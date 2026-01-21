España Cultura

Woody Harrelson admite que no soportaba a Matthew McConaughey al principio de ‘True Detective’: “Había veces que quería meterle un puñetazo”

El actor ha revelado que chocaba con su método de actuación, a pesar de que terminaron haciéndose grandes amigos

Matthew McConaughey y Woody Harrelson
Matthew McConaughey y Woody Harrelson en 'True Detective'

Hoy en día son inseparables, pero durante la grabación de la primera temporada de True Detective, la relación entre Woody Harrelson y Matthew McConaughey atravesó momentos de tensión que hasta hoy sorprenden a los seguidores de la exitosa serie de HBO. En el pódcast Where Everybody Knows Your Name, Harrelson confesó que llegó a sentir un nivel de frustración tal que, en varias ocasiones, deseó golpear a su compañero de reparto. “Cuando estábamos filmando, él era Rust Cohle. Hubo tantas veces que quise darle un puñetazo en la cara. Me cabreaba tanto porque estaba metido en su personaje”, relató Harrelson en la conversación junto a McConaughey y Ted Danson, dejando al descubierto la intensidad que dominó los rodajes.

McConaughey, por su parte, explicó en el mismo pódcast que su comportamiento respondía a la necesidad de proteger la construcción psicológica de su personaje. “Estamos sentados, a punto de empezar a grabar y ensayando. Yo simplemente estoy siendo el Rust Cohle estoico. Woody dice: ‘Oye, hombre, necesito hablar contigo de algo. La forma en que tú y yo trabajamos, McConaughey, es que yo te paso la pelota, tú me la devuelves, yo te la paso de nuevo. Voleamos, jugamos… Eso somos nosotros. Es dramático, pero también es comedia”, recordó el actor, detallando la dinámica que intentaba proponer Harrelson en contraste con su propio método de actuación.

La serie, ambientada en la Louisiana rural, relató la persecución de un asesino serial por parte de dos detectives marcados por el pasado y las obsesiones. Ese ambiente oscuro, según Harrelson, generó la necesidad de introducir pausas de humor que permitieran a los personajes y al público respirar. “Recuerdo haberle dicho a [McConaughey] antes de empezar a filmar: ‘Amigo, la gente va a esperar reírse con nosotros. Tenemos que meter algunos chistes aquí’. Él solo dijo: ‘Mhm’. Yo esperaba que dijera: ‘Sí, tienes razón’, pero nada de eso. Solo ‘Mhm, sí’”, relató el actor, subrayando la dificultad para equilibrar la gravedad del guion con instantes de ligereza.

Matthew McConaughey en el rol
Matthew McConaughey en el rol de un hombre que no quiere irse de la casa de sus padres. (Créditos: Netlfix)

La dificultad de trabajar con alguien “Del método”

El método interpretativo de McConaughey, conocido como “método”, consiste en habitar el personaje incluso fuera de las tomas, una técnica que ha sido alabada y criticada en la industria. En el caso de “True Detective”, esta decisión generó una barrera con Harrelson, quien prefiere el intercambio lúdico y colaborativo, incluso en los momentos más exigentes de la trama. La fricción entre ambos estilos desembocó en una convivencia compleja, aunque finalmente la química en pantalla fue reconocida por la crítica y el público.

La primera temporada de la serie se consolidó como uno de los mayores éxitos de HBO, obteniendo cinco premios Emmy y manteniéndose como referente en el género del suspense televisivo. La pareja protagonista, convertida en símbolo de la narrativa oscura y sofisticada de la década, dejó una huella imborrable en la cultura popular. Sin embargo, el desgaste personal también marcó a los actores. Recientemente, durante una entrevista en el programa Today, Harrelson fue categórico al descartar cualquier posibilidad de retomar los papeles que los hicieron célebres. “Nunca. No hay ninguna posibilidad”, afirmó. “Porque resultó genial. Me encanta que haya salido como salió, y si acaso, hacer otra temporada creo que dañaría eso”.

El legado de True Detective continúa vigente, pero para Harrelson y McConaughey, el regreso está descartado. Las tensiones creativas que atravesaron el rodaje, lejos de empañar el resultado, parecen haber contribuido a la intensidad que definió la serie. La historia detrás de cámaras revela cómo el choque de métodos y personalidades puede transformar una producción en un fenómeno cultural, aunque el costo personal para sus protagonistas sea tan real como el éxito obtenido en pantalla.

