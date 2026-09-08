Kenneth Branagh calificó a Gilderoy Lockhart como “fascinante”: “Era un personaje muy absorbido por sí mismo”

Kenneth Branagh interpretó a Gilderoy Lockhart en Harry Potter y la cámara secreta, estrenada en 2002

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Más de 20 años después de Harry Potter y la cámara secreta, Kenneth Branagh volvió sobre su experiencia como Gilderoy Lockhart, el profesor de Defensa contra las Artes Oscuras que interpretó en la película de 2002.

Durante el estreno de Mayday en Nueva York, el actor sostuvo, en diálogo con People, que el personaje fue un “tema fascinante” y repasó la dimensión que alcanzó la franquicia entre lectores y espectadores de distintas edades.

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Branagh definió a Lockhart como un personaje absorbido por sí mismo

El intérprete, de 65 años, explicó que le resultó atractivo asumir el papel de Lockhart por los rasgos del personaje. El profesor se presenta como una figura célebre dentro del mundo mágico y como autor de varios libros, aunque su imagen queda asociada a una necesidad constante de reconocimiento.

El actor señaló que la vanidad del profesor fue uno de los aspectos que más le interesaron del papel (Captura de video)

Branagh se refirió a Magical Me, la autobiografía ficticia de Lockhart, para describir esa personalidad. “Era un personaje muy, muy, muy absorbido por sí mismo”, señaló.

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Esa condición, según explicó, le dio al actor un punto de partida para construir a una figura que combina vanidad, ambición y una marcada preocupación por su propia fama.

El actor no esperaba que la saga conservara su alcance durante tanto tiempo

Cuando se incorporó al proyecto, a comienzos de los años 2000, Branagh ya conocía el éxito que habían conseguido los libros de Harry Potter. La primera película de la serie se estrenó en 2001 y, un año más tarde, él se sumó al elenco de la segunda entrega, que llevó a la pantalla el episodio de la llegada de Lockhart a Hogwarts.

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Branagh dijo que el vínculo de Harry Potter con el público se mantuvo más allá de las películas (REUTERS/Jeenah Moon)

Sin embargo, el actor afirmó que no anticipaba que la historia mantendría su presencia durante un período tan extenso.

“Siempre me ha asombrado la manera en que la historia y los personajes atraparon la imaginación de un público tan amplio”, dijo. Branagh participó únicamente en una de las películas, pero consideró que el vínculo de los espectadores con la saga mantuvo vigente aquel trabajo a lo largo de su carrera.

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Los lanzamientos de los libros generaban filas en las librerías

El actor también recordó el clima que rodeaba las publicaciones de la serie antes de la consolidación de las adaptaciones cinematográficas. Según contó, amigos con hijos esperaban hasta la medianoche frente a las librerías para comprar cada nuevo volumen apenas salía a la venta.

Antes de las adaptaciones cinematográficas, cada nuevo volumen convocaba a lectores desde la medianoche (REUTERS/Phil Noble/File Photo)

Branagh mencionó que esa expectativa se trasladaba luego a la lectura. Relató que un niño de 12 años podía dedicar dos días a terminar un libro de principio a fin.

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Para él, ese nivel de entusiasmo permitía advertir que la historia ya había establecido una conexión con su público antes de que el cine ampliara la difusión de sus personajes.

El recuerdo de Richard Harris, Alan Rickman y Maggie Smith

Branagh destacó los aprendizajes que obtuvo al compartir el rodaje con los tres actores

Aunque su participación quedó limitada a Harry Potter y la cámara secreta, Branagh definió esa etapa como una oportunidad importante dentro de su recorrido profesional. El paso del tiempo, dijo, le dio otra dimensión a los recuerdos surgidos durante el rodaje y a los aprendizajes que obtuvo de quienes integraban el elenco.

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El actor destacó, en particular, haber compartido escenas con Richard Harris, Alan Rickman y Maggie Smith. Con los años, cada integrante del reparto siguió su propio camino, pero Branagh sostuvo que conserva de manera especial lo que le dejaron esos encuentros. Para el intérprete, aquella película quedó ligada tanto al desafío de encarnar a Lockhart como a la experiencia de trabajar junto a actores a quienes recordó con afecto.