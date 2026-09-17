El rodaje de “Porto Rico” arranca en República Dominicana con Residente como director y Bad Bunny al frente del elenco

Residente inició en República Dominicana el rodaje de “Porto Rico”, su primer largometraje de ficción como director./ (Redes de Residente)

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El músico puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido como Residente, inició en República Dominicana el rodaje de “Porto Rico”, su primer largometraje de ficción como director. La producción contará con Bad Bunny en su primer papel protagónico en cine y con las actuaciones de Javier Bardem, Viggo Mortensen y Edward Norton.

El artista anunció el comienzo de las filmaciones a través de una publicación en sus redes sociales, donde difundió imágenes junto a integrantes del elenco. Definió el proyecto como el desafío artístico de mayor complejidad de su carrera y también como uno de los que más expectativa le genera.

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“Porto Rico” se presenta como un drama histórico inspirado en hechos reales y fue definido en su anuncio inicial como un western caribeño. Residente escribió el guion junto a Alexander Dinelaris, ganador del Oscar por Birdman, según la información que difundió Billboard el 18 de febrero de este año.

La película “Porto Rico” es un drama histórico inspirado en hechos reales y fue presentada como un western caribeño./ (Redes de Residente)

La película aborda la historia de Puerto Rico desde una mirada vinculada con su pasado colonial. El propio Residente explicó que el título elimina una letra del nombre de la isla para plantear una idea sobre la identidad y la pérdida de control sobre la propia denominación.

“Porto Rico es Puerto Rico visto a través de los ojos del nuevo colonizador”, escribió el artista. También sostuvo que la modificación del nombre refleja una forma de dominación. “Ocupar un país también puede significar decidir cómo se llama”, aseguró.

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El cantante afirmó que el proyecto pudo haberse realizado en Puerto Rico, pero señaló que las condiciones existentes en la isla impidieron que la producción se instalara allí. No detalló cuáles fueron los obstáculos ni identificó a las personas o instituciones a las que responsabiliza.

Residente afirmó que el gobierno de Puerto Rico hizo imposible filmar “Porto Rico” en la isla y dijo que dará más explicaciones sobre esa denuncia./ (Redes de Residente)

“Como habrán escuchado, esta película se pudo haber filmado en Puerto Rico, pero el gobierno que tenemos lo hizo imposible”, manifestó Residente, según recogió el medio dominicano Acento. El artista anticipó que dará más explicaciones sobre su denuncia y que mencionará “con nombre y apellido” a los responsables.

Ante el inicio de la filmación en territorio dominicano, agradeció a esta isla por recibir al equipo. “Gracias a nuestra tierra hermana la República Dominicana por abrirnos las puertas”, expresó en sus redes sociales.

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Residente también aludió a experiencias previas con representantes de estudios, quienes, de acuerdo con su relato, le transmitieron que las películas sobre el Caribe no despertaban interés. Frente a esa postura, presentó el comienzo de la producción como una respuesta desde el cine en español.

La producción de “Porto Rico” no informó la fecha de estreno ni el calendario completo del rodaje en República Dominicana./ (Redes de Residente)

“Hoy estamos filmando una película caribeña en español”, escribió el director, según consignó Acento. El músico dijo que trabaja en el largometraje con una implicación personal marcada y señaló que busca contar parte de la historia puertorriqueña a través de una propuesta de alcance internacional.

El anuncio del proyecto, difundido el 18 de febrero, confirmó que Bad Bunny, cuyo nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, encabeza el reparto. El cantante y actor participó antes en producciones como Bullet Train y Happy Gilmore 2, aunque “Porto Rico” será su primera experiencia como protagonista de un largometraje.

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La película reunirá además a Bardem, Norton y Mortensen. La producción está a cargo de Residente y Erick Douât, mediante 1868 Studios, junto con Norton, Bill Migliore y Michael Bederman para Class 5 Films. El director mexicano Alejandro González Iñárritu figura como productor ejecutivo.

“Porto Rico” cuenta con Bad Bunny en su primer papel protagónico en cine junto a Javier Bardem, Viggo Mortensen y Edward Norton./ (Redes de Residente)

Residente había dirigido videoclips de su carrera solista y de Calle 13, además de cortometrajes y el documental autobiográfico Residente. En 2024, debutó como actor en la película independiente In the Summers, de Alessandra Lacorazza, que obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Sundance.

Por el momento, los responsables de “Porto Rico” no informaron una fecha de estreno ni precisaron el calendario completo de rodaje en República Dominicana.