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Harrison Ford reveló cómo consiguió el papel de Han Solo mientras trabajaba como carpintero: “Pensé que les hacía un favor”

El actor recordó el inesperado encuentro con George Lucas durante las audiciones de Star Wars y explicó la maniobra del director de casting que terminó cambiando su carrera

Harrison Ford vio llegar a Richard Dreyfuss a una prueba mientras él barría los pasillos con su cinturón de herramientas
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Harrison Ford estaba barriendo un pasillo con el cinturón de carpintero puesto cuando, sin buscarlo, quedó en el camino de uno de los papeles más recordados de la historia del cine. El actor contó los detalles de aquel episodio en una aparición reciente en el podcast Where Everybody Knows Your Name, conducido por Ted Danson y Woody Harrelson, transmitida en mayo de 2026.

La anécdota se remonta a mediados de los años 70, cuando Ford todavía combinaba pequeños papeles en Hollywood con trabajos de carpintería para cubrir sus gastos. Uno de esos encargos lo llevó a instalar una puerta en las oficinas de Francis Ford Coppola, director cercano de George Lucas, quien por entonces buscaba actores para una producción de ciencia ficción que nadie imaginaba se transformaría en un fenómeno mundial: Star Wars.

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Un encuentro que parecía casual en las oficinas de Coppola

Trailer - Star Wars Una Nueva Esperanza
Harrison Ford contó que consiguió el papel de Han Solo mientras trabajaba como carpintero y barría durante el casting de Star Wars

Lucas utilizó ese mismo espacio para realizar las pruebas de casting de su película, lo que puso a Ford y a los aspirantes al papel bajo el mismo techo durante varios días. Fue en ese contexto donde el actor presenció la llegada de Richard Dreyfuss, ya consolidado en Hollywood tras protagonizar Tiburón, para su entrevista con el director.

“Estoy ahí barriendo y entra George con Richard Dreyfuss para la primera entrevista de Star Wars”, relató Ford en el podcast, según recogió el sitio especializado Syfy. “Estaba ahí con mi cinturón de carpintero y una escoba en la mano. No soy una estrella de cine como Richard Dreyfuss”, agregó el actor sobre el contraste que sintió en ese momento.

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Han Solo
George Lucas buscaba el elenco de Star Wars en oficinas donde Harrison Ford hacía trabajos de carpintería para Francis Ford Coppola

El plan que el director de casting mantuvo en secreto

Lo que Ford interpretó como una coincidencia fue, en realidad, una maniobra calculada por el director de casting Fred Roos, fallecido en 2024.

Según relató el propio Roos en el libro The Making of Star Wars: The Definitive Story Behind the Original Film, del autor J. W. Rinzler, había organizado deliberadamente que Ford estuviera trabajando en esas oficinas mientras Lucas realizaba las pruebas. “Conseguir que George considerara a Harrison requirió algunos rodeos”, reconoció en ese texto.

En lugar de presentarlo como candidato formal, algo que Lucas habría rechazado de entrada, Roos le pidió a Ford que leyera los diálogos junto a los actores que sí estaban en proceso de audición oficial. El propio Ford explicó que aceptó sin sospechar nada: “Pensaba que les estaba haciendo un favor”.

La resistencia de Lucas por un trabajo anterior

La reticencia inicial del director tenía una razón concreta. Lucas ya había trabajado con Ford en American Graffiti (1973) y no quería que el público asociara a los protagonistas de Star Wars con esa película previa. Su búsqueda apuntaba a rostros nuevos que le dieran a la saga una identidad propia, sin referencias anteriores.

Sin embargo, a medida que Ford leía los parlamentos junto a los candidatos oficiales, la percepción de Lucas cambió. El director reconoció años después, también en el libro de Rinzler, que buscaba a alguien con las características de Ford, aunque al principio lo había descartado por su paso por American Graffiti. La insistencia de Roos terminó por inclinar la decisión final.

La insistencia de Fred Roos llevó a George Lucas a reconocer que Harrison Ford tenía las características que buscaba para Han Solo (EFE/EPA/CHRISTIAN MONTERROSA/Archivo)
La insistencia de Fred Roos llevó a George Lucas a reconocer que Harrison Ford tenía las características que buscaba para Han Solo (EFE/EPA/CHRISTIAN MONTERROSA/Archivo)

Dos meses para entender que ya tenía el papel

El desenlace incluye un giro adicional. Cuando el equipo de producción decidió su elenco, Ford ya había sido elegido para interpretar a Han Solo, pero el propio actor reconoció que tardó cerca de dos meses en entender que, durante aquellas jornadas con la escoba y el cinturón de herramientas, había estado siendo evaluado formalmente para uno de los papeles principales. “No pensé que me estaban probando. Pensé que les estaba haciendo un favor. Así de afortunado soy”, resumió en el podcast.

Star Wars se estrenó en 1977 con un presupuesto de 11 millones de dólares y recaudó más de 775 millones de dólares en todo el mundo, según datos de Box Office Mojo y The Numbers. El personaje de Han Solo se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la cultura popular del siglo XX, y Ford volvió a interpretarlo en cuatro entregas posteriores de la saga a lo largo de más de cuatro décadas.

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