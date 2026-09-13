Ucrania se prepara para un invierno brutal mientras los ataques rusos dañan el presupuesto para a la guerra

Personas entran y salen de una tienda de campaña habilitada por los servicios de emergencia para los residentes cuyos apartamentos se han quedado sin calefacción en medio de temperaturas bajo cero —y del ataque de Rusia a Ucrania—, durante una noche de invierno en Kiev, Ucrania, el 17 de enero de 2026 (REUTERS/Thomas Peter)

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Ucrania se prepara para un invierno brutal, ya que la intensificación de los ataques rusos contra la infraestructura del país y las principales industrias de exportación agravan una crisis presupuestaria cada vez más profunda, dijeron funcionarios ucranianos el sábado.

El ministro de Economía, Oleksandr Kravchenko, afirmó que los daños a la infraestructura y a los activos fijos causados ​​por los ataques aéreos rusos se estiman en cerca de USD 10.000 millones este año, mientras que los costes económicos más amplios de los ataques y del bloqueo de facto de sus puertos se calculan en torno a 1,5 puntos porcentuales del producto interior bruto.

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“Prevemos un invierno muy difícil, tanto en lo que respecta a las infraestructuras críticas, que están siendo destruidas a diario por los ataques rusos, como en lo que respecta a las condiciones económicas generales del país”, declaró Kravchenko.

“Todo esto ocurre cuando el presupuesto y el margen fiscal son muy limitados”, sostuvo a inversores, funcionarios y diplomáticos en una conferencia de YES en Kiev.

Tras más de cuatro años y medio de guerra en Ucrania, los combates en el frente se encuentran prácticamente estancados, lo que ha llevado a Rusia y Ucrania a centrar cada vez más sus ataques en las redes logísticas y otros activos económicos en un intento por socavar el esfuerzo bélico del otro bando.

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Durante más de dos semanas, Rusia llevó a cabo ataques casi constantes contra Kiev utilizando drones a reacción más rápidos, interrumpiendo la vida cotidiana, los negocios y las operaciones gubernamentales. Tanto Rusia como Ucrania niegan haber atacado deliberadamente a civiles en sus ataques aéreos.

Moscú también blqueó de hecho los puertos ucranianos del Mar Negro intensificando sus ataques aéreos en las regiones del sur del país. Según Kravchenko, unos USD 40.000 millones en ingresos por exportaciones están en riesgo como consecuencia del bloqueo. Las principales exportaciones de Ucrania —productos agrícolas y hierro y acero— se envían a través de sus puertos del Mar Negro.

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Empleados de la compañía de energía DTEK trabajan en una instalación eléctrica en Kiev este invierno, el 30 de enero de 2026 (EFE/EPA/MARIA SENOVILLA)

Los ingresos presupuestarios se quedan atrasados

A medida que los ataques rusos dañan la infraestructura y la industria, los ingresos del presupuesto nacional han comenzado a sufrir presión.

Los ingresos nacionales registraron un rendimiento inferior al esperado en USD 1.350 millones durante los primeros ocho meses del año, y una cuarta parte de esas pérdidas se registraron solo en agosto, según declaró Roksolana Pidlasa, presidenta del comité parlamentario de presupuesto.

En ese sentido, remarcó que la guerra se estaba volviendo cada vez más costosa y que Ucrania ya no podía financiar completamente sus necesidades de defensa con recursos nacionales, como lo había hecho en años anteriores.

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Denys Davydenko, de 40 años, cuelga ropa húmeda en el apartamento de su familia —que carece de calefacción y agua caliente y sufre frecuentes cortes de electricidad debido a la ofensiva rusa contra Ucrania— en Kiev, Ucrania, el 2 de febrero de 2026 (REUTERS/Alina Smutko)

Ucrania gastó alrededor de USD 42.000 millones en defensa durante los primeros ocho meses del año, sin incluir el apoyo militar en especie. Sin embargo, la generación de ingresos internos y los préstamos locales solo arrojaron 39.000 millones de dólares en este período, según Pidlasa.

“Lamentablemente, este año la guerra se ha vuelto tan costosa que ni siquiera podemos cubrir nuestra parte de los gastos”, dijo en la conferencia.

El coste diario de la guerra ascendió a unos 190 millones de dólares este año, en comparación con los 140 millones de dólares de 2024, debido a la inflación, el aumento del número de tropas, el incremento de las ayudas sociales para las familias de los soldados caídos y el mayor consumo de municiones, añadió.

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Ucrania se enfrenta a un déficit de financiación adicional para su defensa hasta finales de este año. El gobierno busca maneras de recortar o aplazar el gasto presupuestario no militar y negocia con sus socios occidentales un mayor apoyo financiero, pero hasta el momento no se ha encontrado una solución clara y rápida.

(Reuters)