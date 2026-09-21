A cuánto llegarán el dólar y la inflación en 2027 según la estimación de las empresas argentinas

Las empresas no esperan un cambio en el programa económico el próximo año (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con el cierre del año cada vez más cerca, las empresas comenzaron a definir sus presupuestos para 2027 y a establecer las variables que utilizarán como referencia para planificar ventas, costos, inversiones y financiamiento. En un escenario marcado por las elecciones presidenciales, las compañías contemplan una mayor volatilidad financiera y cambiaria, aunque mantienen como supuesto central la continuidad del programa económico.

En ese marco, de acuerdo con una evaluación realizada por la consultora Abeceb, las empresas prevén un tipo de cambio de $1.900/$1.950 para diciembre de 2027, frente a una cotización estimada de $1.594 para el cierre de 2026. La consultora señala que, luego de la apreciación cambiaria registrada durante este año, se espera una estabilización relativa del tipo de cambio real, acompañada por una mayor oferta de divisas.

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En ese sentido, el escenario considera el crecimiento de sectores generadores de dólares, como energía y minería, junto con una política de acumulación de reservas por parte del Banco Central. La mejora de las exportaciones permitiría, además, reducir parcialmente la restricción externa que históricamente condicionó los ciclos de crecimiento de la economía argentina.

No obstante, las elecciones pueden generar episodios de volatilidad financiera y cambiaria y una mayor demanda preventiva de cobertura.

Las empresas prevén un tipo de cambio de $1.900/$1.950 para diciembre de 2027. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El dólar que esperan las empresas se ubica alrededor de un 5% por encima del que proyecta el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2027, que asciende a $1.847,6. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) arroja una cotización de $2.015,7 para el mismo período.

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En materia de precios, las empresas presupuestan una inflación ligeramente inferior al 30% para el cierre de 2026 y de aproximadamente 19% para 2027. El análisis advierte que, si bien la desinflación continuará, todavía persisten factores de inercia, mecanismos de indexación y una recomposición incompleta de precios relativos, con ajustes pendientes en tarifas, combustibles, transporte y otros precios regulados.

Por su parte, el Presupuesto 2027 estima una inflación anual de 29% para fin de año y de 18% para diciembre de 2027. Los analistas consultados por el BCRA en el REM proyectan 30% para el cierre de 2026 y 20,5% para diciembre del año siguiente.

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Para la actividad económica, la estimación de las empresas apunta a un crecimiento de 2,6% este año y de un nivel similar durante 2027, impulsado por la continuidad de la desinflación, una recuperación gradual de los ingresos y un mayor dinamismo de los sectores exportadores. La proyección es menos optimista que la del Ejecutivo, que espera que el PBI avance 3% y 4%, respectivamente.

El consumo también aparece dentro de las variables que las compañías deberán considerar al momento de definir sus ventas y objetivos para el próximo año. El sector empresarial proyecta una expansión del consumo privado de 2,9% en 2027, luego de un crecimiento cercano al 1,9% durante 2026. La mejora estaría sustentada en una recuperación del salario real de alrededor del 3% y en una expansión gradual del crédito.

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Las empresas esperan una recuperación del salario real de alrededor del 3%. REUTERS/Francisco Loureiro

“El consumo masivo comienza a estabilizarse después del fuerte ajuste en volúmenes, mientras los bienes durables tendrán mayor espacio de expansión. El canal será cada vez más determinante, con un e-commerce que continúa ganando participación y crece muy por encima de los canales tradicionales”, señaló el informe.

“A esto se suma una nueva geografía de la demanda, con mayor dinamismo en regiones vinculadas a energía, minería y actividades exportadoras, mientras los grandes centros urbanos seguirán mostrando comportamientos más heterogéneos. Para las compañías, 2027 exigirá presupuestos más segmentados por producto, territorio, canal y momento de compra”, agregó.

En el frente externo, las exportaciones cerrarían 2026 con una suba del 8% y crecerían otro 5% en 2027. Las importaciones, en tanto, tendrían una leve caída de 0,5% este año y aumentarían 5,6% el próximo, en línea con la recuperación de la actividad.

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El Presupuesto 2027 proyecta exportaciones por USD 124.801 millones e importaciones por USD 107.850 millones para este año. Para 2027, en tanto, estima exportaciones por USD 133.984 millones e importaciones por USD 118.424 millones, con un saldo favorable de USD 15.560 millones en la balanza de bienes y servicios.

El Presupuesto 2027 proyecta exportaciones por USD 124.801 millones e importaciones por USD 107.850 millones para este año (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo que respecta a las tasas de interés, la BADLAR se ubicaría en torno al 20% hacia fines de 2026 y continuaría descendiendo durante 2027, aunque las tasas activas bajarían a un ritmo más lento debido al riesgo crediticio, la morosidad y los márgenes de intermediación.

A su vez, la mayor demanda de cobertura vinculada al calendario electoral podría generar episodios de volatilidad que dificulten una reducción sostenida de las tasas.

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Según Abeceb, el programa financiero presentado para 2026-2027 (y los elevados niveles de rollover) reducen significativamente el riesgo de refinanciamiento, aun cuando el Tesoro pueda enfrentar una mayor demanda de cobertura por parte de los inversores.

“Este esquema permite transitar un 2027 sin necesidades de acceso al mercado internacional y constituye un soporte relevante para la estabilidad financiera”, señaló la consultora.

En este contexto, Mariana Camino, presidente y CEO de Abeceb, aseguró: “Para las firmas, la consolidación política posterior a 2027 permitirá extender el ciclo de estabilización y, sobre todo, acelerar una segunda fase de reformas estructurales enfocadas en materia tributaria, previsional y de normalización regulatoria. Ese escenario reduce el riesgo de reversión y favorece decisiones de inversión de mayor plazo”.

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“Además, refuerza la sustentabilidad fiscal, mejora incentivos microeconómicos, de productividad y de mayor competitividad en una economía integrada a un mundo desafiante con una geopolítica en el centro de la escena y una IA disruptiva para las planificaciones empresarias”, agregó.