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“Es un ser humano cálido y generoso, con un talento increíble”: Robert Patrick habló sobre su trabajo con Sylvester Stallone en Tulsa King

El actor que se sumó a la cuarta temporada de la serie describió a su compañero de elenco en términos elogiosos y marcó una diferencia clara entre la tensión de sus personajes en pantalla y el vínculo que mantienen durante el rodaje

Tulsa King presenta un nuevo tráiler.
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Tulsa King se prepara para el debut de su cuarta temporada, mientras crece la expectativa por la continuidad del conflicto que sumó a Robert Patrick al universo encabezado por Sylvester Stallone. En ese tramo, el actor se incorporó con un personaje que entra en disputa con el protagonista por un negocio vinculado a un lote de bourbon de 50 años.

La tercera temporada ya presentó esa rivalidad como uno de sus ejes centrales y ordenó buena parte de la trama alrededor de una pelea que primero aparece ligada al territorio y los recursos, pero que después escala hacia un enfrentamiento más personal. Lo que se pone en juego no es solo el control de una operación puntual, sino también la influencia sobre una red local de poder y lealtades que sostiene el avance de la historia.

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Robert Patrick contó cómo fue su trabajo con Sylvester Stallone fuera de cámara

En ese contexto, Patrick habló con People sobre su experiencia de trabajo con Stallone y marcó una diferencia clara entre la tensión que muestran sus personajes en pantalla y el vínculo que mantienen durante el rodaje. El actor, de 67 años, describió a su compañero de elenco en términos elogiosos y dejó en claro que la relación detrás de escena fue muy distinta de la que exige la ficción.

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Robert Patrick se incorporó a Tulsa King y entró en conflicto con Sylvester Stallone por un lote de bourbon de 50 años. (AP Photo/Alex Brandon)

“Es genial. Una de mis personas favoritas. Un ser humano cálido y generoso, con un talento increíble. Y la pasamos bárbaro”, afirmó Patrick.

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La relación profesional entre ambos no empezó con esta producción. Patrick y Stallone ya habían compartido pantalla en Cop Land, la película de 1997 dirigida por James Mangold, en la que Stallone interpretó a Freddy Heflin y Patrick encarnó a Jack Rucker. Ese antecedente suma contexto a este reencuentro, ahora dentro de una serie centrada en el crimen organizado, la disputa por poder y los equilibrios dentro de un territorio en tensión.

La disputa por un bourbon de 50 años ordena el conflicto de la temporada

En la ficción de Paramount+, Stallone interpreta a Dwight Manfredi, un mafioso que, después de salir de prisión al comienzo de la historia, es enviado a Tulsa para reconstruir desde cero una nueva operación criminal. A partir de esa premisa, la serie desarrolla el intento del personaje por afianzarse en un escenario ajeno, donde cada movimiento altera acuerdos previos y genera nuevas resistencias.

Tulsa King (Captura de tráiler oficial)
Sylvester Stallone interpreta en Tulsa King a Dwight Manfredi, un mafioso que llega a Tulsa para reconstruir una operación criminal tras salir de prisión.

En esa trama aparece Patrick con un personaje ligado a una familia local con influencia propia, contactos en la distribución y vínculos con fuerzas de seguridad. Esa posición convierte la llegada de Manfredi en una amenaza directa y vuelve inevitable el choque entre ambos. El enfrentamiento, según la información difundida sobre la temporada, se articula a partir del control de un lote de bourbon de 50 años, que funciona como disparador de una pelea más amplia.

Ese objeto codiciado opera como eje narrativo de una disputa que excede el valor material de la mercancía. La pelea entre los personajes de Stallone y Patrick expone dos modos de ejercer autoridad dentro del mismo territorio y ordena una parte central del conflicto dramático. La rivalidad crece a medida que avanzan los episodios y empuja la historia hacia una escala más personal.

Robert Patrick elogió a Taylor Sheridan y dijo que leer el guion fue “como una novela romántica”

Patrick también se refirió a su ingreso al universo creado por Taylor Sheridan, una de las figuras con más proyectos en la televisión estadounidense de los últimos años. Aunque forma parte de Tulsa King, el actor aclaró que todavía no había tenido un encuentro personal con el creador de la serie cuando habló con People.

Taylor Sheridan
Robert Patrick elogió a Taylor Sheridan, dijo que aún no lo conocía en persona y comparó el guion de Tulsa King con una novela romántica.

“Todavía no lo conocí… pero soy un gran fan de Taylor. Es un escritor fantástico”, dijo Patrick en declaraciones al medio. Su comentario sumó otra referencia positiva sobre el trabajo detrás de la serie y sobre la construcción del material que recibió antes de sumarse al elenco.

El actor además describió de una manera inusual su impresión al leer los guiones. “Pensé que el guion de Tulsa King… era como leer una novela romántica”, sostuvo. La comparación introdujo una mirada distinta sobre una producción que, por su argumento, aparece asociada de manera inmediata al crimen, la violencia y las disputas de poder.

Patrick también expresó su interés en volver a trabajar con Sheridan. “Espero trabajar con él otra vez. Tiene tantos proyectos que ojalá pueda ubicarme en algún lado”, agregó. Con la cuarta temporada ya confirmada, la serie deja abierto un nuevo escenario para esa historia y consolida una etapa en la que la rivalidad entre Stallone y Patrick ocupa uno de los ejes principales del relato.

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