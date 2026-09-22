Política

La Justicia de Paraguay comenzó a extraer datos de los dispositivos de Edgardo Kueider

El Laboratorio Forense recibió los celulares y computadoras secuestradas al ex senador, su pareja y socios. El proceso de extracción de datos claves para la causa por lavado insumirá varias semanas. Hubo un planteo de la defensa a fin de evitar que se cumpla el procedimiento

Comenzarán a extraer los datos de los dispotivos de Edgardo Kueider
Comenzarán a extraer los datos de los dispotivos de Edgardo Kueider
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La Justicia de Paraguay comenzó a extraer datos de los dispositivos del ex senador Edgardo Kueider. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el Laboratorio Forense del Ministerio Público Fiscal del país vecino recibió en la mañana del viernes los dispositivos incautados en la causa por lavado.

Los celulares, computadoras y pendrives se incautaron en allanamientos hechos en diciembre de 2024. Desde entonces quedaron a resguardo en el Juzgado de Garantías. Los dispositivos pertenecen al exlegislador por Entre Ríos y su pareja, Iara Guinsel. Sin embargo, también se extraerán datos de los que se incautaron a dos paraguayos relacionados con los negocios inmobiliarios que ambos realizaban en Paraguay.

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Todos están imputados en la causa por lavado de activos. La justicia paraguaya sospecha que se usó dinero proveniente de ilícitos cometidos en Argentina para adquirir seis departamentos y cocheras en un edificio de lujo de Asunción.

Las fiscales que intervienen en el caso, Luz Guerrero y Verónica Valdez, tienen intenciones de conocer cuáles fueron las interacciones entre Kueider y un grupo de personas envueltas en la operación.

Una es su pareja. Los otros dos son Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, también imputados. Son quienes aparecen como dueños de Golsur, la firma paraguaya con la que realizaba las operaciones inmobiliarias el ex senador.

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A ellos se suman Carlos Alberto Guasti Cabañas y Antonio Azouz Baladí, dos empresarios con el negocio inmobiliario. No están imputados, son testigos. Ambos tuvieron relación con los acusados cuando intentaron comprar en efectivo otros departamentos. La operación avanzó, pero se cayó luego por falta de información sobre el origen del dinero.

La justicia paraguaya sospecha que se usó dinero proveniente de ilícitos cometidos en Argentina para adquirir seis departamentos
La justicia paraguaya sospecha que se usó dinero proveniente de ilícitos cometidos en Argentina para adquirir seis departamentos

Por otro lado, la Justicia sospecha que Benegas y Cousirat son testaferros del exlegislador argentino y de su pareja. La conjetura se funda en que adquirieron Golsur meses antes de que Kueider fuera detenido y, de inmediato, le entregaron a Guinsel un poder plenipotenciario.

En ese sentido, la mujer afirmó que el dinero sin declarar con el que se los interceptó el 4 de diciembre de 2024 pertenecía a Golsur. Por el incidente, Kueider y su pareja recibieron condenas por tentativa de contrabando.

El intento por frenar la medida

Las fiscales solicitaron la medida como acto investigativo. El Juzgado de Garantías dio luz verde. Una vez que se conoció la decisión de extraer información de los dispositivos, las defensas de los imputados intentaron un bloqueo.

Los abogados Juan Bogado, Carlos Arévalos y Macarena Bellenzeir pidieron al Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos que revocara el permiso. La razón esgrimida fue que se trataba de “fraude de etiquetas”, ya que lo que se presentaba como una extracción de datos era, en realidad, una pericia.

Sin embargo, la Sala 1 del Tribunal sostuvo la decisión. Para eso se basó en la diferenciación entre extracción y pericia. El primero es el aseguramiento de datos insertos y obrantes en dispositivos electrónicos. La segunda supone la emisión de un dictamen u opinión.

El órgano judicial, integrado por Claudia Criscioni, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi, también descartó que exista vulneración del derecho de defensa debido a que se dio intervención en el procedimiento a los letrados de los acusados.

Detención de Kueider
Kueider junto a su pareja, Iara Guinsel. Ambos fueron detenidos por las autoridades paraguayas

El proceso de recolección de información guardada en los dispositivos demandará varias semanas. Se trata de un total de 26 aparatos. Nueve de ellos se incautaron durante un allanamiento realizado en la residencia que Kueider y Guinsel ocupaban en el barrio San Vicente de Asunción. Por el operativo, concretado el 5 de diciembre de 2024, les rescindieron el contrato de alquiler de forma anticipada. Debieron mudarse a Luque.

Los 17 restantes se secuestraron a Benegas y Cousirat en procedimientos paralelos al concretado en la residencia del exsenador por Entre Ríos.

El caso

Según la acusación, existen indicios de que los imputados ingresaron fondos ilícitos al sistema financiero comercial legal de Paraguay. Con estos recursos se habrían adquirido seis departamentos y sus respectivas cocheras.

Todos los inmuebles están localizados en el edificio Innova Las Mercedes. El complejo de lujo se ubica en la avenida General Santos esquina Marco de Brix en Asunción.

La Fiscalía paraguaya evaluó que Golsur se usó como “estructura de fachada”. Su función era la “recepción, administración e introducción al sistema económico de fondos de presunto origen ilícito”. Este dinero pertenecería en un principio “a los imputados extranjeros” Kueider y Guinsel. Pero se colocaron a nombre de la firma “con el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad”, señalaron las fiscales intervinientes.

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