con Taylor Swift por su presentación en la boda con Travis Kelce: “Deberías cantársela a tu hombre”

El vínculo entre Paul McCartney y Taylor Swift incluyó visitas mutuas a sus respectivos conciertos en escenarios de Londres y Los Ángeles - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Paul McCartney reveló que, cuando Taylor Swift le pidió que cantara en su boda con Travis Kelce, él le respondió con una broma: que debía ser ella quien le cantara la canción a su novio. El músico compartió los detalles de su actuación durante una aparición en Jimmy Kimmel Live! el viernes 2 de octubre.

La boda tuvo lugar en el Madison Square Garden de Nueva York el 3 de julio, en un evento que se extendió hasta la madrugada del sábado. La representante de Swift, Tree Paine, confirmó el matrimonio a distintos medios alrededor de las 7:30 p.m. del viernes. El propio recinto anunció la noticia en una pantalla exterior con el mensaje “JUST&T MARRIED”. Según un permiso municipal obtenido, de acuerdo con Associated Press (AP), los festejos estaban programados para comenzar a las 5 p.m. y podían extenderse hasta las 4 a.m.

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La pareja, que empezó a salir en 2023 y anunció su compromiso en agosto de ese año a través de publicaciones conjuntas en redes sociales, organizó una celebración en dos días. El jueves previo, convocaron una cena de ensayo para alrededor de 100 personas en el Infosys Theater, dentro del mismo recinto. Para el viernes, la convocatoria ascendió a cerca de 1.000 invitados, con una política estricta de prohibición de teléfonos para todos los presentes, incluidos empleados y personal de seguridad.

Paul McCartney interpretó el clásico "I Want to Hold Your Hand" en la boda de Taylor Swift tras más de seis décadas sin tocarlo en vivo - (Foto AP/John Locher, archivo)

El comunicado oficial de Paine confirmó que el actor y comediante Adam Sandler, amigo de la pareja, ofició la ceremonia. Swift y Kelce optaron por no tener cortejo nupcial tradicional: el hermano de la cantante, Austin Swift, cumplió el rol de “padrino de honor”, mientras que Jason Kelce, hermano del jugador de los Kansas City Chiefs, fue el padrino del novio.

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Tanto la novia como el novio vistieron looks de Christian Dior Haute Couture, diseñados por Jonathan Anderson en estrecha colaboración con ambos. El calzado fue obra de Christian Louboutin, y las joyas de Swift pertenecieron a Cartier. Horas antes de la ceremonia, un representante de Swift confirmó que la pareja donó USD 26 millones a organizaciones benéficas de la ciudad de Nueva York y de otros estados del país.

El Madison Square Garden fue transformado para la ocasión en lo que distintos medios describieron como un “jardín de cuento de hadas” y un “castillo masivo”. Varios bloques de la Séptima Avenida fueron cerrados al tráfico y centenares de fanáticos se apostaron en los alrededores durante horas, pese a una ola de calor que azotaba la ciudad.

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La ceremonia entre Taylor Swift y Travis Kelce se celebró el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York - REUTERS/Adam Gray/Archivo

McCartney interpretó un clásico que no sonaba en escena desde hacía más de seis décadas

Durante su paso por Jimmy Kimmel Live!, McCartney, de 84 años, relató que Swift le pidió que cantara el hit de 1964 “I Want to Hold Your Hand”, pero que él le propuso, en tono jocoso, que fuera ella quien lo interpretara. “Dije: ‘Deberías cantar junto a mí y cantársela a tu hombre’”, declaró el músico ante las risas del público.

La elección del tema tuvo un peso histórico adicional: según fuentes consultadas por PEOPLE, fue la primera vez en más de seis décadas que esa canción —lanzada originalmente en 1963— sonó en un escenario en vivo. Stevie Nicks, mentora y amiga de Swift, también actuó durante la celebración, según informó The New York Times.

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El evento dejó otro momento destacado: el propio novio sorprendió con sus dotes vocales. Jason Kelce elogió el desempeño de su hermano durante el episodio del 21 de julio del podcast Ross Tucker Football Podcast. “Trav puede cantar. Siempre supo llevar una melodía”, afirmó. “Obviamente, palideció en comparación con algunas de las otras personas que cantaron esa noche, pero lo hizo bien”, añadió.

Tom Hanks, Paul McCartney y Alasdhair Willis en el estacionamiento del Madison Square Garden durante la boda de Swift y Kelce - REUTERS/Bing Guan

Entre los asistentes confirmados por distintos medios figuraron el director Steven Spielberg, los actores Hugh Grant, Ethan Hawke, Jason Sudeikis y Jessica Alba, los cantantes Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Gwen Stefani y Benson Boone, el exjugador de fútbol americano Tom Brady, el comisionado de la NFL Roger Goodell, y la exfutbolista Abby Wambach, entre otros.

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En tanto, Gigi Hadid, Bradley Cooper y Selena Gomez fueron fotografiados al retirarse del lugar en las primeras horas del sábado.

La relación entre McCartney y Swift tiene antecedentes públicos. En 2024, el músico fue visto en uno de los conciertos de la gira Eras Tour en el estadio de Wembley, en Londres, días después de cumplir 82 años, y recibió pulseras de amistad de parte del público. Dos años después, Swift devolvió la visita al asistir a un concierto íntimo de McCartney en el Fonda Theatre de Los Ángeles, el 28 de marzo.