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Se reveló la conversación telefónica que mantuvieron los hijos de Rob Reiner tras su asesinato: “Entré en estado de shock”

Jake Reiner relató cómo recibió la noticia del ataque mortal en la casa familiar de Los Ángeles y habló con franqueza sobre la ira que siente

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Singer Reiner
Jake Reiner sostuvo en su primera entrevista que la muerte de sus padres le dejó rabia y shock por no haber podido evitar lo ocurrido (Instagram/@michelereiner)
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Jake Reiner reveló la angustia que vivió la mañana del 14 de diciembre, cuando su hermana Romy Reiner lo llamó para contarle que habían asesinado a sus padres, el director Rob Reiner y la productora Michele Reiner, en su residencia del barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

En su primera entrevista en profundidad, concedida a la cadena local KABC-TV, Jake describió el momento en que ignoró la primera llamada de su hermana.

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“Pensé, en ese momento, que estaba en medio de algo, que ya la llamaría”, relató. “Entonces ella llamó de inmediato otra vez, y en ese punto supe que algo estaba mal”.

Romy había llegado a la casa familiar y encontrado el cuerpo de su padre. Al hablar con su hermano, le transmitió una segunda noticia que lo paralizó.

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“Ella dijo: ‘No puedo encontrar a mamá’”, recordó Jake en declaraciones a KABC-TV. “Entré de inmediato en estado de shock”.

Un hombre con camisa verde mira a un lado junto a un recuadro circular con la imagen de un hombre y una mujer
El hijo del fallecido cineasta contó a KABC-TV cómo fue la llamada de su hermana Romy Reiner en la que se enteró del asesinato de sus padres en Brentwood, Los Ángeles (Composición)

Ambos padres fueron hallados sin vida en el domicilio. Las causas de muerte correspondieron a múltiples heridas por objeto cortante, y la manera de morir fue clasificada como homicidio.

Al referirse al impacto emocional de los asesinatos, Jake expresó la rabia que lo consume. “Para mí, se manifiesta en ira. Se manifiesta en rabia, en lo injusto que fue esto, en que yo no tuve voz en lo que pasó”, dijo al programa.

Y agregó: “No pude evitar que sucediera. No tuve elección en el asunto. Solo tengo que aceptar la realidad. Y para mí, esa es una de las partes más irritantes de todo esto”.

Su hermano Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado horas después de que se descubrieran los cuerpos, cerca de la Universidad del Sur de California. Actualmente permanece recluido sin derecho a fianza en el Centro Correccional Torres Gemelas de Los Ángeles, tras ser imputado por el doble asesinato.

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Singer Reiner
Romy Reiner halló a su padre en la casa familiar y no pudo encontrar a su madre antes de que ambos fueran encontrados sin vida en el domicilio (Instagram/@romyreiner)

Hasta el momento, Nick se ha declarado inocente de todos los cargos. “Está en la cárcel”, expresó Jake sobre su hermano. “Es como si hubiera perdido físicamente a mis padres, y luego Nick fue arrestado. Ahora solo somos Romy y yo, y tenemos que navegar por esto solos, esencialmente”.

Jake Reiner declinó responder la mayoría de las preguntas sobre Nick, aunque confirmó que ambos no han tenido contacto desde los hechos.

Recordó que sus padres siempre intentaron ayudar a Nick, quien atravesó problemas de adicción y salud mental.

“Mis padres tenían amor incondicional por los tres”, afirmó. “Nunca dejaron de querer ayudarlo. Nunca dejaron de ayudarlo”.

Ese vínculo quedó plasmado en Being Charlie, película de 2015 escrita por Nick y dirigida por Rob, que el padre concibió como un intento de conectar con su hijo.

Nick Reiner fue arrestado cerca de la Universidad del Sur de California y permanece detenido sin fianza por el doble asesinato de Rob Reiner y Michele Reiner (CHRIS TORRES/Pool vía REUTERS)
Nick Reiner fue arrestado cerca de la Universidad del Sur de California y permanece detenido sin fianza por el doble asesinato de Rob Reiner y Michele Reiner (CHRIS TORRES/Pool vía REUTERS)

Jake y Romy Reiner declararon ante el gran jurado

Jake y Romy Reiner testificaron ante el gran jurado de Los Ángeles que terminó por acusar formalmente a su hermano Nick Reiner por el doble crimen, según confirmó la Fiscalía del Condado de Los Ángeles.

El gran jurado devolvió la acusación formal en julio, aunque no fue levantada hasta el 12 de agosto.

Nick enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, con la circunstancia agravante de que los crímenes se cometieron mediante emboscada, además de un cargo por uso de arma blanca.

Esto fue una traición por parte de alguien que era amado y en quien confiaban las mismas personas que presuntamente mató”, declaró el fiscal del Condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, en un comunicado difundido por People.

“Esperamos que la acusación formal devuelta por el gran jurado nos acerque un paso más a un juicio y a la obtención de justicia”, añadió.

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Singer Reiner
Jake y Romy Reiner declararon ante el gran jurado de Los Ángeles que acusó a Nick Reiner por dos cargos de asesinato en primer grado y un cargo por uso de arma blanca (Instagram/@michelereiner)

De ser declarado culpable, Nick podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los fiscales aún no han decidido si solicitarán la pena capital.

En una petición de sucesión presentada en junio, Nick había solicitado acceso a un fideicomiso de 1,5 millones de dólares establecido por sus padres, con el argumento de que necesitaba los fondos para reincorporar a su abogado defensor, Alan Jackson. La solicitud fue denegada a principios de este mes.

En los días posteriores a la muerte de sus padres, Jake y Romy difundieron un comunicado conjunto en el que pidieron privacidad.

“Las palabras ni siquiera comienzan a describir el dolor inimaginable que experimentamos cada momento del día”, escribieron. “La horrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos”.

Nick Reiner tiene prevista una audiencia preliminar para el 15 de septiembre de 2026.

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