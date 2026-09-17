Nicaragua

Reporteros Sin Fronteras España pide al Gobierno español una intervención urgente ante Estados Unidos por el caso Galeano

El comunicador nicaragüense nacionalizado español fue arrestado el 14 de septiembre en Orlando y está recluido en el centro correccional Baker, con una audiencia migratoria prevista para el 2 de octubre

Luis Galeano (FOTO/LA PRENSA/Uriel Molina)
Luis Galeano (FOTO/LA PRENSA/Uriel Molina)
Guardar

El periodista nicaragüense nacionalizado español Luis Manuel Chavarría Galeano permanece detenido en Florida y afronta una posible deportación a Nicaragua, el país del que huyó en 2018 por la persecución contra su trabajo.

Reporteros Sin Fronteras España pidió al Gobierno español una intervención urgente ante Estados Unidos para activar su protección consular y evitar su expulsión.

PUBLICIDAD

Galeano, director del programa radiofónico y digital Café con Voz, fue arrestado el 14 de septiembre en Orlando mientras trabajaba como conductor de Uber. Está recluido en el centro correccional Baker y tiene una audiencia ante un juez de inmigración prevista para el 2 de octubre.

La organización solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y al Consulado General de España en Miami que comuniquen formalmente a las autoridades estadounidenses que Galeano es ciudadano español, periodista perseguido y exiliado.

También reclamó gestiones diplomáticas para impedir su envío a Nicaragua y, si Estados Unidos resuelve expulsarlo, que se considere su traslado a España.

La nacionalidad española de Galeano fue concedida por carta de naturaleza mediante el Real Decreto 449/2025, del 3 de junio de 2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 4 de julio de ese año. Antes, en febrero de 2023, las autoridades nicaragüenses lo incluyeron entre 94 personas despojadas de su nacionalidad y calificadas como “traidores a la patria”.

PUBLICIDAD

La nacionalidad española de Luis Galeano fue concedida por carta de naturaleza mediante el Real Decreto 449/2025 y publicada en el BOE en julio de 2025./ (Reporteros sin Fronteras España)
La nacionalidad española de Luis Galeano fue concedida por carta de naturaleza mediante el Real Decreto 449/2025 y publicada en el BOE en julio de 2025./ (Reporteros sin Fronteras España)

El riesgo de volver al país del que huyó en 2018

El periodista abandonó Nicaragua durante la oleada de protestas de 2018 y la represión que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejerció contra medios y periodistas independientes. Desde el exilio, continuó con su actividad profesional.

Su eventual retorno lo expondría a un país donde el periodismo independiente fue erradicado y centenares de comunicadores fueron encarcelados o forzados al exilio, sostuvo Reporteros Sin Fronteras España. Nicaragua ocupa el puesto 168 entre los 180 países y territorios evaluados en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de la organización, lo que la sitúa como el peor país de América Latina para ejercer el periodismo.

“España no puede permanecer al margen cuando un periodista perseguido por ejercer su profesión, que además es ciudadano español, se encuentra detenido en Estados Unidos y afronta el riesgo de ser enviado a un país del que huyó por la persecución contra su trabajo periodístico y donde le espera el peor de los destinos si es deportado”, afirmó Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras España.

La situación migratoria de Galeano también motivó pedidos de diversas asociaciones de periodistas a las autoridades estadounidenses para que lo liberen y protejan a quienes huyeron de Nicaragua por la persecución vinculada a su profesión, sin tratarlos como objetivos de la aplicación de las leyes migratorias.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojó a Luis Galeano de su nacionalidad en 2023 e incluyó al periodista entre 94 personas calificadas como “traidores a la patria”. /(REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojó a Luis Galeano de su nacionalidad en 2023 e incluyó al periodista entre 94 personas calificadas como “traidores a la patria”. /(REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió a Estados Unidos que evite la deportación, garantice un proceso justo y asegure el acceso del periodista a una defensa legal. Reporteros Sin Fronteras España consideró que la cercanía de la audiencia migratoria obliga a una actuación diplomática inmediata.

