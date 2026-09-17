El Salvador

El Salvador atendió aproximadamente mil casos de dengue en el último mes y mantiene tendencia al alza

El Ministerio de Salud informó que la red hospitalaria acumula seis semanas de aumento en arbovirosis y 4,149 atenciones hasta la semana epidemiológica 35; 36 personas fueron hospitalizadas y se confirmaron dos muertes

El Ministerio de Salud de El Salvador reportó aproximadamente mil casos sospechosos de dengue en el último mes y seis semanas al alza por arbovirosis. REUTERS/Rodolfo Buhrer
El Ministerio de Salud de El Salvador reportó aproximadamente mil casos sospechosos de dengue en el último mes y seis semanas al alza por arbovirosis. REUTERS/Rodolfo Buhrer
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Aproximadamente mil casos sospechosos de dengue se han registrado en el territorio salvadoreño durante el último mes, las autoridades señalaron que se han registrado seis semanas al alza por cuadros de arbovirosis en la red hospitalaria, según la más reciente actualización del Boletín Epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud (Minsal).

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 35, que comprendió del 30 de agosto al 5 de septiembre, las autoridades señalaron que la enfermedad viral acumuló un total de 4,149 casos atendidos.

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Dicha actualización surgió luego de un retraso de cuatro semanas, durante el cual no se brindaron detalles sobre el avance de la enfermedad.

Del total de casos sospechosos de dengue reportados por Salud, 1,776 corresponden a niños, lo que equivale al 42.8%.

Fotografía macro de un mosquito Aedes aegypti con cuerpo oscuro, patas rayadas y alas traslúcidas, sobre una superficie clara con fondo desenfocado.
Un mosquito Aedes aegypti se posa sobre una superficie clara y muestra los detalles de su cuerpo oscuro, patas rayadas y alas traslúcidas en un encuadre macro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de este escenario, los cuadros de dengue ya han superado la zona de éxito. Con una tendencia al alza, el monitoreo epidemiológico los coloca por debajo de la línea de seguridad.

De forma inmediata, las autoridades señalaron que 18 de los 44 municipios de El Salvador se encuentran bajo observación, catalogados con “leve afectación” por la cantidad de casos registrados. Actualmente la capital salvadoreño es el departamento más afectado.

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Aunque las autoridades de salud solo han confirmado 26 casos a través de exámenes de laboratorio, al menos 36 personas han tenido que ser hospitalizadas debido a complicaciones relacionadas con la enfermedad.

De forma paralela, en lo que va del año se han registrado dos muertes confirmadas por el avance del dengue en el territorio salvadoreño.

Los niños concentraron 1,776 casos sospechosos de dengue, el 42.8% del total registrado por Salud. (Cortesía: Freepik)
Los niños concentraron 1,776 casos sospechosos de dengue, el 42.8% del total registrado por Salud. (Cortesía: Freepik)

El dengue es transmitido por la picadura de un zancudo infectado con uno de los cuatro serotipos del virus. En la actualidad, el serotipo DENV-3 predomina en El Salvador, lo que representa un riesgo adicional, ya que este serotipo se ha vinculado con cuadros clínicos más graves.

El dengue es una enfermedad febril que afecta a lactantes, niños y adultos. La infección puede ser asintomática o cursar con síntomas que van desde una fiebre moderada hasta una fiebre alta incapacitante, con dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor muscular en las articulaciones, y sarpullido.

Si no se atiende de forma oportuna, la enfermedad puede evolucionar a un dengue grave, caracterizado por choque, dificultad para respirar, sangrado grave o complicaciones graves en los órganos.

La OPS advirtió que los criaderos del zancudo Aedes aegypti se forman en recipientes con agua y recomendó eliminar, vaciar y tapar los depósitos. (Foto cortesía Ministerio de Salud)
La OPS advirtió que los criaderos del zancudo Aedes aegypti se forman en recipientes con agua y recomendó eliminar, vaciar y tapar los depósitos. (Foto cortesía Ministerio de Salud)

Los criaderos de zancudos se forman en recipientes que acumulan agua

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que los zancudos transmisores del dengue se reproducen en recipientes que acumulan agua en el interior y exterior de las viviendas. Entre estos se encuentran barriles, pilas, llantas, botellas, floreros, canaletas y otros objetos expuestos a la lluvia.

La eliminación de criaderos comprende desechar los recipientes en desuso, vaciar el agua acumulada y mantener tapados los depósitos destinados al almacenamiento. La OPS también plantea la limpieza regular de canaletas y otros contenedores que retienen agua.

Los depósitos de agua, como barriles, tanques elevados y pilas, requieren medidas de control porque pueden convertirse en focos de reproducción del zancudo Aedes aegypti.

La organización indica que estas acciones deben incluir las viviendas, sus alrededores y espacios comunes como escuelas, parques y cementerios.

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