“Tengo un círculo de amigos muy pequeño, pero muy cercano”: Brad Pitt habló de vínculos, vulnerabilidad masculina y confianza

Brad Pitt protagoniza En el corazón de la bestia, película estrenada el 25 de septiembre, donde interpreta a un exoficial de las Fuerzas Especiales que queda atrapado en la naturaleza de Alaska junto a su perro de combate tras un accidente aéreo

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Brad Pitt y David Ayer vincularon su nueva película Heart of the Beast con la confianza, la vulnerabilidad y el vínculo con un perro, durante una entrevista en el podcast High Performance.

El actor sostuvo que el afecto por otra persona o por un animal puede activar una fuerza que no siempre surge del cuidado propio. La conversación giró alrededor de una historia centrada en James y Odin, un perro que acompaña al personaje en un entorno aislado.

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Pitt y Ayer también abordaron la presión de los rodajes, la amistad entre hombres, la preparación profesional y la necesidad de construir relaciones donde sea posible expresar miedos e inseguridades.

Brad Pitt situó el amor por Odin como motor de la historia

En diálogo con el conductor Jake Humphrey, el actor de 62 años explicó que la película muestra cómo un personaje encuentra razones para resistir cuando sus recursos se reducen. Señaló que las personas no siempre se cuidan a sí mismas con la misma determinación que muestran ante alguien a quien aman.

Brad Pitt y David Ayer conversaron sobre la confianza, la vulnerabilidad y el vínculo con un perro en el podcast High Performance (REUTERS)

“No siempre somos lo mejor para nosotros mismos. No siempre nos cuidamos tanto. Pero cuando tienes a otro al que amas incondicionalmente, de ahí sale una fuerza increíble”, afirmó Pitt en el podcast.

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Según el intérprete, esa idea guía el recorrido de su personaje. “Pelearías hasta la muerte por esa persona o esa cosa”, agregó, e identificó el vínculo con Odin como el impulso que sostiene al protagonista.

Ayer describió un despojo material y físico progresivo de James durante su permanencia en la naturaleza. “Tiene su avión y está haciendo una especie de glamping. Lleva todo su equipo, y luego se lo quitan. Después le quitan más cosas. Le quitan la salud y la movilidad”, explicó.

El vínculo con el perro Odin funciona como el impulso para la resistencia del protagonista de la película (Paramount Pictures)

Para Ayer, hay un elemento que permanece intacto en medio de esa situación. “Lo único que no pueden quitarle es su corazón, su amor por Odin, su necesidad de proteger y cuidar a alguien fuera de sí mismo”, señaló el cineasta.

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La amistad y la vulnerabilidad atravesaron la conversación

El entrevistador citó una cifra según la cual el 15% de los hombres estadounidenses afirma no tener amigos cercanos. A partir de ese planteo, Ayer defendió la necesidad de contar con personas ante quienes sea posible mostrarse sin máscaras.

“Una de las cosas más importantes que puedes tener es la capacidad de ser vulnerable con alguien que realmente te conoce”, sostuvo. El director definió a esas personas como “testigos de vida”, alguien que conoce el recorrido personal del otro.

Ayer añadió que recibió sus mejores consejos de quienes estaban cerca en momentos difíciles. También relacionó esa experiencia con la relación entre una persona y un perro: “No tienes que usar una máscara. Puedes presentarte exactamente como eres y recibir amor por eso”.

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Brad Pitt afirmó que conserva un círculo reducido de amistades para compartir inseguridades y errores sin perder la complicidad (REUTERS)

Pitt, por su parte, destacó que “tengo un círculo de amigos muy pequeño, pero muy cercano, desde hace mucho tiempo”. Esa confianza le permite hablar de inseguridades, preocupaciones y errores sin perder la complicidad.

El actor también vinculó esa apertura con el paso del tiempo y con una mayor capacidad para reconocer aquello que considera valioso. “Cuando envejeces, empiezas a ver qué es más valioso y qué fue lo más valioso”, aseguró.

El actor también vinculó esa confianza con los personajes de la película. Ambos atravesaron la guerra, el dolor y pérdidas personales, antes de buscar una vida más tranquila. “Están intentando encontrar la paz”, comentó Pitt, quien agregó que suele encontrar alivio en los paseos por el bosque.

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Ayer comparó el trabajo de un rodaje con la Fórmula 1

Durante la entrevista, Ayer estableció un paralelismo entre un equipo de Fórmula 1 y el funcionamiento de un set de filmación. Mencionó la presencia de equipos técnicos complejos, tareas especializadas y profesionales que deben coordinarse en tiempos breves.

También aludió a la figura pública que lidera cada estructura. “Tienes un líder o un piloto, alguien que pones al frente de todo, que será la cara pública y que realmente lo arriesga todo”, afirmó.

La experiencia previa en la película Fury facilitó la comunicación entre Brad Pitt y David Ayer durante el rodaje (REUTERS)

Ayer destacó la conducta de Pitt durante el rodaje, en particular su decisión de permanecer junto al equipo en condiciones adversas. Recordó jornadas con frío, lluvia y traslados de equipos por una montaña, momentos en los que el actor esperaba fuera de cámara sin regresar al campamento base.

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“Cuando alguien hace eso, quieres trabajar más rápido. Quieres cumplir por esa persona”, expresó el director. Pitt señaló que la experiencia previa de ambos en Fury facilitó la comunicación durante este nuevo proyecto. El actor afirmó que conocer parte de la historia personal del otro resultó útil para contar la historia en el tiempo disponible.

El afecto mutuo surgió al final de la entrevista

Ante la pregunta sobre qué se dirían el uno al otro, Ayer destacó el afecto que siente por Pitt, quien respondió en el mismo sentido y valoró el vínculo construido durante el trabajo conjunto.

El director también sostuvo que Pitt encontró en él una mejor versión como cineasta, una apreciación que el actor trasladó al terreno de la interpretación al considerar que Ayer consiguió de su parte una actuación superior a las que había ofrecido hasta entonces.

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Brad Pitt asoció el concepto de alto rendimiento con la concentración necesaria para conducir un automóvil de competición (REUTERS)

Al explicar qué entiende por alto rendimiento, Ayer señaló la importancia de la preparación, la práctica, el reconocimiento de las propias debilidades y la capacidad de escuchar las ideas de los demás. Pitt coincidió en la relevancia de prepararse y destacó especialmente el nivel de concentración necesario para conducir un automóvil de competición.

El actor explicó que la experiencia al volante le exigió mantener una atención absoluta durante el recorrido, anticipando cada curva y preparando de antemano la maniobra siguiente.