“Luis Galeano es ciudadano español y España debe hacer valer todos los instrumentos diplomáticos y consulares a su alcance para garantizar su seguridad y evitar que sea devuelto a un país donde su trayectoria periodística ya le ha convertido en objetivo de persecución”, agregó Rodríguez Cachera. La organización pidió al Gobierno español mantener un seguimiento activo del caso hasta la resolución del procedimiento migratorio e informar sobre las gestiones realizadas para protegerlo.

Temas Relacionados

Reporteros Sin FronterasDeportaciónLibertad de prensaNicaragua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La CIDH solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas urgentes para nueve presos en Nicaragua

La solicitud llega tras denuncias sobre encierro prolongado, falta de cuidados sanitarios y represalias dentro del penal nicaragüense, mientras el Estado no habría entregado datos sobre acciones efectivas desde 2025

La CIDH solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas urgentes para nueve presos en Nicaragua

Por qué la expansión de Punta Huete en Nicaragua encendió una alarma de seguridad nacional en Estados Unidos

Una obra lejos de la capital, un financiamiento externo y una advertencia en Washington abren un escenario que va más allá de la aviación civil

Por qué la expansión de Punta Huete en Nicaragua encendió una alarma de seguridad nacional en Estados Unidos

Organizaciones opositoras piden a Estados Unidos proteger al periodista Luis Galeano ante una posible deportación a Nicaragua

Una carta enviada el 15 de septiembre a las autoridades migratorias solicita medidas para el comunicador, bajo custodia del ICE, al advertir que su retorno a Nicaragua podría amenazar su libertad e integridad

Organizaciones opositoras piden a Estados Unidos proteger al periodista Luis Galeano ante una posible deportación a Nicaragua

Freedom House alerta por posible represión transnacional tras el segundo atentado armado contra un opositor nicaragüense

La organización estadounidense dijo que un exintegrante de la Contra fue baleado en San José por dos agresores no identificados y pidió a las autoridades costarricenses una pesquisa rápida, exhaustiva e imparcial

Freedom House alerta por posible represión transnacional tras el segundo atentado armado contra un opositor nicaragüense

“Si no eres mía, tampoco de él”: las amenazas previas al asesinato de una madre nicaragüense en Miami

Apenas cuatro horas después de haber conversado con su madre en Nicaragua, Jessica Torres Aguirre fue asesinada a tiros dentro de su casa presuntamente por su expareja

“Si no eres mía, tampoco de él”: las amenazas previas al asesinato de una madre nicaragüense en Miami

TECNO

Pese a los riesgos, Bill Gates cree que la IA “ayudará a producir suficientes alimentos y erradicar enfermedades”

Pese a los riesgos, Bill Gates cree que la IA “ayudará a producir suficientes alimentos y erradicar enfermedades”

Mark Zuckerberg descarta frenar la carrera de la IA: “La gente no querrá usar modelos que no se ajusten a sus intereses”

La IA ahora toman decisiones y deja de lado solo la redacción de correos en las empresas

Epic Games regala dos juegos que acaban de estrenarse en su tienda

Aniimo ya está en GeForce NOW: todos los juegos que llegan a la nube de Nvidia

ENTRETENIMIENTO

‘Un sueño posible’: a 17 años de su estreno, la película protagonizada por Sandra Bullock regresó al Top 10 de Netflix

‘Un sueño posible’: a 17 años de su estreno, la película protagonizada por Sandra Bullock regresó al Top 10 de Netflix

Brad Pitt revela cómo vivió la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “Fue una noche increíble”

Seth Green recordó su salto a la fama: “Fue en un período realmente incómodo”

Se confirmó que Lady Gaga y Michael Polansky tuvieron una hija, este es el nombre de la pequeña

Evelyn Lima Dantas, influencer brasileña, fue asesinada a tiros tras ser sacada por la fuerza de su casa

MUNDO

Quién es Palmer Luckey, el empresario de Silicon Valley que quiere transformar la industria de defensa de Estados Unidos

Quién es Palmer Luckey, el empresario de Silicon Valley que quiere transformar la industria de defensa de Estados Unidos

El petróleo cayó tras el anuncio sobre la reparación del oleoducto en Arabia Saudita

Los mieleros regentes están en peligro de extinción, perdieron su canto y un programa australiano busca devolvérselo

La primera ministra de Japón reorganizó su gabinete en medio de las exigencias de Estados Unidos

Ni electricidad ni motor: un joven congoleño desafió a las cintas de correr con un invento de madera