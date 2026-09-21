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Austin Abrams habló sobre su carrera, el rechazo a la fama y nuevo papel protagónico en el reinicio de Resident Evil

En una entrevista con GQ el actor de 30 años reveló cómo construyó un perfil discreto durante más de una década, sin redes sociales y priorizando proyectos que considera significativos por encima de los grandes ingresos económicos

Austin Abrams interpreta a Bryan, un mensajero médico que queda atrapado en el brote zombi de Raccoon City en Resident Evil: Noche Cero, estrenada el jueves 17 de septiembre (Créditos: Sony Pictures)
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Austin Abrams cumple una década de carrera actoral sin cuenta en redes sociales, sin declaraciones sobre su vida privada y sin el tipo de exposición mediática que suelen buscar los actores de su generación.

A los 30 años, este intérprete de Sarasota, Florida, protagoniza dos de los estrenos más comentados de la temporada: el reinicio de Resident Evil, dirigido por Zach Cregger, y el thriller de supervivencia Whalefall, que llegará a los cines el próximo mes.

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Una carrera construida sobre el anonimato

El primer papel que le dio visibilidad fue el de un compañero carismático en la comedia juvenil Ciudades de papel (2015). En ese entonces, el autor de la novela en la que se basó el filme, John Green, declaró a The Indianapolis Star que no creía que Abrams tuviera “ningún deseo de ser famoso”.

Desde entonces, el actor construyó una filmografía diversa que incluye la sátira de Netflix Do Revenge (2022), el drama universitario The Line (2023) y la serie Euphoria, donde interpretó al novio del personaje de Barbie Ferreira.

Austin Abrams sostuvo una carrera construida sobre el anonimato desde Ciudades de papel, Euphoria, Do Revenge y The Line (REUTERS)
Austin Abrams sostuvo una carrera construida sobre el anonimato desde Ciudades de papel, Euphoria, Do Revenge y The Line (REUTERS)

En todos los casos, según explicó, el público suele confundirlo con otra persona. “Creo que soy un poco más sensible de lo que permite el arquetipo”, comentó sobre la distancia entre sus personajes y su personalidad real.

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Sus prioridades profesionales, aseguró, siempre estuvieron vinculadas con participar en proyectos que lo entusiasmen, incluso cuando eso implicó resignar ingresos.

Esa misma postura se extiende a su relación con la exposición pública: “Me siento un poco mal hablando de esto. Hay cosas personales que no le cuentas a nadie, sobre todo en el trabajo”, afirmó. Además, destacó que “quiero ser abierto, pero al final me siento mejor si no digo tanto”.

El rodaje de Resident Evil en Praga

En Resident Evil, Abrams interpreta a Bryan, un mensajero médico que atropella accidentalmente a una mujer infectada durante un brote zombi en la ciudad ficticia de Raccoon City.

Primer adelanto de ‘Resident Evil’, el regreso de la franquicia al cine bajo la dirección de Zach Cregger
En Resident Evil, Abrams interpreta a Bryan, un mensajero médico que queda atrapado en el brote zombi de Raccoon City (Créditos: Sony Pictures)

El personaje queda atrapado en una noche de caos que comienza cuando un virus transforma a los habitantes en muertos vivientes.

Para Abrams, el interés por el proyecto no estuvo relacionado únicamente con el género. “No es necesariamente el terror en sí lo que busco, sino quién lo hace, pero me encanta la intensidad”, explicó sobre sus elecciones profesionales.

Cregger le envió el guion a comienzos de 2025, meses antes del estreno de Weapons, su anterior película. “Pensé que tal vez quería comentarios o ideas. No esperaba que quisiera que yo participara”, relató el actor.

El director, en cambio, aseguró que Abrams era desde el comienzo su primera opción, en parte porque buscaba a un intérprete que no tuviera el perfil de una superestrella de cine ni encajara en los estereotipos del héroe de acción o del personaje nerd.

Zach Cregger eligió a Abrams como su primera opción para Resident Evil tras trabajar con él en Weapons durante la huelga de Hollywood de 2023 (REUTERS)
Zach Cregger eligió a Abrams como su primera opción para Resident Evil tras trabajar con él en Weapons durante la huelga de Hollywood de 2023 (REUTERS)

“Ese es el tipo de persona que quiero ver atravesar el infierno que es Resident Evil”, destacó el cineasta en diálogo con GQ.

El vínculo entre ambos se consolidó durante la huelga de Hollywood de 2023, cuando Abrams decidió permanecer en Weapons pese a recibir otras propuestas. “Simplemente sentí que Zach iba a crear algo especial, y necesitaba trabajar con él”, explicó.

Cinco semanas dentro del vientre de una ballena

Poco antes de viajar a Praga para rodar Resident Evil, Abrams había finalizado el rodaje de Whalefall, basada en la novela homónima de 2023 del escritor Daniel Kraus.

Allí interpreta a un buceador atrapado dentro de un cachalote, para lo cual pasó cinco semanas dentro de una réplica anatómica de casi 3 metros de largo. “Era pegajoso, blando, todas las palabras asquerosas que se te ocurran”, describió sobre la escenografía.

Un hombre joven con traje de buceo azul y negro, equipo de inmersión y mochila, de pie en la arena de una playa con el mar agitado y el cielo nublado
En Whalefall, Abrams interpretó a un buceador atrapado dentro de un cachalote y pasó cinco semanas en una réplica anatómica de casi 3 metros ( 20th Century Studios)

El director Brian Duffield relató que el equipo golpeaba el exterior del set para simular el proceso de digestión mientras Abrams, tumbado y con equipo de buceo, sostenía la escena. “Gritaba, lloraba, vomitaba, y aun así conseguía arrancar algunas risas”, detalló Duffield en diálogo telefónico con GQ sobre la actuación de Abrams.

El salto que llegó de la mano de Clooney y Pitt

Antes de estos dos protagónicos, la comedia criminal Wolfs (2024), protagonizada por George Clooney y Brad Pitt, funcionó como punto de inflexión en la carrera de Abrams.

Allí interpretó a “el Chico”, un joven que aparenta haber muerto en la habitación de un fiscal de distrito y que despierta a mitad de la trama para correr por las calles de Nueva York en ropa interior. “El hecho de que trabajaran conmigo y me aceptaran me abrió otras puertas”, reconoció el actor.

Wolfs, con George Clooney y Brad Pitt, marcó un punto de inflexión para Austin Abrams antes de sus protagónicos en Resident Evil y Whalefall (REUTERS)
Wolfs, con George Clooney y Brad Pitt, marcó un punto de inflexión para Austin Abrams antes de sus protagónicos en Resident Evil y Whalefall (REUTERS)

El director Jon Watts, quien también dirigió a Abrams en Ciudades de papel, sostuvo que cientos de actores se probaron para el papel. “Quería que fuera alguien que nadie hubiera visto antes”, explicó.

Consultado sobre la experiencia de compartir set con dos estrellas de esa magnitud, Abrams evitó el término “poder estelar” y describió la dinámica en otros términos: “Estar con ellos fue una experiencia alucinante. Tienen una calidez y una franqueza que creo que nos atraen a todos”.

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