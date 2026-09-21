“Había algo magnético en ese hombre”, aseguró Robert Pattinson sobre su fascinación con Chris Hansen

Este tráiler presenta un programa centrado en adultos que buscan encuentros online. Se observan un hombre siendo entrevistado sobre un reportaje, manos interactuando con dispositivos electrónicos, y dos hombres en conversación, uno de ellos en un avión. Un tercer hombre mayor interroga a alguien. El contenido hace referencia a la producción de un show televisivo. El video es un tráiler promocional.

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Robert Pattinson reveló en una entrevista con Fandango que pasó semanas viendo segmentos de To Catch a Predator de madrugada junto al director Lance Oppenheim para preparar su papel como Chris Hansen en Primetime, el nuevo thriller biográfico de A24 que llega a los cines el 25 de septiembre de 2026.

El actor británico, que también figura como productor de la cinta, describió el proceso de aproximación al personaje como una obsesión. “Había algo magnético en este hombre cuando está en cámara”, afirmó Pattinson.

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“Cuanto más lo ves, más te metes. Y de repente te das cuenta de que la gente está muy, muy apegada a él”. El intérprete admitió que, aunque veía el programa en su adolescencia, nunca imaginó que Hansen llegaría a capturarlo de esa manera.

El origen de la película en la sala de estar de Pattinson

Oppenheim, cuya trayectoria incluye documentales como Some Kind of Heaven y la serie de HBO Ren Faire, relató que la idea tomó forma en la sala de estar de Pattinson una noche en que ambos, junto al guionista Ajon Singh y el socio productor Brighton McCloskey, vieron horas de segmentos del programa.

Robert Pattinson preparó su papel de Chris Hansen en Primetime al ver durante semanas segmentos de To Catch a Predator junto a Lance Oppenheim (REUTERS/Yves Herman)

“Hay algo increíblemente extraño en esa mezcla de una situación real con elementos artificiales”, señaló el director. “Un actor adulto interpreta a un menor en la misma habitación en que la vida de un hombre queda destruida ante la cámara”, añadió.

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Para Oppenheim, que debuta en la ficción narrativa con esta cinta, Hansen representa una figura imposible de clasificar: “Es un periodista de cruzada, pero también un showman consciente de sí mismo. Construyó una persona mediática que a la vez le creció alrededor de él”. Esa ambigüedad fue el motor creativo del proyecto.

El acento y las referencias para construir a Hansen

La construcción física del personaje fue igualmente minuciosa. El equipo rastreó entrevistas de la época para identificar las tiendas donde Hansen compraba sus trajes y encargó exactamente los mismos modelos.

“Cuando me puse un par de ellos durante el primer fitting de vestuario, algo encajó”, contó Pattinson. Aun así, aclaró que la semejanza nunca fue su objetivo principal: “No me parezco físicamente a él. Intentamos algo con mi cabello y no funcionó del todo”.

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Robert Pattinson definió como una obsesión su aproximación a Chris Hansen y destacó el magnetismo del periodista frente a cámara

El acento fue otro capítulo aparte. “Es un acento de locutor que mezcla varios estados. Es totalmente único, como la voz de Christopher Walken”, comparó el actor. Para encontrar la intensidad del personaje, Pattinson recurrió a referencias tan disímiles como Tony Montana en Scarface, Jerry Maguire, Gordon Gekko en Wall Street y el discurso de la libertad de Braveheart. “Nuestros instintos a veces son muy extraños”, reconoció entre risas.

La conexión personal de Oppenheim con Chris Hansen

Tanto Pattinson como Oppenheim insistieron en que Primetime no pretende ser un biopic convencional. A24 comercializa el film como “inspirado en hechos reales” y el guion de Singh se basa en el libro de Luke Dittrich Tonight on Dateline This Man Will Die. “Queríamos algo que se sintiera como un sueño febril”, definió Oppenheim.

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Oppenheim reveló además que su vínculo personal con el material data de antes de que existiera un guion: su esposa le regaló un cameo del propio Hansen en que el presentador lo felicitaba por su documental Sperm World y luego le pedía que tomara asiento. “Eso cristalizó en mi cabeza la idea de lo que podíamos hacer”, explicó el director.

Primetime se estrenó en competencia oficial en el Festival de Venecia 2026 y su elenco incluye a Merritt Wever, Skyler Gisondo, Matthew Maher, Bokeem Woodbine, Anna Faris y Phoebe Bridgers (A24)

Estreno en Venecia y fechas de distribución

El actor reconoció que encadenar Primetime con La Odisea, Mátate, Amor, El Drama y las siguientes entregas de Dune y The Batman lo dejó sin margen entre rodajes.

“Volé directamente de este set al de La Odisea y todavía podía escuchar el acento de Hansen en la mitad de mis tomas”, contó. “No sé muy bien quién soy después de todo esto, pero supongo que algún día lo descubriré”, agregó.

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Primetime se estrenó en competencia oficial en la 83.ª edición del Festival de Venecia el 5 de septiembre de 2026, donde compitió por el León de Oro. El reparto incluye a Merritt Wever, Skyler Gisondo, Matthew Maher, Bokeem Woodbine, Anna Faris y Phoebe Bridgers.