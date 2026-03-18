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Sorpresa entre el reparto de ‘The White Lotus’ temporada 4: este es el listado completo de nuevos actores

Después de anunciar a Alexander Ludwig, AJ Michalka, Steve Coogan y Caleb Jonte Edwards, la serie ha encontrado al resto de rostros para su cuarta temporada

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Piper (Sarah Catherine Hook) junto
Piper (Sarah Catherine Hook) junto a su hermano Saxon (Patrick Schwarzenegger)

La serie The White Lotus, uno de los éxitos más reconocidos de HBO, sorprende a sus seguidores al anunciar el listado completo de los nuevos actores que formarán parte de su cuarta temporada. La noticia ha generado expectativa, especialmente porque la producción mantiene en secreto los detalles de los personajes que interpretarán y la trama que desarrollarán en esta nueva etapa de la serie.

Entre los nombres confirmados destacan Max Greenfield, conocido por su participación en New Girl y The Neighborhood; Kumail Nanjiani, quien se consolidó en la industria con “The Big Sick” y “Silicon Valley”; Chloe Bennet, reconocida por su papel en “Agents of SHIELD” y su reciente trabajo en “Interior Chinatown”; Charlie Hall, con créditos en “Sweethearts” y “The Sex Lives of College Girls”; y Jarrad Paul, con experiencia en “The D Train” y “Chad”. Todos ellos se suman como actores recurrentes, según confirmó la producción a Variety.

El anuncio de estas incorporaciones no solo amplía la diversidad del reparto, sino que también refuerza la apuesta de la serie por reunir a intérpretes con trayectorias en distintos géneros de la televisión y el cine. De acuerdo con la información oficial, los detalles sobre los personajes y la historia que se desarrollará en la nueva temporada siguen siendo confidenciales, una estrategia que la serie ha mantenido en entregas anteriores y que ha contribuido a su impacto previo al estreno.

Leslie Bibb en The White
Leslie Bibb en The White Lotus (HBO)

Listado oficial de nuevos actores en la cuarta temporada

La producción confirmó que los siguientes artistas se incorporan al elenco de The White Lotus, todos en roles recurrentes:

  • Max Greenfield
  • Kumail Nanjiani
  • Chloe Bennet
  • Charlie Hall
  • Jarrad Paul

Estos nombres se suman a una lista de actores ya anunciados para la temporada, entre quienes se encuentran Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka y Nadia Tereszkiewicz. La producción optó por mantener la información bajo estricta reserva, por lo que no se han dado a conocer detalles sobre los perfiles de cada personaje ni sobre cómo se integrarán en la trama general. Esta práctica ha sido una constante en la serie y es señalada como uno de los factores que alimenta la expectativa antes de cada estreno.

La cuarta temporada de The White Lotus tendrá como escenario principal a Francia, incluyendo París y varias locaciones en la Riviera Francesa. Se trata de la primera ocasión en que la serie traslada su historia fuera de Italia y Hawái, escenarios de las temporadas anteriores. El rodaje está programado para comenzar este mismo año, según la información suministrada por HBO. Mike White, creador de la serie, regresa como guionista, director y productor ejecutivo. Lo acompañan en la producción ejecutiva David Bernad y Mark Kamine. White, Bernad y Paul ya habían trabajado juntos en la película “The D Train”, en la que White y Bernad participaron como productores y Paul ejerció como coescritor y codirector.

Desde su estreno en 2021, The White Lotus se ha consolidado como un fenómeno televisivo tanto para la crítica como para la audiencia. La serie ha obtenido 68 nominaciones a los premios Emmy y 16 victorias, incluyendo reconocimientos consecutivos para la actriz Jennifer Coolidge en las temporadas uno y dos. La combinación de un elenco internacional, el cambio de escenario a Francia y la continuidad de su equipo creativo mantienen las expectativas sobre la nueva temporada. Por ahora, la atención se centra en los nombres recién anunciados y la incógnita sobre los personajes que encarnarán en la historia.

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