Reporteros Sin Fronteras España pide al Gobierno español una intervención urgente ante Estados Unidos por el caso Galeano

Luis Galeano (FOTO/LA PRENSA/Uriel Molina)

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El periodista nicaragüense nacionalizado español Luis Manuel Chavarría Galeano permanece detenido en Florida y afronta una posible deportación a Nicaragua, el país del que huyó en 2018 por la persecución contra su trabajo.

Reporteros Sin Fronteras España pidió al Gobierno español una intervención urgente ante Estados Unidos para activar su protección consular y evitar su expulsión.

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Galeano, director del programa radiofónico y digital Café con Voz, fue arrestado el 14 de septiembre en Orlando mientras trabajaba como conductor de Uber. Está recluido en el centro correccional Baker y tiene una audiencia ante un juez de inmigración prevista para el 2 de octubre.

La organización solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y al Consulado General de España en Miami que comuniquen formalmente a las autoridades estadounidenses que Galeano es ciudadano español, periodista perseguido y exiliado.

También reclamó gestiones diplomáticas para impedir su envío a Nicaragua y, si Estados Unidos resuelve expulsarlo, que se considere su traslado a España.

La nacionalidad española de Galeano fue concedida por carta de naturaleza mediante el Real Decreto 449/2025, del 3 de junio de 2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 4 de julio de ese año. Antes, en febrero de 2023, las autoridades nicaragüenses lo incluyeron entre 94 personas despojadas de su nacionalidad y calificadas como “traidores a la patria”.

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La nacionalidad española de Luis Galeano fue concedida por carta de naturaleza mediante el Real Decreto 449/2025 y publicada en el BOE en julio de 2025./ (Reporteros sin Fronteras España)

El riesgo de volver al país del que huyó en 2018

El periodista abandonó Nicaragua durante la oleada de protestas de 2018 y la represión que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejerció contra medios y periodistas independientes. Desde el exilio, continuó con su actividad profesional.

Su eventual retorno lo expondría a un país donde el periodismo independiente fue erradicado y centenares de comunicadores fueron encarcelados o forzados al exilio, sostuvo Reporteros Sin Fronteras España. Nicaragua ocupa el puesto 168 entre los 180 países y territorios evaluados en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de la organización, lo que la sitúa como el peor país de América Latina para ejercer el periodismo.

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“España no puede permanecer al margen cuando un periodista perseguido por ejercer su profesión, que además es ciudadano español, se encuentra detenido en Estados Unidos y afronta el riesgo de ser enviado a un país del que huyó por la persecución contra su trabajo periodístico y donde le espera el peor de los destinos si es deportado”, afirmó Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras España.

La situación migratoria de Galeano también motivó pedidos de diversas asociaciones de periodistas a las autoridades estadounidenses para que lo liberen y protejan a quienes huyeron de Nicaragua por la persecución vinculada a su profesión, sin tratarlos como objetivos de la aplicación de las leyes migratorias.

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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojó a Luis Galeano de su nacionalidad en 2023 e incluyó al periodista entre 94 personas calificadas como “traidores a la patria”. /(REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió a Estados Unidos que evite la deportación, garantice un proceso justo y asegure el acceso del periodista a una defensa legal. Reporteros Sin Fronteras España consideró que la cercanía de la audiencia migratoria obliga a una actuación diplomática inmediata.

“Luis Galeano es ciudadano español y España debe hacer valer todos los instrumentos diplomáticos y consulares a su alcance para garantizar su seguridad y evitar que sea devuelto a un país donde su trayectoria periodística ya le ha convertido en objetivo de persecución”, agregó Rodríguez Cachera. La organización pidió al Gobierno español mantener un seguimiento activo del caso hasta la resolución del procedimiento migratorio e informar sobre las gestiones realizadas para protegerlo.

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