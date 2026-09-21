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Murió a los 44 años Sway DaSafo, el primer rapero sin contrato discográfico en ganar un premio Mobo

El músico británico de origen ghanés, que lanzó las carreras de artistas como KSI y Tiggs Da Author, falleció en su vivienda. Aún se desconocen las causas del deceso

Sway DaSafo murió a los 44 años en su casa de Ghana, informó la organización de los premios Mobo
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El rapero británico de origen ghanés Sway DaSafo murió a los 44 años en su casa de Ghana, informó el 17 de septiembre la organización de los premios Mobo, un reconocimiento británico a artistas y profesionales de la música.

La muerte de Derek Andrew Safo, conocido como Sway, cierra una carrera marcada por la independencia artística: en 2005 fue el primer intérprete sin contrato discográfico que ganó el premio Mobo a mejor artista de rap.

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Kash Ahmad, amigo del músico, confirmó a la BBC que Safo murió en Ghana. La noticia se hizo pública recién el 17 de septiembre, cuando la organización Mobo la difundió y expresó sus condolencias a la familia, los allegados y los seguidores del rapero. Sin embargo, la noticia ganó espacio en los titulares en las últimas horas. Hasta ahora no se ha informado públicamente la causa de muerte.

Un hombre con gafas y chaqueta verde señala hacia arriba en una azotea con edificios y cielo nublado de fondo
La muerte de Derek Andrew Safo, conocido como Sway, se conoció públicamente el 17 de septiembre y hasta el 21 de septiembre no se había informado la causa (Instagram/@swaydasafo)

Según publicó The Guardian, el reconocimiento de 2005 precedió al lanzamiento de su primer álbum y lo convirtió en una referencia para los artistas de rap que trabajaban fuera de las grandes discográficas.

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Su carrera combinó publicaciones propias, presencia en las listas británicas, colaboraciones con músicos de distintos géneros y el apoyo a nuevos talentos desde su sello.

El premio Mobo de 2005 consolidó su carrera independiente

Safo creció en el norte de Londres, en una familia de origen ghanés. De acuerdo con el diario británico, inició su actividad en los grupos Phynix Crew y One antes de publicar grabaciones como solista.

Tres hombres están en un escenario mientras dos personas en traje entregan un trofeo de cristal a un hombre con gorra y micrófono
Sway ganó en 2005 el premio Mobo a mejor artista de rap como el primer intérprete sin contrato discográfico en obtener ese reconocimiento (Instagram/@moboawards)

También se formó como productor y desarrolló un estilo que combinó grime, una vertiente británica que mezcla rap y música electrónica, con rap y música bailable.

En 2005 obtuvo el premio Mobo al mejor artista de rap, cuando todavía no había publicado un álbum y trabajaba sin contrato con una gran compañía.

La organización señaló en su homenaje que el galardón tuvo importancia para el rap del Reino Unido porque Safo superó en esa categoría a los estadounidenses 50 Cent y The Game.

Su álbum debut, This Is My Demo, salió en 2006 e incluyó Little Derek, que entró ese año entre los 40 primeros puestos de la lista británica de sencillos, según informó el sitio.

Primer plano de un hombre con gorra azul de béisbol que mira al frente con las manos juntas delante del rostro
Sway creció en el norte de Londres, pasó por Phynix Crew y One, y desarrolló un estilo que combinó grime, hip-hop y canciones de club (Instagram/@aksonline)

El disco fue nominado al premio Mercury, que obtuvo el álbum debut de Arctic Monkeys. Tras ese reconocimiento, Safo alcanzó proyección nacional desde una estructura propia.

Los éxitos de 2011 y 2012 ampliaron su llegada al público británico

Safo mantuvo su sello Dcypha Productions y luego se asoció con Konvict Music, la discográfica vinculada al cantante senegalés-estadounidense Akon.

Akon participó en The Signature LP, el segundo álbum de Sway, publicado en 2008, de acuerdo con el medio.

La mayor presencia comercial de Safo llegó después. Still Speedin’, con una participación de Kano y un fragmento de Ride on Time, alcanzó el puesto 19 de la lista británica en 2011.

Al año siguiente, Level Up, producida por Flux Pavilion, llegó al número 8. Ambas canciones le dieron sus mejores posiciones en las listas del Reino Unido, según el medio.

Hombre con barba, gafas y chaqueta verde mirando hacia un lado desde una terraza con edificios al fondo
This Is My Demo, el álbum debut de Sway lanzado en 2006, incluyó “Little Derek” y recibió una nominación al premio Mercury (Instagram/@swaydasafo)

El rapero también participó en Shifty, de Riz MC, el proyecto musical del actor y rapero Riz Ahmed. Sumó una aparición en No. 5 Collaborations Project de Ed Sheeran y colaboró con Tinchy Stryder, Akala, Mitchell Brothers y Donae’o.

Además, intervino en Off With Their Heads, el tercer álbum de Kaiser Chiefs, informó el diario británico.

Dcypha Productions acompañó los primeros pasos de KSI y Tiggs Da Author

La actividad de Safo como productor y responsable de sello fue otro componente de su recorrido. A través de Dcypha Productions, trabajó con artistas jóvenes, entre ellos KSI y Tiggs Da Author. Los tres publicaron en 2013 la canción No Sleep, según consignó The Guardian.

Hombre con camisa blanca y gafas apoyado en una barandilla blanca con palmeras y una piscina al fondo
Las canciones “Still Speedin’” y “Level Up” le dieron a Sway sus mejores posiciones en las listas británicas en 2011 y 2012 (Instagram/@swaydasafo)

La BBC informó que Safo continuaba trabajando en música nueva antes de su muerte. La emisora también recogió homenajes de artistas y figuras de la música británica.

Remi Burgz, presentadora de BBC Radio 1Xtra, lo definió como un pionero del rap del Reino Unido y recordó su influencia en la difusión del género en medios de alcance nacional.

Kash Ahmad declaró a la BBC que Safo era padre de Jalil y Ammar-Joseph, y de las gemelas Queen-Inaya y Queen-Imara, a quienes criaba como padre soltero en Ghana.

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