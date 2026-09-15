La fiscalía no pedirá la pena de muerte para el hijo de Rob Reiner por el asesinato de sus padres

Nick Reiner asiste a una audiencia judicial por el asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner, cuya imagen aparece en un recuadro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La fiscalía de Los Ángeles no solicitará la pena de muerte para Nick Reiner, el hijo de Rob Reiner, acusado de asesinar a sus padres en su casa de Brentwood, California, en diciembre pasado. Si es declarado culpable, la pena máxima que podría recibir será cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, informó el fiscal de distrito Nathan Hochman.

Hochman explicó que la decisión fue tomada después de una revisión de los factores agravantes y atenuantes del caso. La fiscalía también habló con los familiares de las víctimas, los fiscales y las fuerzas de seguridad antes de descartar la pena capital.

PUBLICIDAD

ABC News añadió que Jake y Romy Reiner, hermanos del acusado, dejaron “muy claras” sus opiniones sobre la pena de muerte. Según esa cadena, la fiscalía tuvo en cuenta esas posturas al adoptar la decisión final.

Qué cargos enfrenta Nick Reiner

Nick Reiner comparece ante el Tribunal Superior de Los Ángeles el 29 de abril de 2026, acusado del asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner, según se muestra en este dibujo de la sala (REUTERS/Mona Edwards)

Nick Reiner, que cumplió 33 años este lunes, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Rob y Michele Singer Reiner.

También está acusado de haber utilizado un cuchillo y de haber cometido los homicidios con circunstancias agravantes, entre ellas el asesinato múltiple y la emboscada.

Reiner se declaró inocente y permanece detenido sin derecho a fianza. Todavía no hay una fecha para el juicio, que, según la previsión del fiscal Hochman, no se celebrará antes de 2027.

PUBLICIDAD

La disputa por las transcripciones del gran jurado

La audiencia del martes también abordó si deben divulgarse las transcripciones del gran jurado que llevaron a la acusación formal, según CNN y ABC News. Ambas fuentes indicaron que Jake y Romy Reiner pidieron que esos documentos sigan sellados.

Rob y Michele se casaron en 1989 y tuvieron tres hijos (Instagram/@michelereiner)

Hochman dijo, en declaraciones recogidas por CNN, que los hermanos sostienen que la difusión pública de los detalles y pruebas del caso les causaría más trauma y más daño. Mientras que la fiscalía expuso al tribunal que no cree que la publicación perjudique la investigación ni el derecho del acusado a un juicio justo e imparcial.

Pese a esa postura, la fiscalía dejó la decisión en manos del juez, según CNN y ABC News.

Una vida en Hollywood

Jamie Lee Curtis habla durante un homenaje a Rob Reiner en la 78.ª edición de los premios Emmy en Los Ángeles, el 14 de septiembre de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

La trayectoria de Rob Reiner fue recordada este lunes durante la ceremonia de los premios Emmy. El actor y director obtuvo un premio póstumo a “Mejor actor invitado en una serie de comedia” por su participación en “The Bear” y fue homenajeado por su amiga y compañera de reparto en la serie, Jamie Lee Curtis.

PUBLICIDAD

“Era generoso, amable y divertidísimo, y amigo de todos”, dijo Curtis durante el homenaje. También recordó a Michele Singer Reiner, esposa de Reiner durante 36 años, y a las demás personas vinculadas a la industria que murieron este año.

Fotografía de archivo de velas, flores y notas dejadas por admiradores en la estrella del fallecido director estadounidense Rob Reiner en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, California (EFE/Ted Soqui)

Reiner alcanzó primero la popularidad como actor en “All in the Family”, donde interpretó a Michael “Meathead” Stivic, el yerno liberal de Archie Bunker. El papel le valió dos premios Emmy. Después consolidó una carrera como director con películas como “This is Spinal Tap”, “Stand By Me”, “A Few Good Men” y “When Harry Met Sally”.

Fue durante el rodaje de esta última película cuando conoció a Singer, fotógrafa con quien se casó poco después. La pareja tuvo tres hijos. Nick, el segundo, colaboró con su padre en el guion de “Being Charlie”, una película de 2015 inspirada en parte en las experiencias que atravesó durante su adolescencia con la adicción y la falta de vivienda.

PUBLICIDAD