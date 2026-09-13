Teherán aseguró que un buque iraní fue atacado cerca de la isla de Qeshm y la Guardia Revolucionaria provocó a EEUU

Una imagen satelital muestra la isla de Qeshm tras unos presuntos vertidos de petróleo en el mar, frente a la costa de Irán, el 10 de agosto de 2026 (Unión Europea/Copernicus Sentinel-2/Imagen cedida vía REUTERS)

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Un buque mercante habría sido embestido este domingo frente a las islas iraníes de Hengam y Qeshm, en el estrecho de Ormuz, con un saldo de una persona muerta y tres heridas, según las autoridades locales. El gobernador de la ciudad de Qeshm, Amir Teymouri, informó que el incidente ocurrió cerca de las 5:00 hora local (1:30 GMT), sin precisar quién fue responsable del ataque.

El episodio se produjo en medio de la disputa entre Teherán y Washington por el control y la libre navegación en Ormuz. Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes en medio de su presión económica sobre Teherán, mientras la república islámica continúa imponiendo su control de facto sobre la vía marítima.

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“Un buque mercante fue alcanzado alrededor de las 5:00 de la mañana (01:30 GMT) frente a las costas de las islas Hengam y Qeshm. Una persona falleció y otras tres resultaron heridas”, declaró Teymouri a la televisión estatal.

En paralelo, un alto mando de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió a los buques de guerra estadounidenses que no se aproximen a la vía marítima y cuestionó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el control de la zona.

“Si el estrecho de Ormuz está bajo control estadounidense, adelante, acerquen uno de sus buques de guerra a menos de 100 km”, afirmó el subcomandante político de la Armada de la Guardia Revolucionaria, según la agencia iraní Fars.

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Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS/Stringer/File Photo)

El oficial sostuvo que las fuerzas estadounidenses conocen que cualquier embarcación que se acerque a la zona recibirá una respuesta iraní y aseguró que hubo incidentes similares en los últimos días.

Horas antes del supuesto ataque a la embarcación comercial iraní, un buque recibió el impacto de un proyectil de origen desconocido en el estrecho de Ormuz, según informó la Organización de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) en una advertencia emitida a primera hora de este domingo.

La alerta 134-26 indicó que el hecho fue notificado a las 23:00 UTC del 12 de septiembre. La organización señaló que aún no se conoce el estado de la tripulación, la dimensión de los daños ni posibles efectos sobre el medio ambiente.

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La UKMTO instó a los barcos que transiten por el estrecho de Ormuz a actuar con precaución y a informar de cualquier movimiento sospechoso mientras continúan las investigaciones sobre el incidente.

La zona donde fue atacado el buque, en el estrecho de Ormuz (@UK_MTO)

Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques contra petroleros desde principios de septiembre, en un nuevo foco de tensión alrededor del estrecho de Ormuz. Las fuerzas militares de Estados Unidos desviaron 100 barcos comerciales en los primeros 60 días de la segunda fase del bloqueo marítimo contra Irán, según informó el Comando Central estadoundiense (CENTCOM).

“Las fuerzas del CENTCOM han reorientado 100 embarcaciones comerciales durante los últimos 60 días desde que Estados Unidos reanudó el bloqueo, como un muro de acero, contra Irán”, señaló el mando militar estadounidense en un mensaje difundido el sábado. El comando castrense afirmó que ningún buque atravesó el bloqueo sin la autorización de las fuerzas de Estados Unidos desde la reanudación de la operación, el 14 de julio. El organismo agregó que “los miembros del servicio militar estadounidense permanecen completamente enfocados en esta misión”.

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El pasado 8 de septiembre, el CENTCOM informó que destruyó cinco transportes de petróleo crudo iraní, después de dos ataques con misiles balísticos atribuidos al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra un buque de guerra de la Marina estadounidense. El mando militar estadounidense afirmó que no hubo heridos entre su personal.

(Con información de AFP)