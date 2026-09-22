Por qué la fuerte liquidación del agro ya no va a reservas: quién compra los dólares que no acumula el Banco Central

El BCRA realizó compras récord de divisas para sumar reservas, pero en septiembre los dólares de exportación se dirigieron en mayor medida al sector privado. (REUTERS/Dado Ruvic)

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El Banco Central (BCRA) hizo compras récord de divisas para sumar reservas este año, pero pese a que la liquidación de exportaciones sigue fuerte, este mes se ve una dinámica distinta en la que los billetes no van a parar las arcas de la autoridad monetaria sino al sector privado. Según especialistas, la demanda de ahorristas, empresas e importadores crece y fuerza a la entidad conducida por Santiago Bausili a hacerse a un lado para dar lugar a esos compradores.

El desfasaje se observa claro en los números de este mes. Portfolio Personal Inversiones (PPI) calculó que el BCRA cerró la tercera semana de septiembre con una compra diaria de USD 36 millones, la más alta desde el cierre de agosto. Sin embargo, la entidad acumulaba apenas USD 205 millones en el mes y quedaban ocho ruedas para el final. “Esto implica un promedio de solo USD 15 millones por día”, señaló la sociedad de Bolsa, frente a los cerca de USD 170 millones diarios que, en promedio, liquida el agro.

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La oferta exportadora, de acuerdo con el informe, sería la mayor para un septiembre si se dejan de lado los períodos atravesados por programas de incentivo a las exportaciones, como los de 2022 y 2025. Por eso, PPI puso el foco sobre el destino de esos fondos: “Si el agro está vendiendo a este ritmo y el BCRA compra tan poco, ¿quién se lleva la diferencia?”.

Evolución diaria promedio de los flujos del mercado cambiario por sector en Argentina entre noviembre y septiembre

La respuesta que propuso la firma es que el resto de los sectores concentró una demanda neta de alrededor de USD 154 millones por rueda en lo que va del mes. Se trata, según el reporte, del mayor registro diario desde octubre de 2025, en la antesala de las elecciones legislativas. Importadores, empresas con compromisos en moneda extranjera y personas que compran billetes aparecen como posibles destinatarios de una parte de ese flujo.

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Esa presión compradora también condicionó la intervención oficial en el mercado de cambios. El dólar mayorista cerró el viernes en $1.514,50, solo 0,4% por encima del fin de agosto, mientras que la distancia con el techo de la banda cambiaria alcanzó 25,7%. Para PPI, el BCRA debió moderar sus compras para evitar un movimiento mayor del tipo de cambio.

Juan Manuel Truffa, de la consultora Outlier, planteó que una parte de la demanda puede originarse en los mismos sectores que aportan divisas al mercado. “La oferta crea su propia demanda”, resumió el economista en declaraciones a Infobae.

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Según explicó, productores y otros actores vinculados a las exportaciones pueden vender sus dólares al momento de liquidar y luego volver a comprarlos. La operación les permite mantenerse dolarizados después de recibir los pesos correspondientes a la liquidación, por lo que una mayor oferta no necesariamente deja un excedente disponible para que absorba el Banco Central.

Truffa diferenció ese mecanismo de la demanda habitual de personas y empresas. A su juicio, el movimiento no se explica únicamente por la compra minorista de dólares o por los pagos comerciales, sino también por exportadores que cambian sus divisas y, poco después, recomponen su posición en moneda extranjera.

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Evolución de la compra bruta de billetes en millones de dólares en Argentina entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

Para dimensionar el peso de las compras minoristas, la serie del BCRA muestra un cambio marcado desde abril de 2025. Hasta marzo de ese año, las adquisiciones brutas de billetes por parte de personas humanas se mantenían en niveles reducidos y ese mes sumaron apenas USD 34 millones. En abril, el monto trepó a USD 2.077 millones y abrió una etapa de demanda mensual mucho más elevada.

El máximo de la serie se registró en septiembre de 2025, con compras por USD 5.130 millones. Luego, los montos bajaron, aunque se mantuvieron lejos de los valores previos: entre enero y abril de 2026, las compras oscilaron entre USD 2.363 millones y USD 2.727 millones por mes.

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El último dato disponible, correspondiente a julio, mostró una nueva aceleración: las personas humanas compraron USD 3.319 millones en billetes, un 36% más que en junio. El promedio de mayo, junio y julio fue de USD 2.658 millones mensuales, una referencia que permite dimensionar por qué la demanda de dólares de ahorristas puede absorber una porción relevante de las divisas que ingresan por las liquidaciones exportadoras.

Francisco Díaz Mayer, de ABC Mercado de Cambios, identificó tres destinos principales para las divisas que no termina absorbiendo el BCRA: “Hay importaciones, pago de dividendos y compra de billetes”, señaló a Infobae.

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En particular, Díaz Mayer estimó que las personas humanas adquieren cerca de USD 2.500 millones mensuales en billetes. Esa cifra equivale a unos USD 125 millones por día hábil, un volumen que representa buena parte de los USD 154 millones diarios de demanda neta del resto de los sectores que calculó PPI para septiembre.