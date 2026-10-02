Economía

Mercados: suben las acciones y los bonos argentinos, con el empuje positivo de Wall Street

Los índices de Nueva York avanzan a medida que los operadores reducen sus apuestas sobre un alza de tasas de la Fed tras un fallido dato de empleo en EEUU. El S6P Merval sube 0,4% y los bonos ganan 0,5%, con un riesgo país en los 650 puntos

Wall Street modera su expectativa de suba de tasas de la Fed.
Wall Street modera su expectativa de suba de tasas de la Fed.
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Los indicadores de Wall Street suben hasta 1,6% este viernes después de que los nuevos datos de nóminas de septiembre mostraran que la economía estadounidense creó muchos menos puestos de trabajo de los que los analistas habían previsto.

A la vez, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó al 5,18% tras la publicación del informe de laboral. El rendimiento de los bonos a 30 años cayó al 5,57%. En ambos casos, estos rendimientos habían tocado el jueves su punto más alto desde 2002.

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En septiembre, Estados Unidos solo creó 29.000 empleos, cifra inferior a las expectativas de los economistas, que preveían 90.000 nuevos puestos. La tasa de desempleo norteamericano subió al 4,2%, según datos del Departamento de Trabajo publicados el viernes. Los economistas esperaban que se mantuviera estable en el 4,1 por ciento.

A las 11:20 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana un 0,4% en pesos, en los 2.770.000 puntos. Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en Nueva York hay mayoría de subas, lideradas por Banco Supervielle (+2,2%).

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales-rebotan un 0,5% en promedio, aunque el riesgo país de JP Morgan sube un entero para la Argentina, en los 650 puntos básicos, un máximo desde el 27 de noviembre último, debido al movimiento bajista de las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU.

Fuente: Rava Bursátil-actualizado a las 11:20 horas.
Fuente: Rava Bursátil-actualizado a las 11:20 horas.

Un reporte del equipo de Research de Balanz precisó que “los datos de agosto fueron revisados a la baja hacia 133.000 desde 162.000 inicialmente reportados. Parte de la sorpresa está explicada por una menor creación de empleo privado, la cual fue de 46.000 puestos versus 81.000 esperados (los datos de agosto también se revisaron a la baja en este segmento hacia +89.000 desde +127.000 inicialmente reportados). Tanto los sectores productores de bienes como los de servicios mostraron una menor creación de empleo en septiembre (18.000 y 28.000) que en agosto (89.000 y 55.000, respectivamente). El sector público tuvo una destrucción de 17.000 puestos en contraposición a los 44.000 empleos creados en el mes previo”.

“La tasa de desempleo sorprendió levemente al alza al incrementarse hacia 4,2% desde 4,1% (se esperaba 4,1%). La participación laboral fue de 61,8%, también por encima del registro previo de 61,6% y de lo esperado (61,6%) Las tasas del Tesoro americano están reaccionando de manera favorable a la sorpresa en los datos de empleo, al mostrar compresiones cercanas a 7 puntos básicos a lo largo de la curva de rendimientos”, añadieron desde Balanz.

Los datos podrían influir en la decisión de la Reserva Federal (Fed) de subir los tipos de interés en su próxima reunión. Tras la publicación del informe, los operadores de bonos se apresuraron a reducir sus apuestas sobre una subida de tasas por parte de la Fed en octubre, viendo una probabilidad del 16% frente al 64% que se estimaba hace una semana.

“En los últimos días, los funcionarios de la Reserva Federal han argumentado que el banco central tiene tiempo para evaluar los datos de inflación antes de actuar, aunque coinciden en que la inflación sigue siendo demasiado alta”, indicó Yahoo Finance.

“Los datos el informe laboral le reducen la probabilidad a una suba de tasa de política monetaria de la Reserva Federal para la reunión de octubre, algo que el mercado está reflejando. No obstante, sigue incorporando una suba de 25 puntos básicos para la reunión de diciembre”, apuntó el reporte de Balanz.

La guerra en curso en Oriente Medio, que ya lleva ocho meses, ha sido un factor determinante en la inflación. El presidente Donald Trump declaró que está considerando reanudar los bombardeos contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato, pero también ha afirmado que busca una solución al conflicto para entonces. Según informó Bloomberg, el jueves Estados Unidos envió un portaaviones adicional y 10.000 marineros e infantes de marina al Golfo Pérsico.

Los contratos futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en diciembre cayeron a 99 dólares por barril.

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