De la expulsión escolar al cine independiente: el camino poco conocido de Owen Wilson al estrellato

Owen Wilson interpretó a un padre que llevó a su hijo a un festival de música pese a la negativa de la madre y luego lo perdió durante el evento

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Una expulsión escolar, un colegio militar y un encuentro universitario que terminó por acercarlo a Wes Anderson fueron parte del recorrido que el actor Owen Wilson repasó junto al conductor Conan O’Brien en el podcast Conan O’Brien Needs A Friend.

Wilson relató que una expulsión por copiarse en un examen de geometría y su posterior paso por un colegio militar lo acercaron, de forma indirecta, a Wes Anderson, con quien empezó a escribir antes de consolidar su carrera frente a cámara.

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La expulsión escolar llevó a Wilson al colegio militar

Wilson contó que lo habían expulsado de la escuela por copiarse en un examen de geometría. Después preparó solicitudes universitarias con ayuda de su padre, que trabajaba en publicidad, y de colegas de la agencia donde él se desempeñaba.

Un excompañero de la academia militar presentó a Owen Wilson con el director Wes Anderson en la Universidad de Texas (YouTube/@TeamCoco)

“Aunque mi historial quizá no lo revele, considero importante abordar este asunto”, recordó como la primera frase de uno de esos ensayos, que buscaba explicar el antecedente disciplinario.

El actor no fue admitido en las instituciones a las que se había postulado y asistió a un colegio militar. Allí compartió habitación con un estudiante de Houston que, tiempo después, lo vinculó con Anderson en la Universidad de Texas.

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Wilson consideró que esa secuencia mostraba el peso de la casualidad y sostuvo que convenía “resistir el impulso de decir: ‘Esto es algo malo que está pasando; esto es algo bueno’”, porque no se sabía cómo podían encajar los acontecimientos con el paso del tiempo.

La Universidad de Texas lo vinculó con Wes Anderson y la escritura

En la Universidad de Texas, aquel excompañero presentó a Wilson a Anderson, que ya era su amigo. El actor explicó que, antes de ese encuentro, no había planeado actuar y que su objetivo inicial se orientaba hacia otra profesión: “El plan probablemente era trabajar en publicidad”.

El padre de Owen Wilson redactó un parlamento para el personaje interpretado por Bill Murray en la película Rushmore (Photo by Samir Hussein/WireImage)

Anderson quería dirigir películas y le propuso trabajar con él en los guiones, una colaboración que derivó en Bottle Rocket.

O’Brien recordó que había visto ese filme independiente y que Wilson había asistido a su programa nocturno para promocionarlo. El conductor señaló que, si Wilson hubiera ingresado en alguna de las universidades que había elegido, quizá no habría conocido a Anderson.

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El actor coincidió y definió ese recorrido como un ejemplo del lugar que podían tener la suerte y la casualidad en una trayectoria. La conversación también pasó por Rushmore, donde, según contó el actor, su padre redactó un parlamento del personaje de Bill Murray sobre los jóvenes ricos.

Owen Wilson, Tim Olyphant y Marc Maron compartieron competencias en el videojuego de arcade Galaga durante el rodaje (YouTube/@TeamCoco)

Wilson describió a su padre como alguien que recurría al humor para afrontar experiencias difíciles y afirmó: “Cuando logro convertir algo que me ocurre en una historia, me resulta mucho más fácil lidiar con ello”.

Stick reunió a Wilson con Olyphant y Maron

Sobre la segunda temporada de Stick, Wilson indicó que Tim Olyphant tendría una participación mayor. Dijo que había conectado de inmediato con el actor y destacó su serenidad durante el trabajo.

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También se refirió a las discusiones entre Olyphant y Mark Maron, y recordó que los tres competían en una máquina de Galaga, un videojuego de arcade. Para Wilson, esas instancias permitían observar rasgos que no siempre aparecían en una conversación cotidiana.

El actor Tim Olyphant tendrá una participación más amplia en la segunda temporada de la producción Stick

El actor recordó que, desde niño, solía inventar juegos y modificar reglas para favorecer sus propias habilidades. También mencionó que los desafíos competitivos permitían ver cómo reaccionaban las personas fuera de los intercambios habituales.

Rolling Loud: The Movie relató la búsqueda de un hijo en un festival

Wilson presentó Rolling Loud: The Movie, donde interpretó a un padre que llevó a su hijo a un festival de música pese a la negativa de la madre y lo perdió durante el evento.

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Contó que había asistido al festival con sus hijos: “Mis hijos están muy interesados en Rolling Loud y, cuando el festival llegó a Los Ángeles, fuimos a verlo”.

El actor comparó los espectáculos actuales del festival Rolling Loud con un cruce entre el género rap y el metal (YouTube/@RollingLoud)

También señaló que la energía de artistas como Playboi Carti y Travis Scott difería de la música rap que conoció en su juventud.

Durante la charla, O’Brien comparó los primeros años del género con los espectáculos actuales, que ambos describieron como un cruce de rap y metal, marcado por una puesta en escena más intensa.

Wilson lo resumió así: “Ahora parece que el metal se encuentra con el rap”. También había mencionado la actuación de Playboi Carti entre las experiencias que tuvo en el festival.

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