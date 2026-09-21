Escribidores, el Festival Literario de América y Europa, llega a España con cuatro días de literatura, cine y debate

Ray Loriga, Sergio del Molino y Carme Riera en una imagen realizada con inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cáceres reunirá a una treintena de autores, cineastas y periodistas en Escribidores 2026, el Festival Literario de América y Europa que celebrará cuatro jornadas de diálogos y proyecciones entre el 23 y el 26 de septiembre. La programación, de acceso gratuito, girará en torno al lema “Pantallas y Literatura” y tendrá como sedes el Teatro Capitol y la Filmoteca de Extremadura. La quinta edición española de la cita, impulsada por la Cátedra Vargas Llosa, plantea un recorrido por los vínculos entre la escritura y el audiovisual. El cartel incluye a David Trueba, Ray Loriga, Ian Gibson, Ana Belén, Juan del Val, Manuel Jabois, César Rendueles, Sergio del Molino y Carme Riera, entre otros invitados.

La propuesta fue presentada el 11 de septiembre en el Palacio de la Isla. El secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, José Luis Gil Soto; el concejal de Cultura, Educación, Comercio y Capitalidad 2031 del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez, y el director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola, participaron en el acto. El programa comenzará el miércoles 23 en el Teatro Capitol. Tras el acto inaugural, David Trueba y Ray Loriga conversarán con Raúl Tola en el encuentro “De la página a la pantalla. Adaptar no es traicionar”, dedicado a los cambios y decisiones que supone trasladar una obra literaria al cine o a las series.

PUBLICIDAD

Tola indicó durante la presentación que el festival se organizará alrededor de tres ejes: literatura juvenil, narrativa para público adulto y producciones audiovisuales. Según avanzó, la agenda reunirá a participantes de España, América Latina y otros países para debatir sobre el intercambio entre ambos lenguajes. “Literatura y pantallas pueden convivir, retroalimentarse y encontrar un camino conjunto”, afirmó.

Carme Riera: recibirá el Premio Escribidores a la Trayectoria. Es una de las narradoras españolas más reconocidas y miembro de la Real Academia Española

El jueves 24, Inma Rubiales y Fernando Alcalá inaugurarán el ciclo “Escribir, el espejo del alma” con una conversación sobre la salud mental en la ficción juvenil. La jornada continuará en la Filmoteca de Extremadura con “La memoria prestada”, una sesión dedicada a Federico García Lorca que incluirá la proyección de La casa de Bernarda Alba, de Mario Camus, y un diálogo entre Ian Gibson y Ana Belén, moderado por Luis Alegre. Ese mismo día, Ramoncín y Lucía Méndez abordarán el diálogo con quienes sostienen posiciones distintas, dentro del bloque “Literatura y sociedad”. Juanma Lamet conducirá ese encuentro en el Teatro Capitol.

PUBLICIDAD

La programación del viernes 25 prevé un encuentro entre Juan del Val y Nativel Preciado sobre el agotamiento, con Edu Galán como moderador. Después, Iria G. Parente y Selene M. Pascual hablarán con Fernando Alcalá sobre las relaciones afectivas en la adolescencia. La Filmoteca dedicará otra sesión de “La memoria prestada” a Ernest Hemingway. Se proyectará Al otro lado del río y entre los árboles, dirigida por Paula Ortiz, y la cineasta conversará posteriormente con Antonio Soler. Luis Alegre también moderará esta actividad.

Ray Loriga: novelista y guionista, figura central de la literatura española contemporánea. Abrirá el festival junto a David Trueba

El sábado 26, la jornada de cierre se abrirá con el documental Mario Vargas Llosa, dedicatoria para el tercer milenio. Tras la proyección, Mariana Sipos y Juan Cruz participarán en un encuentro sobre el escritor peruano, fundador de la entidad que promueve el festival. Por la tarde, Manuel Jabois y César Rendueles analizarán la meritocracia y el esfuerzo en la sociedad contemporánea, con Ayanta Barilli como conductora. La agenda incluirá además La voz dormida, de Benito Zambrano, en una actividad dedicada a Dulce Chacón con la participación del director y del escritor Jesús Carrasco.

PUBLICIDAD

Uno de los actos centrales de la última jornada será la entrega del Premio Escribidores a la Trayectoria a Carme Riera. Tras el reconocimiento, Paco Cabezas, Paloma Rando y Sergio del Molino debatirán sobre la escritura de series en España, desde la construcción de personajes hasta la estructura de los relatos audiovisuales.

Sergio del Molino: escritor y ensayista, conocido por obras como "La España vacía" y por su intervención en debates sobre cultura y sociedad (Foto: Jeosm)

Jorge Suárez sostuvo que la elección de la ciudad como sede refleja su apuesta cultural y su preparación en el camino hacia la Capitalidad 2031. Gil Soto, por su parte, remarcó el papel de los textos literarios como origen de guiones teatrales, cinematográficos y televisivos, y destacó la participación de autores extremeños como Rubiales y Carrasco.

PUBLICIDAD

Escribidores celebró su primera edición española en Málaga en 2022, con Colombia como país invitado. En los años siguientes, el festival extendió actividades a Sevilla, Granada, Almería y Cádiz. La convocatoria de 2025, bajo el lema “Fusión, mestizaje y palabra”, reunió a más de cuarenta escritores e intelectuales. El proyecto también desarrolló ediciones en México desde 2024 y en Quito desde 2025. La llegada a Cáceres incorpora a Extremadura a este itinerario de encuentros entre autores y lectores de Europa y América.