Kate Walsh regresa como la Dra Addison Montgomery a Grey’s Anatomy: “Es como volver a casa”

Kate Walsh afirmó que regresar como Addison Montgomery a Grey’s Anatomy en la temporada 22 se siente “como volver a casa” - REUTERS/Jordan Tovin

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Kate Walsh aseguró que regresar como la Dra. Addison Montgomery al drama médico Grey’s Anatomy, aunque sea por un episodio, se siente “como volver a casa”, según declaró en exclusiva a PEOPLE.

La actriz de 58 años retomó su papel de la cirujana neonatal en el episodio “Strip That Down”, emitido el 29 de enero en el marco de la temporada 22 de la serie de ABC. Walsh habló con el medio durante la noche inaugural del US Open 2026, celebrada el 30 de agosto en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, en Nueva York.

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Describió su participación como un breve paso por los pasillos del Grey Sloan Memorial Hospital: dijo que “pasó por allí” “un ratito”.

ABC confirmó la temporada 23 de Grey’s Anatomy para el otoño de 2026, con Meg Marinis al frente y las salidas de Kevin McKidd y Kim Raver - (Créditos: ABC)

Lo que la impulsa a volver, según explicó, tiene un nombre propio. “Es Shondaland, es Shonda [Rhimes], todo lo que escribe”, dijo en referencia a la creadora de la serie. También destacó el trabajo de la actual productora ejecutiva, Meg Marinis, a quien definió como “increíble” y señaló que tanto ella como Rhimes “conocen a Addison, conocen el programa”.

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Semanas antes, en la noche de estreno de Cuento de invierno de Shakespeare in the Park, el 11 de agosto en Nueva York, Walsh había recurrido a otra metáfora para describir la sensación de retomar el personaje. “Es como si volviera a deslizarme como un pececito en el arroyo”, dijo entonces, calificando a Grey’s Anatomy como una serie “icónica”.

En esa ocasión también elogió la continuidad del programa: “Estoy encantada por todos los que participan en la serie, por los guionistas y por Meg Marinis. Me alegra mucho que siga adelante”.

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Kate Walsh vinculó su regreso a Grey’s Anatomy con Shonda Rhimes, Shondaland y el trabajo de la productora ejecutiva Meg Marinis

En el episodio de la temporada 22, Addison es convocada por su excuñada, la Dra. Amelia Shepherd —interpretada por Caterina Scorsone—, quien interrumpe el año sabático de la cirujana para pedirle una consulta sobre una mujer embarazada. En la trama, Addison también confiesa a Amelia que atraviesa dificultades en su matrimonio.

La actriz no descarta nuevas apariciones en temporadas futuras

El regreso en enero no fue el primero de Walsh a la serie desde su salida como personaje regular: la actriz ya había aparecido como invitada en las temporadas 18 y 19. Su vínculo con el universo de Shondaland se remonta al final de la primera temporada de Grey’s Anatomy, cuando se incorporó al elenco.

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Luego fue figura central del drama médico hasta la tercera temporada, y posteriormente protagonizó la serie derivada Private Practice durante seis temporadas, entre 2007 y 2013.

En la temporada 22, Amelia Shepherd convocó a Addison Montgomery para una consulta sobre una mujer embarazada y allí surgieron problemas en su matrimonio - (Instagram/@camillaluddington)

En declaraciones a Shondaland tras su aparición de enero, Walsh dejó abierta la puerta a futuros regresos. “Siempre estamos hablando. No sé qué va a pasar, pero siempre estoy abierta a ello”, señaló.

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También explicó por qué retomar a Addison no le exige un proceso de preparación exhaustivo: “Hay una parte extraña de mi psique y mi cerebro que está reservada para Addison; simplemente está ahí. No tengo que pensar tanto en la actuación. Ya he tenido las 10.000 horas”.

Grey’s Anatomy ya tiene confirmada su temporada 23, con cambios importantes en el elenco

El contexto en el que se producen las declaraciones de Walsh es el de una serie que no da señales de agotamiento. El 30 de marzo de 2026, ABC renovó oficialmente Grey’s Anatomy para una vigesimotercera temporada, con Meg Marinis como showrunner por cuarto año consecutivo.

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Kate Walsh dejó abierta la posibilidad de nuevas apariciones en Grey’s Anatomy y dijo que siempre está dispuesta a retomar a Addison - (ABC)

La serie, que superó los 450 episodios durante la temporada 22, es el drama médico de horario estelar de mayor duración en la historia de la televisión estadounidense.

Sin embargo, la nueva entrega llegará con bajas significativas. Kevin McKidd y Kim Raver, quienes interpretaron durante años a los Dres. Owen Hunt y Teddy Altman, respectivamente, no continuarán como regulares.

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La propia Shonda Rhimes se encargó de anunciar la salida de ambos actores y anticipó que sus personajes tendrán un cierre que hace justicia a su historia: “Siempre parecen encontrarse el uno al otro”, señaló en referencia a la pareja. El final de temporada, emitido el 7 de mayo de 2026, les dio a ambos un desenlace acorde a su trayectoria en la serie.

La temporada 23 se incorporará a la grilla de ABC en el otoño de 2026, aunque la cadena aún no confirmó una fecha de estreno oficial. Está previsto que se emita los jueves, en el mismo bloque que 9-1-1 y 9-1-1: Nashville. En ese escenario renovado, el regreso periódico de Walsh como Addison cobra mayor relevancia como uno de los hilos que conecta a la audiencia con la historia original de la serie.

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