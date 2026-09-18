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La próxima serie de Marvel no contará con inteligencia artificial, según asegura su creador: así será ‘VisionQuest’

La serie contará con varios personajes vinculados a la inteligencia artificial como JARVIS, FRIDAY o Ultrón, pero no por ello ha habido que emplear esa misma tecnología

Imagen de 'VisionQuest'
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La serie VisionQuest no utilizó inteligencia artificial generativa durante su producción, según afirmó Terry Matalas, responsable de la próxima serie de Marvel para Disney+. La ficción sí abordará el avance de estas tecnologías a través de la historia de Vision y de un mundo situado dentro de su mente. La serie no prescindirá de personajes vinculados con la inteligencia artificial: JARVIS, FRIDAY, EDITH, DUM-E, U y Ultrón estarán presentes como avatares humanos en el espacio mental de Vision. La diferencia, según el equipo, es que los decorados, diseños y efectos físicos fueron realizados por artistas y técnicos, sin herramientas generativas.

Matalas fue consultado durante una visita al rodaje realizada por ScreenRant en Pinewood Studios, Reino Unido, en mayo de 2025. Ante la pregunta sobre el uso de inteligencia artificial generativa, respondió: “No, en absoluto. No ha habido necesidad”. El responsable de la serie explicó que los diseños del proyecto toman referencias de la forma en que las herramientas de IA procesan información. Según indicó, esa decisión permitió que la ficción comentara el debate actual sobre estas tecnologías. Will Hughes-Jones, diseñador de producción de VisionQuest, reiteró que la inteligencia artificial no intervino en la realización de la serie. El equipo recurrió al trabajo manual para representar una versión visual de los resultados defectuosos que ofrecían algunos programas de IA en 2025.

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Una de las principales locaciones de la producción es el llamado Mundo Mental, una casa dentro de la mente de Vision. Allí, los elementos del mobiliario presentan errores deliberados: barandillas que no alcanzan el final de las escaleras, sillas incrustadas a medias en las paredes y adornos repetidos en distintas habitaciones. Hughes-Jones explicó que esos recursos reflejan una idea expuesta en la serie: la inteligencia artificial reutiliza palabras e imágenes creadas por personas. Por esa razón, el set repite girasoles, naranjas y limones en cuadros, muebles y otros objetos de la casa.

La producción construyó dos grandes sets para la serie. El primero recrea dos calles de Madripoor, la ciudad ficticia del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) asociada con el crimen y los mercados clandestinos. Según el reporte de ScreenRant, las calles de Madripoor fueron llenadas con puestos, carros, escaparates y objetos de utilería. Uno de los edificios se llama Princess Bar, una referencia a una locación de los cómics de Marvel. El segundo escenario, el Mundo Mental, concentra una parte de la historia de Vision. La vivienda cambia de apariencia según el estado emocional del personaje interpretado por Paul Bettany. Una pared de licra permite que integrantes del equipo introduzcan sus manos desde atrás para simular que intentan atrapar a Vision cuando siente estrés. La cocina, a su vez, tiene un horno con opciones de cara feliz y cara triste.

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VisionQuest presenta un nuevo tráiler.

Así será ‘VisionQuest’

También hay marcos de puertas que se deforman, rejas que cubren los accesos y un ascensor con luces intermitentes. Fuera de las ventanas, el equipo construyó un fondo parecido a la pantalla de espera de Windows XP, cuyos colores varían de acuerdo con el ánimo de Vision. La casa incluye referencias al personaje y a la tecnología. Hay motivos de la Gema de la Mente en cojines, pinturas y paredes. El refrigerador de Vision contiene envases de leche con símbolos de wifi y niveles de batería, mientras que los armarios guardan productos ficticios como Visto gravy, Ram y salsa picante Firewall.

La trama de VisionQuest continuará el recorrido de Vision tras WandaVision. Matalas señaló que el personaje perdió a Wanda Maximoff y quedó separado de los hijos que ella creó durante la historia previa. La serie lo sitúa en una búsqueda de identidad y de vínculos familiares. La llegada de Tommy Shepherd, personaje interpretado por Rauridh Mollica y asociado con Tommy Maximoff, será parte de ese conflicto. Dentro del Mundo Mental, Vision convivirá con versiones humanas de las inteligencias artificiales creadas o utilizadas por Tony Stark. Matalas describió a estos personajes como presencias que ayudan al protagonista a comprender distintas facetas de la humanidad.

VisionQuest será la tercera producción de una trilogía iniciada con WandaVision y continuada con Agatha All Along. Christopher Byrne, director del primer episodio, definió la nueva serie como “la segunda rama” de la historia iniciada por WandaVision. Matalas dijo que la ficción retoma la búsqueda personal de Vision después de los hechos de aquella serie. El personaje también conoce el destino de Wanda Maximoff, cuya muerte fue planteada en Doctor Strange en el multiverso de la locura, estrenada en 2022. Agatha All Along mostró que el alma de Billy Maximoff ocupó el cuerpo de William Kaplan. En VisionQuest, la historia abordará el recorrido de Tommy, el otro hijo de Wanda y Vision. Mollica evitó confirmar si Tommy desarrollará la velocidad que el personaje posee en los cómics. “Es un misterio que no me siento cómodo respondiendo”, declaró el actor. La serie tendrá ocho episodios y comenzará a estrenarse en Disney+ en octubre de 2026.

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