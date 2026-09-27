Alexander Ludwig reveló de qué manera consiguió su papel en “The White Lotus” mientras preparaba su debut como director

Alexander Ludwig se incorporó a la cuarta temporada de la serie The White Lotus durante el rodaje de la producción en Francia (REUTERS)

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Cuando Alexander Ludwig recibió el llamado para reunirse con Mike White, atravesaba una etapa de frustración por la escasez de proyectos que le resultaran atractivos.

El actor canadiense, conocido por interpretar a Bjorn Ironside en Vikings, trabajaba en su debut como director cuando apareció la oportunidad de sumarse a The White Lotus.

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La propuesta llegó en medio del rodaje de Billings, una película independiente que dirigió y protagonizó. Ludwig contó a The Hollywood Reporter que ese contacto modificó sus expectativas profesionales y lo puso frente a uno de los papeles más buscados de la televisión estadounidense.

Alexander Ludwig interpretó a Björn Ironside, hijo de Ragnar Lothbrok y Lagertha, en la serie Vikings (IMDb)

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, el actor de 34 años recordó el impacto que tuvo la propuesta: “El anuncio me cambió la vida”. Sobre el alcance de la oportunidad, señaló que “es algo que superó con creces a Los Juegos del Hambre, lo cual es increíble”.

La llamada de Mike White durante el rodaje de Billings

Antes de incorporarse al elenco de la serie creada por White, Ludwig buscaba papeles con mayor peso dramático. Según contó en la entrevista, sentía que no aparecían propuestas que le despertaran interés.

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“Pensaba: ‘¿Dónde están todos los proyectos? ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está aquello en lo que quiero participar, por lo que quiero luchar?’”, recordó.

Esa inquietud lo llevó a concentrarse en Billings, una historia que llevaba años intentando llevar adelante. El largometraje aborda la situación de una joven con fibrosis quística cuyo hermano roba farmacias para conseguir los medicamentos que ella necesita. La película cuenta con Carla Gugino, Taylor Hickson, James Jordan y el propio Ludwig en el reparto.

Mike White adaptó el horario de la audición para que el intérprete participara entre una jornada nocturna y una boda familiar (REUTERS)

El actor indicó que consiguió financiación para el proyecto con ayuda de su madre, Sharlene Ludwig, quien también participó como socia productora.

Mientras encabezaba esa producción, recibió una primera oferta para protagonizar una franquicia de gran escala. Se reunió con el director, pero el papel quedó finalmente en manos de otro actor.

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Poco después llegó una segunda llamada. “Mike White quiere conocerte”, le informaron, según relató Ludwig. El actor explicó que su agenda estaba comprometida por el rodaje de Billings, aunque buscó la manera de presentarse a la audición para The White Lotus.

Una audición entre un rodaje nocturno y una boda familiar

White adaptó el horario de la prueba a las obligaciones laborales de Ludwig. El intérprete realizó una audición de tres escenas tras una jornada nocturna de filmación y antes de asistir a la boda de un primo.

El episodio se resolvió en menos de 24 horas: el actor se desplazó entre el set, la reunión con White y el encuentro familiar.

La producción de la cuarta temporada de The White Lotus de HBO mantiene bajo reserva los detalles sobre la trama y los personajes (REUTERS)

Ludwig contó que el proceso tuvo un desenlace inesperado. “Estábamos todos en el coche, mi madre y mi representante lo sabían, pero yo no”, recordó sobre el instante en que recibió la confirmación de su contratación. “Me lo contaron cuando los llevaba a cenar, y la verdad es que fue un momento muy emotivo”, expresó.

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La cuarta temporada de The White Lotus mantiene bajo reserva detalles de su argumento y de los personajes. Ludwig evitó adelantar información sobre su papel, aunque definió la próxima entrega como “una locura e increíble”.

También describió el interés que genera la serie entre figuras de la industria audiovisual, a quienes denominó parte del “efecto Loto Blanco”.

“Unabomber” y la investigación del FBI

En paralelo al rodaje de la serie, se preparó para el estreno de Unabomber en Netflix. La producción reconstruye el caso de Ted Kaczynski con dos líneas temporales: una se centra en su adolescencia, interpretada por Jacob Tremblay, y otra sigue la investigación federal durante la década de 1990.

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Alexander Ludwig interpreta al agente ficticio del FBI Leo Driver en la película Unabomber de Netflix (REUTERS)

El actor encarna a Leo Driver, un agente ficticio del Buró Federal de Investigaciones (FBI) creado a partir de elementos de varias personas que participaron en el caso. Ludwig comparte escenas con Shailene Woodley, quien interpreta a una investigadora decidida a seguir indicios que otros integrantes del equipo desestimaban.

“Me encanta entender a fondo a las personas, su psicología y qué las impulsa a hacer ciertas cosas”, declaró. Sobre la película, añadió que el relato se concentra en las razones que llevaron a Kaczynski a cometer sus crímenes y en la búsqueda que impulsó el FBI.

Los Juegos del Hambre y los próximos planes

Ludwig también se refirió a Sunrise on the Reaping, la próxima película de la franquicia de Los Juegos del Hambre. El actor comentó que conserva gratitud por el largometraje de 2012 y por el director Gary Ross, a quien atribuyó haber dado una dimensión humana a Cato en el desenlace.

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“Siempre estaré agradecido por esa película por muchas razones”, señaló. Ludwig sostuvo además que estaría dispuesto a colaborar con la saga si sus responsables se lo propusieran.

El actor reconoció su gratitud hacia el director Gary Ross por el desarrollo de su personaje Cato en Los Juegos del Hambre (Lionsgate Films)

El intérprete no descartó retomar su carrera musical, iniciada con el álbum Highway 99 en 2022, aunque afirmó que la actuación ocupa hoy el centro de sus esfuerzos. Fuera de los sets, mencionó su afición por el esquí, el surf, el paracaidismo y el entrenamiento para obtener una licencia de piloto.